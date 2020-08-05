По словам главы региона Радия Хабирова, такими доступными форматами в республике «будут формировать правильные привычки в обществе в современной эпидемиологической ситуации, ну и, конечно же, высмеивать разнообразные пороки отдельных наших сограждан».

В Башкирии уфимская мультипликационная студия «Муха» и известный карикатурист Камиль Бузыкаев объединились в борьбе с пандемией по коронавирусу. В сети появилось первое видео их совместного творчества — ролик про ворону и COVID-19.

В Башкирии мультстудия «Муха» и Камиль Бузыкаев выпустили мультфильм про COVID-19 Фото: стоп-кадр видео

ИА «Башинформ»

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