Коронавирус в Башкирии: Новая смерть от COVID-19; оштрафованы врач и медсестра

Опыт башкирских медиков в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией стал известен за рубежом.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в Башкирии.

Выросло число летальных исходов. По данным Минздрава Башкирии на 6 августа, в республике зарегистрировано 6 955 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 35 человек. В тяжелом состоянии в стационарах остаются 37 больных, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Также 6 августа в ведомстве сообщили о новом случае смерти — от COVID-19 скончалась 59-летняя уфимка. Неблагоприятным фоном послужили ожирение 2 степени, сахарный диабет и гипертония. Таким образом, с начала эпидемии в Башкирии от коронавируса скончались 24 человека.

В лидерах по антиковидной плазме. По мнению специалистов, эффективной альтернативой для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 является переливание им плазмы от человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. Первую такую иммунную плазму в Уфе заготовили 6 мая. Республика стала третьим регионом в стране после Москвы и Свердловской области, начавшим эту практику. Сегодня Башкирия является лидером по объемам заготовки и применению антиковидной плазмы, констатировали в «Башинформе», пояснив, что, в отличие от обычных доноров, плазма, взятая от человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, содержит очень высокий титр антител против данного вируса, ее введение дает шанс на спасение в тяжелых случаях. Сейчас антиковидную плазму для лечения пациентов получают все крупные больницы региона — клиника БГМУ, больница №8, Дёмский COVID-госпиталь, Белебеевская ЦРБ. Донором может стать каждый переболевший COVID-19, в зависимости от объема плазмы им положены выплаты от 2500 до 5000 рублей.

Опыт башкирских медиков по лечению COVID-19 опубликовали в зарубежном издании. Как узнал «Башинформ», авторами научной статьи в американском журнале «Seminars in Oncology», одном из ведущих журналов по онкологии в мире, стали ректор Башкирского медуниверситета Валентин Павлов, главврач Республиканского онкоцентра Адель Измайлов, ассистенты кафедры онкологии БГМУ Озал Бейлерли и Ильгиз Гареев. В публикации раскрывается ведение пациента со злокачественной опухолью мозга с сопутствующей новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это первый подобный материал, описывающий стратегию ведения онкологических больных в современных реалиях.

А в Челябинске, основываясь на опыте Уфы, построят инфекционную больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения этой области Юрий Семенов. «Идут интенсивные переговоры по проекту больницы. Мы съездили, посмотрели больницу, которая была построена в Уфе. Сейчас ведутся переговоры с ее строителями. За основу наверняка будет взят проект именно этой больницы, потому что она уже показала свою эффективность. Они ее развернули как базу под коронавирусную инфекцию», — рассказал министр на пресс-конференции 6 августа. Речь идет о новом Республиканском инфекционном центре в пригороде Уфы, построенном в рекордно сжатые сроки, где сегодня размещены зараженные COVID-19. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что уфимский опыт может стать примером для остальных регионов страны, напомнили в «Башинформе».

Медиков оштрафовали за распространение COVID-19. В Башкирии за распространение COVID-19 в республиканском перинатальном центре оштрафованы врач-эпидемиолог и главная медсестра. Как сообщил «Башинформ», врачу-эпидемиологу Дмитрию Кочеткову вменено нарушение санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, в центре не была организована госпитализация пациента с Сovid-19 в стационар инфекционного профиля. При выписывании пациентов в эпикризах не был указан установленный контакт с больными с коронавирусом. Кроме того, врач вовремя не проинформировал Роспотребнадзор о выявленном случае заболевания, не исключающего Сovid-19. За это врача суд наказал штрафом в 25 тысяч рублей. На такую же сумму за нарушение санитарных норм оштрафована главная медсестра РПЦ Мусабирова. Как выяснилось, часть медперсонала не носила на работе маски, не были учтены контактные с ковид-больными, не проводилась в полном объеме камерная дезинфекция постельных принадлежностей. Отмечается, что все эти нарушения санитарных правил представляли угрозу распространения опасного для окружающих заболевания. Ранее такому же административному наказанию были подвергнуты медики 21-й уфимской больницы и врач-эпидемиолог РКБ им. Куватова.