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04.08.20: всего с COVID-19 - 6886, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5300, количество умерших - 23
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Коронавирус в Башкирии: Новые случаи заражения; мультиком по COVID; что делать с масками

ОБЩЕСТВО

В Башкирии общественники рассказали, что делать с масками и перчатками, использованными во время пандемии коронавируса.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Число заболевших увеличилось. К 4 августа в Башкирии количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 6 886. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 35 человек, а выздоровел 91 инфицированный, информировал «Башинформ». Всего с начала эпидемии в регионе побороли инфекцию 5 300 заболевших. Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 23 человека. В целом по стране зарегистрировано 861 423 инфицированных COVID-19, из них скончались 14 351 человек.

Из-за COVID-19 в Башкирии дополнительно закупят почти 200 тысяч доз вакцин от гриппа. В республике начинается вакцинация населения против гриппа. По данным регионального Минздрава, вакцинации подлежат дети с шести месяцев, ученики и студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, а также с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, передает «Башинформ». Всего в эпидсезон запланировано привить 1 830 000 человек. В ведомстве уточнили, что «с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, и с целью повышения охвата населения профилактическими прививками, планируется дополнительная закупка вакцин против гриппа в количестве 195 000 доз».

Надо правильно утилизировать использованные маски и перчатки. Так считает зампредседателя профильной Комиссии Общественной палаты Башкирии Расих Хамитов. По данным доклада на Конференции ООН по торговле и развитию, порядка 75% пластика, использованного в связи с пандемией коронавируса, вероятнее всего, станет отходами, которые будут засорять свалки и мировой океан. Это использованные маски, защитные перчатки, пластиковые ёмкости из-под дезинфицирующих жидкостей. По мнению Расиха Хамитова, соответствующие госорганы власти должны разработать схему сбора и утилизации масок и перчаток в специальные заводы, обозначить пункты сбора, приучить население пользоваться этими спецконтейнерами, сформулировать правила обращения с медицинскими отходами для школ, аптек и магазинов. В качестве примера он привел систему сбора и утилизации медицинских отходов, организованную в системе здравоохранения. «Нужно либо масштабировать эту систему или присоединиться к ней, или наладить что-то подобное и за пределами медицинских учреждений», — предложил общественник.

Мультиком по COVID. Теме соблюдения санитарных норм посвящено и первое видео, созданное совместно уфимской мультипликационной студией «Муха» и известным карикатуристом Камилем Бузыкаевым, которые объединили свое творчество в борьбе с пандемией коронавируса. Как передал «Башинформ», антикоронавирусный мультфильм — ролик про ворону и COVID-19 — уже появился в сети. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, такими доступными форматами в республике «будут формировать правильные привычки в обществе в современной эпидемиологической ситуации, ну и, конечно же, высмеивать разнообразные пороки отдельных наших сограждан». «Хорошо, когда прямо в Уфе есть такого уровня люди искусства, чье творчество востребовано в стране и мире. Вдвойне хорошо, когда они – неравнодушные люди, любящие свою республику», — прокомментировал глава Башкортостана.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, маски, COVID-19, утилизация отходов, сатира
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