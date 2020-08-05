В Башкирии мультстудия «Муха» и Камиль Бузыкаев выпустили мультфильм про COVID-19
В Башкирии мультстудия «Муха» и Камиль Бузыкаев выпустили мультфильм про COVID-19 Фото: стоп-кадр видео
В Башкирии уфимская мультипликационная студия «Муха» и известный карикатурист Камиль Бузыкаев объединились в борьбе с пандемией по коронавирусу. В сети появилось первое видео их совместного творчества — ролик про ворону и COVID-19.
По словам главы региона Радия Хабирова, такими доступными форматами в республике «будут формировать правильные привычки в обществе в современной эпидемиологической ситуации, ну и, конечно же, высмеивать разнообразные пороки отдельных наших сограждан».
«Хорошо, когда прямо в Уфе есть такого уровня люди искусства, чье творчество востребовано в стране и мире. Вдвойне хорошо, когда они – неравнодушные люди, любящие свою республику. Хочу создавать условия, чтобы такие люди и дальше оставались в Уфе», — прокомментировал руководитель Башкортостана.