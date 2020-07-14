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14 июля Вторник

Уфа   °

Молния
14.07.20: всего с COVID-19 - 6014, за сутки - 47 новых заражений, на лечении в стационарах - 310 человек, количество умерших 20 (+1 за сутки)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В мэрии Уфы опровергли информацию о вспышке COVID-19 среди сотрудников

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В мэрии Уфы опровергли информацию о вспышке COVID-19 среди сотрудников Фото: Ксения Калинина

Информация о вспышке COVID-19 в администрации Уфы, которая появилась в соцсетях, не соответствует действительности. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в здании соблюдаются необходимые требования: разрешен вход только в масках, проводится замер температуры сотрудников бесконтактными термометрами, установлены санитайзеры для рук, сотрудниками выдерживается социальная дистанция, оперативные совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи. Ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения муниципалитета.

«40 процентов сотрудников продолжает работать в дистанционном режиме с начала пандемии. Документооборот в значительном объеме переведен в электронный бесконтактный формат», — пояснили в мэрии Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», ﻿а Башкирии число зараженных СOVID-19 достигло 6014. За последние сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. В стационарах республики лечение проходят 310 человек. Из них тяжелых — 25, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ — 6 человек. На сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 20 человек.

Между тем, первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в мэрии города 14 июля по ситуации с коронавирусом заявил, что пока не время снимать маски.

«Надо их носить обязательно в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Понятно, что очень жаркая погода, устали, но это жизненно необходимо для сохранения той стабильной ситуации, которой, как я понимаю, профилактическими мерами удалось добиться», — отметил Салават Хусаинов.

ИА «Башинформ»
Теги: мэрия Уфы, коронавирус
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