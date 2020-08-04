Фото: Олег Яровиков В Башкирии насчитывается 6 886 зараженных коронавирусом Фото: Олег Яровиков

В Башкирии насчитывается 6 886 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 35 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 886 заболевших выздоровели 5300 человек, 91 из которых — за минувшие сутки.

За сутки случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 23 человека.

Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 861 423 инфицированных COVID-19. Из них 5 159 больных выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии 661 471 человек, 7 878 из которых — за сутки. Умерли — 14 351 инфицированный. 144 из них пришлись на последние сутки.