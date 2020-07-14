Фото: Олег Яровиков В Башкирии число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 6 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число зараженных СOVID-19 достигло 6014. За последние сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы и. о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева.

﻿Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов заявил, что пока не время снимать маски,﻿ и добавил, что центрам общественной безопасности совместно с полицией необходимо продолжать проводить профилактические рейды в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что, по словам Максима Забелина, коечный фонд ковид-госпиталей в республике заполнен на 30%, а уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5,4%.