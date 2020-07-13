Фото: Олег Яровиков В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 5 967 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число инфицированных COVID-19 приближается к шести тысячам. По данным руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, с момента начала эпидемии в регионе зарегистрировано 5967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 46 человек.

В больницах на 13 июля остаются 355 человек. В тяжелом состоянии находятся 33 пациента. Шесть человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Дома проходят лечение 1500 жителей Башкирии. С выздоровлением за весь период выписано 3 999 человек. Смертей по-прежнему 19.

Также Максим Забелин заявил, что коечный фонд ковид-госпиталей заполнен на 30%, а уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5,4%.