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12 августа Среда

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В аэропорту «Уфа» вернувшиеся из Крыма туристы прошли тестирование на COVID-19

ОБЩЕСТВО

12 августа в аэропорт «Уфа» прибыл рейс N4-108 авиакомпании Nordwind. На нем из Симферополя в столицу Башкирии вернулись 143 человека.

На борту воздушного судна пассажирам провели термометрию. В зоне прилета туристы сдали анализ на COVID-19. В терминале работали три медицинские бригады.

Напомним, с 28 июля по решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан граждане, прибывающие в Уфу с южных курортов России, будут проходить тестирование на COVID-19. Рейсы для проверки определяются выборочно. Если результаты анализов будут фиксировать случаи заражения, возникнет риск завоза и распространения инфекции в республике, проверки будут усилены.

В летнем сезоне из аэропорта «Уфа» в южные регионы страны выполняются 38 рейсов в неделю, полеты осуществляют 11 авиакомпаний. Планируется, что до конца августа авиаперелетами на черноморские курорты воспользуются более 65 тысяч жителей республики.

В аэропорту «Уфа» принимаются комплексные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В терминалах установлены стационарные диспенсеры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, нанесена специальная разметка, которая помогает соблюдать социальное дистанцирование. Аэропорт «Уфа» один из немногих аэропортов в стране, где задействованы пять тепловизоров. Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. После каждого рейса проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов.

ИА «Башинформ»
Теги: туристы
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