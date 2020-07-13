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13.07.20: всего с COVID-19 - 5967, за сутки - 46 новых заражений, на лечении в стационарах - 355 человек.
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В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 5 967

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 5 967 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число инфицированных COVID-19 приближается к шести тысячам. По данным руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, с момента начала эпидемии в регионе зарегистрировано 5967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 46 человек.

В больницах на 13 июля остаются 355 человек. В тяжелом состоянии находятся 33 пациента. Шесть человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Дома проходят лечение 1500 жителей Башкирии. С выздоровлением за весь период выписано 3 999 человек. Смертей по-прежнему 19.

Также Максим Забелин заявил, что коечный фонд ковид-госпиталей заполнен на 30%, а уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5,4%.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, коронавирус
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