Как эксперты прокомментировали форум садоводов в Башкирии

«В нашем СНТ многие не меняли электросчетчики более 30 лет. У кого-то они были в домах, у кого-то уже старые, поверку не прошли. В общем, полный бардак. В прошлом году мы за счет республиканской помощи заменили 266 приборов учета на счетчики нового поколения с автоматической передачей данных. Мы очень благодарны за такую господдержку. Все садоводы довольны и счастливы, тем более что это бесплатно. Они были приятно удивлены, ждали, что мы будем просить у них какие-то деньги, а каждый счетчик стоит около 20 тысяч рублей. В нашем СНТ примерно в 40 домах проживают круглогодично. Есть у нас семьи мобилизованных, и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами», - рассказывает председатель СНТ «Искра» Уфимского района Башкирии Олеся Семененко.

«Одна из известных проблем - инертность садоводов. Председателям очень трудно собрать кворум, чтобы все присутствовали лично. На федеральном уровне приняты поправки в законодательство, разрешающее проводить собрания онлайн, дистанционно. Этот способ поддержки еще покажет свою эффективность. У нас в Свердловской области больше СНТ, чем у вас, но они меньше, до ста участков. У вас больше садоводов и сами товарищества крупнее, есть и тысячи участков, это буквально мини-город. Поправки в законодательство помогут садоводам оперативно и самостоятельно решать свои актуальные проблемы», - говорит председатель «Союза садоводов» Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова телеканалу БСТ.

«Огромная благодарность Радию Хабирову, что он подходит особенно душевно к вопросам садоводства. К сожалению, ряд некоторых губернаторов их не замечает. Сегодня садоводы — это не просто люди, которые приезжают на шашлык на дачу, а это, как отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин, подушка продовольственной безопасности! Важно, что Радий Фаритович очень тонко чувствует это. Поддерживает, помогает, несмотря на непростую ситуацию, выделяет серьезные средства. Конечно, это достойно большого, высокого уважения», - рассказал телеканалу «Россия Башкортостан» председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

«Благодаря вашему опыту стало ясно, что поддержка государства имеет экономический смысл! Башкортостан один из лидирующих регионов по комфортности и активности взаимодействия власти и населения. Ваш опыт бесценен, его нужно тиражировать на другие регионы, и мы по линии Союза садоводов будем этому способствовать», - говорит заместитель председателя Союза садоводов России Вячеслав Чулюканов.

«То, что регион выделяет большие средства на проведение комплексных кадастровых работ - очень важно. Структурированное понимание, какие есть объекты и что они поставлены на учет, позволяет выделять на них финансирование. И тогда будет и электрофикация, и газификация. Надеюсь, такие работы будут приобретать все более массовый характер», - считает руководитель юридического департамента «Союз садоводов России» Динара Хакимова.

Как мы рассказывали ранее, на форуме «SMART-садовод» Радий Хабиров анонсировал увеличение поддержки отрасли более чем в два раза – со 116 до 250 миллионов рублей. Средства пойдут в первую очередь на отсыпку и ремонт дорог как к самим СНТ, так и на софинасирование ремонта внутренних. Второе направление - наведение порядка с энергоснабжением, оснащение садовых участков выносными электросчетчиками. Это позволяет сетевым организациям заходить в товарищества и улучшать их инженерную инфраструктуру. Третье – компенсация 90% затрат на кадастровые работы в границах СНТ. Это необходимо для дальнейшего развития территорий, например – подключения газа.

Среди новых мер Радий Хабиров озвучил возможность открытия в СНТ, которые по масштабам приблизились к населённым пунктам, первых фельдшерско-акушерских пунктов. Также в этом году стартует конкурс «Лучшее садовое товарищество». Конкурсная комиссия определит 10 победителей, которые получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

– Наша главная задача – помочь вам. И мы видим, что принимаемые меры действительно работают. Поэтому будем последовательно бить в одну точку, – сказал Радий Хабиров.

В прошлом году ремонт дорог охватил 79 СНТ, в которых участки имеют 23 тысячи человек, оборудовали счетчиками 17 товариществ на 2500 домовладений. Всего на территории республики зарегистрировано 1,5 тыс. садовых некоммерческих товариществ, садоводством и огородничеством занимаются около 500 тысяч жителей.