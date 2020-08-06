Фото: ИА «Башинформ» Башкирия является лидером по объемам заготовки и применению антиковидной плазмы Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия на сегодняшний день является лидером по объемам заготовки и применению антиковидной плазмы. Три месяца назад, 6 мая в Уфе заготовили первую иммунную, патогенредуцированную амотосаленом и ультрафиолетом А плазму от донора, перенсшего COVID-19. Из субъектов России республика стала третьим регионом России после Москвы и Свердловской области, начавшую эту практику.

Напомним, переливание реконвалесцентной плазмы, то есть от человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, служит эффективной альтернативой для лечения тяжелых пациентов. Известно, что организм человека, переболевшего вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию. Люди, перенесшие эту респираторную инфекцию, получили от нее иммунитет. Плазма, взятая у них, в отличие от обычных доноров содержит очень высокий титр антител против данного вируса, ее введение дает шанс на спасение в тяжелых случаях.

﻿«У человека, переболевшего коронавирусом, организм вырабатывает в крови особые антитела. Если их ввести тяжелым больным, антитела будут распознавать и убивать вирус, помогая пациентам со слабым иммунитетом справляться самостоятельно, — рассказал главный врач Республиканской станции переливания крови РБ Рамиль Хамитов. — Это один из методов лечения, эффективность которого подтверждена врачами Китая, Америки, Европы и Москвы. Более того, у нас в Башкирии уже есть первые клинические исследования, также подтверждающие действенность иммунной плазмы».

Донором может стать каждый переболевший COVID-19, но только через 14 дней после выздоровления. Именно в это время в крови концентрация антител максимальная. Процедура забора плазмы занимает около полутора часов. Сдавать ее можно каждые две недели в течение года.

﻿«Обычно после забора плазма несколько месяцев хранится на карантине, а после донор проходит дополнительное обследование. Такому долгому способу есть альтернатива – инактивация вируса и других патогенов в специальном оборудовании. Оно достаточно дорогое, поэтому мало кто из регионов может себе такое позволить, но у нас в Башкирии оно есть.Такая специальная «очистка» уничтожает все вирусы. Если человек не долечился до конца или у него есть какие-то другие заболевания, даже ВИЧ или гепатит, плазма все равно будет абсолютно чистой и безопасной. Заразиться от нее невозможно», — ответил главврач РСПК на вопрос о безопасности.

«Ковидным» донорам плазмы положены выплаты в зависимости от объема полученной плазмы — не менее 300 мл – 2500 руб.; не менее 450 мл – 3750 руб.; в объеме 600 мл – 5000 руб. Кроме этого, доноры получают по общим основаниям деньги на питание 500 рублей, также можно не ходить на работу в день сдачи и положен дополнительный выходной в удобный день.

«Антиковидную» плазму для лечения больных пациентов сейчас получает все крупные больницы региона — клиника БГМУ, больница №8, Дёмский COVID-госпиталь, Белебеевская ЦРБ.