Как в Башкирии решаются проблемы садоводов. Итоги 2022 года и перспективы 2023

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» откроется второй форум «Smart-садовод», инициатором проведения которого год назад выступил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, первый форум «Smart-садовод» состоялся 15 апреля 2022 года. Радий Хабиров предложил сделать это мероприятие ежегодным. Наконец, обратить внимание и начать решать копившиеся десятилетиями проблемы башкирских садоводов. Как подчеркнул тогда Глава Башкирии, существующие трансформаторы и линии электропередачи в садовых товариществах не отвечают современным нагрузкам. Многие из них полностью изношены. Требуется постоянное техническое обслуживание, капремонт, реконструкция или замена сетей.

«Еще одна кричащая проблема садоводческих товариществ — это дорожная инфраструктура, — констатировал Радий Хабиров на первом форуме „Smart-садовод“. — Несмотря на трудности, которые испытывает наша экономика после двух лет пандемии, мы приняли решение выделить из бюджета 100 млн рублей на поддержку СНТ. Половина из них пойдут на ремонт и обустройство дорог, другая половина — на ремонт электросетей. Пока начнем с этого, дальше посмотрим, куда двигаться».

Тогда же руководитель региона поручил главам муниципалитетов создать временные точки для сбыта продукции, которую вырастили садоводы на своих собственных участках. По мнению Радия Хабирова, в республике увеличить количество таких торговых точек следует в разы.

«Не надо гонять наших бабушек, торгующих тем, что они вырастили своими руками. Нужно создавать им условия, обустраивать торговые места. Хотел бы также попросить, чтобы люди покупали у них выращенную зелень, огурчики, тот же стакан крыжовника, помогать им в наше непростое время. Для них каждый заработанный рубль будет сегодня иметь важное значение», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как отметил Глава Башкирии, в последнее время появились механизмы на федеральном и региональном уровнях, позволяющие оказывать садоводам поддержку. В республике принят закон, по которому министерства и ведомства курируют работу с садоводами, каждый свое направление. Кроме того, создана межведомственная комиссия, утвержден порядок оказания господдержки садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, есть возможность компенсации части затрат на решение инфраструктурных и других проблем, информировал ранее «Башинформ».

1,5-миллионная армия садоводов Башкирии, Или садовод — тоже человек

На сегодняшний день в республике насчитывается огромная армия садоводов — 1,5 млн человек, констатировал в разговоре с корреспондентом «Башинформа» председатель Башкортостанского отделения Союза садоводов России Ринат Мигранов.

Всего в Башкирии 1500 садовых товариществ. По этому показателю регион занимает седьмое место в России. 500 тысяч жителей республики имеют дачные и садовые участки, и это действительно огромная армия.

«2022 год стал прорывным годом для садоводов Башкирии. Впервые была оказана реальная поддержка, реальное финансирование такого важного социального и экономического сектора, как садоводство, — отметил Ринат Мигранов. — За год обновили дороги к 74 садам. Важно, что отсыпка дорог к садовым товариществам продолжится и в этом году. Наконец-то сделаны первые шаги по модернизации энергетической инфраструктуры СНТ. Изношенные электросети, неправильный энергоучет — не только республиканская, а общероссийская проблема, и конечно, нам здесь еще далеко до конечных результатов, но определенные подвижки начались. Внимание на проблему уже обратили. Первый блин оказался не комом, а получился хороший. Да и во всем остальном — только большая благодарность от садоводов республиканским властям. Садовод — он тоже человек».

По мнению руководителя регионального отделения Союза садоводов России, значимым достижением 2022 года также стало то, что в Башкирии стали возмещать затраты садоводов. Иначе говоря, началось субсидирование затрат садовых товариществ из республиканского бюджета.

«Люди скинулись и купили, например, мусорные контейнеры, построили площадку, потратили на это деньги. Из республиканского бюджета им возмещается 90 процентов. Хочется, чтобы как можно больше садоводов, председателей СНТ знали о такой мере господдержки, о том, что это реально работает. Потому что это живые деньги садоводов, которые они уже тратят и республика потом поощряет их за то, что в СНТ наводится порядок и возмещает им большую часть затрат. Вот это очень хорошо. И сейчас, на втором форуме „Smart-садовод“ мы в том числе будем говорить о том, что есть сады, которые потратили свои деньги и государство уже возместило их расходы», — заявил «Башинформу» Ринат Мигранов.

ДорогА дорога?

В 2022 году общая протяженность 10 отремонтированных дорог к 74 садовым некоммерческим товариществам составила 32 километра, сообщили «Башинформу» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Из них в Уфе обновили пять дорог к 50 СНТ, в Уфимском районе — одну дорогу, ведущую к шести садовым товариществам. В Иглинском районе отремонтированы две дороги к двум СНТ, в Чишминском районе — две дороги, ведущие к 16 садовым некоммерческим товариществам.



