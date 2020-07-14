В Башкирии зарегистрирована 20-я смерть от коронавирусной инфекции

﻿По данным Минздрава Башкирии на 14 июля, в регионе от коронавируса скончался 20-й пациент.

Сообщается, что еще одним погибшим от COVID-19 стал уфимец 1971 года рождения. Сопутствующее заболевание — морбидное ожирение.

На сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 20 человек.

Ранее сообщалось, что ﻿в Башкирии число зараженных СOVID-19 достигло 6014. За последние сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 310 человек. Из них тяжелых — 25, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ — 6 человек.

На амбулаторном лечении находится 1514 человек с легкой формой заболевания. 171 человек был выписан с выздоровлением за прошедшие сутки. Всего за весь период выписано 4170 человек.