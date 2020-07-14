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Вице-мэр Уфы о коронавирусе: «Не время снимать маски»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Вице-мэр Уфы о коронавирусе: «Не время снимать маски» Фото: Валерий Шахов

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в мэрии города 14 июля по ситуации с коронавирусом заявил, что пока не время снимать маски.

«Надо их носить обязательно в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Понятно, что очень жаркая погода, устали, но это жизненно необходимо для сохранения той стабильной ситуации, которой, как я понимаю, профилактическими мерами удалось добиться», — отметил Салават Хусаинов.

Он добавил, что центрам общественной безопасности совместно с полицией необходимо продолжать проводить профилактические рейды в местах массового скопления людей, а СМИ — продолжать информировать людей об угрозе распространения коронавируса.

«Уважаемые уфимцы, нужно потерпеть. Других вариантов, к сожалению, мы не видим», — добавил вице-мэр Уфы.

Как сообщалось ранее, в Башкирии число инфицированных COVID-19 приближается к шести тысячам. По данным руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, с момента начала эпидемии в регионе зарегистрировано 5967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 46 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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