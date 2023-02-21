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Сегодня, 07:30

Что положено от государства садоводам Башкирии в 2023 году

В Башкирии прошел второй форум садоводов «SMART-садовод», на котором озвучили новые меры поддержки дачников. Мы собрали их и все остальные новшества этого года.

Фото:Валерий Шахов
1. Получить миллион на инфраструктуру
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2. Голосовать через Госуслуги
2
3. Разводить кур и кроликов
3
4. Не платить за мусор зимой
4
5. Продавать урожай без налога
5
6. Жарить шашлыки стало проще
6
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1. Получить миллион на инфраструктуру

Власти Башкирии выделяют деньги на поддержку инфраструктуры СНТ. В этом году Радий Хабиров принял решение удвоить сумму с 116 до 250 миллионов рублей. Их потратят на отсыпку и ремонт подъездных и внутренних дорог СНТ, газопроводов, замену счетчиков. В этом году добавились новые возможности, можно получить: 

  • компенсацию 50% стоимости систем водоснабжения: насосов, пожарных гидрантов, запорной арматуры (диаметром 100 мм и более), огнетушителей, пожарных щитов, переносных и прицепных мотопомп и других первичных средств пожаротушения;
  • до 90% стоимости металлической конструкции площадок для мусора, если ее покупают у производителя, и стоимости кадастровых работ на территории СНТ. 

Чтобы попасть в программу, нужно провести общее собрание садоводов, на котором принять решение участвовать. Дальше все подробности председателю сада расскажут в муниципалитете.

В этом году стартует конкурс «Лучшее садовое товарищество». Конкурсная комиссия определит 10 победителей, которые получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

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2. Голосовать через Госуслуги

Садовым и огородническим товариществам разрешили проводить общие собрания собственников частично или полностью дистанционно — через портал «Госуслуги» или на других электронных площадках. Для многих это спасение – в СНТ порой сотни участков и собрать на собрании общий кворум практически невозможно. Поправки в законодательство помогут садоводам оперативно и самостоятельно решать свои актуальные проблемы.

Чтобы провести собрание, председатель товарищества должен будет зарегистрироваться на Госуслугах сам и завести всех собственников в реестр. Участники онлайн-голосования будут получать уведомления и ссылку на общий кабинет, где должны подтвердить свое участие и выбрать решение.

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3. Разводить кур и кроликов

В Госдуме приняли закон, разрешающий россиянам разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках. Есть целый ряд ограничений.

  • Во-первых, мясо и яйца можно использовать только для собственных нужд.
  • Во-вторых, нужно выяснить, разрешено ли разводить живность на этой территории. Как нам пояснили в Росреестре Башкортостана, для этого нужно сходить в администрацию города или района, где расположен участок, попросить градостроительный регламент и посмотреть, есть ли пункт «разведение сельскохозяйственных птиц и животных» в графах «основной» или «вспомогательный» вид использования вашего участка. 
  • В-третьих, нужно будет соблюдать земельное законодательство, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Например, расстояние от курятника до дома, в том числе соседского, должно быть не менее 12 метров, а до забора – не менее четырех метров. Это осуществимо на больших садовых участках.
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4. Не платить за мусор зимой

Садоводам больше не нужно будет оплачивать вывоз мусора и в частном доме, и городской квартире. С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, что если вы в определённый промежуток времени не проживали в доме, то сможете не платить за услугу, которую вам и не оказывали.

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5. Продавать урожай без налога

Все садоводы имеют право продавать излишки своего урожая, не открывая ИП и не подавая декларацию. Есть два маленьких условия – у вас должен быть участок не более 50 соток и вы не привлекаете наемных работников (члены семьи таковыми не считаются). Это написано в ст. 217 п. 13 Налогового кодекса РФ.

Как мы рассказывали ранее, во всех городах и районах Башкирии по инициативе Радия Хабирова открылись оборудованные места, где все желающие могу продать продукцию со своего огорода. А парламент Башкирии отменил закон о штрафах за несанкционированную торговлю на улицах.  

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6. Жарить шашлыки стало проще

МЧС России упростило правила противопожарного режима. С 1 марта 2023 года действуют такие правила:

  • место открытого огня должно находиться минимум в 15 метрах от ближайших построек;
  • сжигать ветки, сухую траву в металлической емкости можно в 7,5 метрах от построек;
  • устанавливать мангалы и жаровни – минимум в 5 метрах от построек.
Автор:Станислав Шахов
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