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Вчера, 20:21

В Башкирии выделят деньги господдержки на пожарную безопасность дачников

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В Башкирии пожарная безопасность войдёт в перечень господдержки садовых некоммерческих товариществ. Об этом информагентству «Башинформ» стало известно из итогов второго дня форума «SMART-садовод», который проходит в Уфе.

Напомним, на пленарном заседании второго форума садоводов «SMART-садовод» Глава Башкирии Радий Хабиров предложил федеральное софинансирование региональных мер поддержки СНТ.

«Если бы на наш один вложенный рубль получали столько же из федерального бюджета, то, например, в этом году на решение проблем садоводческих товариществ мы бы смогли выделить не 250 млн рублей, а полмиллиарда. Это уже серьёзная сумма, которая могла бы быстрее решать все накопившиеся вопросы в СНТ», — сказал Радий Хабиров и предложил внести это в итоговую резолюцию форума садоводов.

Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Юрий Лысов сказал, что поступало много обращений от председателей СНТ, которые хотят выполнить ремонт системы водоснабжения, приобрести оборудование, без составления смет, прохождения госэкспертизы и стройконтроля.

«Поэтому насосы, пожарные гидранты, крупную запорную арматуру, блоки управления автоматики было решено включить в список субсидируемого в рамках господдержки СНТ», — сказал Юрий Лысов.

По словам Юрия Лысова подобные случаи наблюдались и с площадками твёрдых бытовых отходов (ТКО). В связи с этим в список субсидируемого оборудования также включены металлические конструкции для накопления ТКО.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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