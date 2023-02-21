Что положено от государства садоводам Башкирии в 2023 году

В Башкирии прошел второй форум садоводов «SMART-садовод», на котором озвучили новые меры поддержки дачников. Мы собрали их и все остальные новшества этого года.
Власти Башкирии выделяют деньги на поддержку инфраструктуры СНТ. В этом году Радий Хабиров принял решение удвоить сумму с 116 до 250 миллионов рублей. Их потратят на отсыпку и ремонт подъездных и внутренних дорог СНТ, газопроводов, замену счетчиков. В этом году добавились новые возможности, можно получить:
Чтобы попасть в программу, нужно провести общее собрание садоводов, на котором принять решение участвовать. Дальше все подробности председателю сада расскажут в муниципалитете.
В этом году стартует конкурс «Лучшее садовое товарищество». Конкурсная комиссия определит 10 победителей, которые получат гранты в размере 500 тысяч рублей.
Садовым и огородническим товариществам разрешили проводить общие собрания собственников частично или полностью дистанционно — через портал «Госуслуги» или на других электронных площадках. Для многих это спасение – в СНТ порой сотни участков и собрать на собрании общий кворум практически невозможно. Поправки в законодательство помогут садоводам оперативно и самостоятельно решать свои актуальные проблемы.
Чтобы провести собрание, председатель товарищества должен будет зарегистрироваться на Госуслугах сам и завести всех собственников в реестр. Участники онлайн-голосования будут получать уведомления и ссылку на общий кабинет, где должны подтвердить свое участие и выбрать решение.
В Госдуме приняли закон, разрешающий россиянам разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках. Есть целый ряд ограничений.
Садоводам больше не нужно будет оплачивать вывоз мусора и в частном доме, и городской квартире. С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, что если вы в определённый промежуток времени не проживали в доме, то сможете не платить за услугу, которую вам и не оказывали.
Все садоводы имеют право продавать излишки своего урожая, не открывая ИП и не подавая декларацию. Есть два маленьких условия – у вас должен быть участок не более 50 соток и вы не привлекаете наемных работников (члены семьи таковыми не считаются). Это написано в ст. 217 п. 13 Налогового кодекса РФ.
Как мы рассказывали ранее, во всех городах и районах Башкирии по инициативе Радия Хабирова открылись оборудованные места, где все желающие могу продать продукцию со своего огорода. А парламент Башкирии отменил закон о штрафах за несанкционированную торговлю на улицах.
МЧС России упростило правила противопожарного режима. С 1 марта 2023 года действуют такие правила: