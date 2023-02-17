Во время пленарного заседания второго форума садоводов «SMART-садовод» Глава республики Радий Хабиров предложил федеральное софинансирование региональных мер поддержки СНТ.

«Если бы на наш один вложенный рубль получали столько же из федерального бюджета, то, например, в этом году на решение проблем садоводческих товариществ мы бы смогли выделить не 250 млн рублей, а полмиллиарда. Это уже серьезная сумма, которая могла бы быстрее решать все накопившиеся вопросы в СНТ», - сказал Глава Башкортостана и предложил внести это в итоговую резолюцию форума садоводов.