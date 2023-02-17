Садоводы не верили, что счетчики меняют бесплатно - председатель одного из СНТ Башкирии

Садовое некоммерческое товарищество «Искра» в Уфимском районе Башкирии стало одним из тех СНТ региона, в которых в прошлом году бесплатно заменили счетчики энергоучета благодаря государственной поддержке.

«В 2022 году мы освоили бюджетные средства, выделенные республиканским минпромом на установку электросчетчиков. Заменили 266 приборов учета на счетчики нового поколения с автоматической передачей данных. Мы очень благодарны за такую господдержку», - сообщила на втором форуме «Smart-садовод» председатель СНТ «Искра» Олеся Семененко.

Как рассказала глава СНТ «Искра», находящегося на территории Таптыковского сельсовета, приборы энергоучета с автоматической передачей данных установили достаточно быстро - за три недели, в конце прошлого года.

«Многие не меняли электросчетчики более 30 лет. У кого-то они были в домах, у кого-то уже старые, поверку не прошли. В общем, полный бардак. А сейчас у нас у всех одинаковые счетчики нового поколения. Каждый из них стоит около 20 тысяч рублей. Все по ГОСТу, это же и пожаробезопасность соответственно. Все садоводы довольны и счастливы, тем более что это бесплатно. Они были приятно удивлены, ждали, что мы будет просить у них какие-то деньги. В нашем СНТ насчитывается 285 участков. Примерно в 40 домах проживают круглогодично. Есть у нас семьи мобилизованных, и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами».

В ближайших планах руководства СНТ «Искра» - подача заявки на отсыпку дорог в этом садовом товариществе, а также получение компенсации за понесенные расходы за установку контейнерной площадки для мусора. Напомним, значимым достижением 2022 года также стало то, что в Башкирии стали возмещать затраты садоводов. Иначе говоря, началось субсидирование затрат садовых товариществ из республиканского бюджета.

«Люди скинулись и купили, например, мусорные контейнеры, построили площадку, потратили на это деньги. Из республиканского бюджета им возмещается 90 процентов. Хочется, чтобы как можно больше садоводов, председателей СНТ знали о такой мере господдержки, о том, что это реально работает. Потому что это живые деньги садоводов, которые они уже тратят и республика потом поощряет их за то, что в СНТ наводится порядок и возмещает им большую часть затрат. Вот это очень хорошо», — заявил руководитель регионального отделения Союза садоводов России Ринат Мигранов.

Как сообщал ранее «Башинформ», после проведения в апреле 2022 года первого форума «Smart-садовод» Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить 50 млн рублей на ремонт электросетей в СНТ. Существующие трансформаторы и линии электропередачи в садовых товариществах не отвечают современным нагрузкам. Многие из них полностью изношены. Требуется постоянное техническое обслуживание, капремонт, реконструкция или замена сетей, подчеркнул на первом форуме садоводов Радий Хабиров.

50 млн рублей, выделенные на модернизацию энергетической инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ, позволили поддержать в прошлом году 17 СНТ в Уфимском и Иглинском районах Башкирии и установить более 2 450 выносных приборов учета электроэнергии, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.

«Установка в СНТ выносных приборов учета ускорит передачу садов на обслуживание сетевым организациям. Это позволит им провести работу по модернизации трансформаторов и кабельных линий, увеличению мощности, заключению прямых договоров и их дальнейшему обслуживанию, — подчеркнули в минпроме Башкирии. — Таким образом, мы исходили из мультипликативного эффекта — на каждый потраченный рубль будет привлечено не менее 3 рублей внебюджетных источников. В конечном итоге получим действующую в СНТ уполномоченную сетевую организацию, которая отвечает за надежность и бесперебойность функционирования электросетевых объектов СНТ, а также лицевой счет и договор с каждым членом садоводческого товарищества».