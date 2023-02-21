Что положено от государства садоводам Башкирии в 2023 году

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1. Получить миллион на инфраструктуру

Власти Башкирии выделяют деньги на поддержку инфраструктуры СНТ. В этом году Радий Хабиров принял решение удвоить сумму с 116 до 250 миллионов рублей. Их потратят на отсыпку и ремонт подъездных и внутренних дорог СНТ, газопроводов, замену счетчиков. В этом году добавились новые возможности, можно получить:

компенсацию 50% стоимости систем водоснабжения: насосов, пожарных гидрантов, запорной арматуры (диаметром 100 мм и более), огнетушителей, пожарных щитов, переносных и прицепных мотопомп и других первичных средств пожаротушения;

систем водоснабжения: насосов, пожарных гидрантов, запорной арматуры (диаметром 100 мм и более), огнетушителей, пожарных щитов, переносных и прицепных мотопомп и других первичных средств пожаротушения; до 90% стоимости металлической конструкции площадок для мусора, если ее покупают у производителя, и стоимости кадастровых работ на территории СНТ.

Чтобы попасть в программу, нужно провести общее собрание садоводов, на котором принять решение участвовать. Дальше все подробности председателю сада расскажут в муниципалитете.

В этом году стартует конкурс «Лучшее садовое товарищество». Конкурсная комиссия определит 10 победителей, которые получат гранты в размере 500 тысяч рублей.