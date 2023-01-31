Стала известна программа II Форума «Smart-садовод»

II Форум «Smart-садовод» пройдет 17-18 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау». В нем примут участие Глава Башкирии Радий Хабиров и вице-премьер правительства России, председатель Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Виктория Абрамченко. Модератором выступит депутат Госдумы, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, председатель Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Олег Валенчук.

В первый день форума запланировано пленарное заседание (начнется в 12 часов), церемония награждения, с 15 часов — круглые столы на темы: «Безопасность в СНТ», «Университет садоводов» (обучение, модернизация, цифровизация), «Развитие инфраструктуры СНТ» (электро-, газоснабжение). Одновременно будут работать мастер-классы для председателей СНТ и площадки безбарьерной коммуникации, где участники могут проконсультироваться с сотрудниками минземимущества, минпрома, минздрава, налоговой службы, Росреестра, Роспотребнадзора, МЧС. Также они смогут получить консультации профессиональных агрономов.

На следующий день мероприятия начнутся с семинара по теме государственной поддержки садоводства в Башкирии. Круглые столы 18 февраля будут посвящены юридическим вопросам и возможностям СНТ в бизнесе. Также продолжат работу безбарьерные консультации.

I Форум «Smart-садовод» состоялся 15 апреля 2022 года с участием Главы Башкортостана. Радий Хабиров предложил сделать мероприятие ежегодным. В течение минувшего года началось решение проблем садовых товариществ. Как сообщал Башинформ, были обследованы дороги, ведущие к садам, начался ремонт самых запущенных и востребованных. Всего в 2022 году обновили дороги к 77 СНТ, на что из бюджета было выделено 50 млн рублей. Всего на поддержку СНТ в прошлом году направили 116 млн рублей.

В России до 2031 года продлена «дачная амнистия», позволяющая в упрощенном порядке оформить права на участок, а Росреестр бесплатно уточнит границы порядка 4 тыс. участков.