Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за COVID-19 дополнительно закупят 195 тысяч доз вакцин от гриппа Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане начинается вакцинация населения против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок в эпидемический сезон запланировано привить 1 830 000 человек, в том числе 418 000 детей, 1 405 000 взрослых и 7 000 беременных женщин.

«Для иммунизации лиц, не вошедших в национальный календарь прививок, в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» ежегодно приобретаются гриппозные вакцины, — проинформировали в пресс-службе Минздрава РБ. — С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, и с целью повышения охвата населения профилактическими прививками, планируется дополнительная закупка вакцин против гриппа в количестве 195 000 доз».

Вакцинации подлежат дети с шести месяцев, ученики и студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица, с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.