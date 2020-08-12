Фото: Валерий Шахов В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 35 человек, пневмонией - 91 Фото: Валерий Шахов

По последним данным Минздрава региона, в Башкирии зарегистрировано 7162 инфицированных COVID-19. 35 из них выявлены за последние сутки.

На сегодняшний день в стационарах находятся 279 человек, 28 из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся от коронавируса 1397 человека.

С выздоровлением выписаны за сутки 57 пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 выписаны 5461 человек.

«Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 25 человек», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Между тем за минувшие сутки в регионе зарегистрирован 91 случай внебольничной пневмонии. Выписаны за это же время 130 человек.