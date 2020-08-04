В Башкирии насчитывается 6 886 зараженных коронавирусом
В Башкирии насчитывается 6 886 зараженных коронавирусом Фото: Олег Яровиков
В Башкирии насчитывается 6 886 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 35 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Из 6 886 заболевших выздоровели 5300 человек, 91 из которых — за минувшие сутки.
За сутки случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 23 человека.
Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 861 423 инфицированных COVID-19. Из них 5 159 больных выявлены за последние сутки.
Выздоровели с начала пандемии 661 471 человек, 7 878 из которых — за сутки. Умерли — 14 351 инфицированный. 144 из них пришлись на последние сутки.