«Что касается планов на 2023 год, по итогам ранее представленных муниципалитетами сведений, требуют ремонта 64 километра дорог местного значения, являющихся подъездными дорогами в СНТ. Перечень будет определен позже. На сегодняшний день направлены запросы в администрации городов и районов республики для получения более актуальной информации о подъездных дорогах, оформленных в муниципальную собственность и требующих ремонта с учетом приоритетности объектов», — добавили в региональном минтрансе.

Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе мэрии Уфы, в прошлом году из республиканского и городского бюджетов на ремонт дорог, ведущих к садовым некоммерческим товариществам, было выделено 39 млн рублей. Общая протяженность отремонтированных участков превысила 16,6 километра.

В целом за 2022 удалось обновить дороги, ведущие к 55 садовым товариществам в Октябрьском, Демском, Кировском и Калининском районах Уфы. В числе СНТ, к которым уже обновили подъездные дороги — «Проектировщик», «Вишенка», «Зинина поляна», «Буровик», «Тополек», «Дубки», «Заозёрное», «Ветеран», «Яблонька», «Дружба», «Дёмское лесничество», «Заря», «Здоровье», «Рица», «Ясная Поляна», «Восход», «Виктория», «Сосновый бор», «Ягодка», «Озон», «Зелёный мыс», «Маяк», «Журналист», «Рассвет», «Уфимка», «Заречный», «Вишня», «Зара» и другие.

Даешь свет!

Как уже говорилось выше, Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить в 2022 году порядка 50 млн рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ.

«Это позволило поддержать в прошлом году 17 СНТ в Уфимском и Иглинском районах Башкирии и установить более 2 450 выносных приборов учета электроэнергии», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.

Как пояснили в министерстве, установка выносных приборов учета электроэнергии позволит в 2023 году передать сети электроснабжения СНТ на баланс сетевой организации. Предварительный перечень технических сетевых организаций (ТСО), которые примут эти сети, уже определен.

«Установка в СНТ выносных приборов учета ускорит передачу садов на обслуживание сетевым организациям. Это позволит им провести работу по модернизации трансформаторов и кабельных линий, увеличению мощности, заключению прямых договоров и их дальнейшему обслуживанию, — подчеркнули в минпроме. — Таким образом, мы исходили из мультипликативного эффекта — на каждый потраченный рубль будет привлечено не менее 10 рублей внебюджетных источников. В конечном итоге получим действующую в СНТ уполномоченную сетевую организацию, которая отвечает за надежность и бесперебойность функционирования электросетевых объектов СНТ, а также лицевой счет и договор с каждым членом садоводческого товарищества».

Не надо гонять бабушек

По поручению Главы Башкирии в прошлом году во всех городах и районах республики для крестьянско-фермерских хозяйств, а также тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, занимается садоводством, огородничеством, были созданы специальные торговые места. Крытые прилавки предоставляются жителям бесплатно, ничего платить не нужно.

Важно: большинство таких площадок для садоводов и огородников созданы в местах с высокой проходимостью.

«Так, на 305 площадках в городах и районах республики было организовано 3 508 торговых мест», — рассказали «Башинформу» в министерстве торговли и услуг РБ.

Ранее глава минторга Башкирии Алексей Гусев заявил о том, что больше всего площадок для уличной торговли приходится на Уфу, Стерлитамак, а также на Бирский район. Например, в башкирской столице оборудованы 35 площадок для садоводов на 576 торговых мест, сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии.

Остается только добавить, что в 2023 году планируется поддержать садовые товарищества республики уже на 250 млн рублей, сообщал «Башинформ».

Идем дальше

В начале февраля в Москве состоялось первое заседание правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества. Как подчеркнула тогда вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, решение насущных проблем садоводов и огородников — важный вопрос для государства.

«По оценкам Союза садоводов России, к этой категории граждан относятся 60 миллионов граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн. Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счёте организовать жизнь за городом по современным стандартам», — заявила Виктория Абрамченко.

В ходе заседания вице-премьер определила первоочередные задачи в 2023 году в садоводческой сфере.

«Прежде всего в ближайшие месяцы необходимо заняться вопросами обеспечения садоводческих и огороднических товариществ водой, электроэнергией, вывоза бытовых отходов и другими коммунальными проблемами. Также важно уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Ещё один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ», — отметила она.

Между тем II Форум «Smart-садовод» состоится в Уфе 17 и 18 февраля.

Сегодня в первой половине дня запланировано пленарное заседание, с 15 часов — круглые столы на темы: «Безопасность в СНТ», «Университет садоводов» (обучение, модернизация, цифровизация), «Развитие инфраструктуры СНТ» (электро-, газоснабжение).

Одновременно будут работать мастер-классы для председателей СНТ и площадки безбарьерной коммуникации, где участники могут проконсультироваться с сотрудниками минземимущества, минпрома, минздрава, налоговой службы, Росреестра, Роспотребнадзора, МЧС. Также они смогут получить консультации профессиональных агрономов.

18 февраля состоится семинар, посвященный государственной поддержке садоводства в Башкирии. Кроме того, пройдут круглые столы, посвященные юридическим вопросам и возможностям СНТ в бизнесе.