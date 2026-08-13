Как селлеры Башкирии держатся после атак на склады маркетплейсов

Сегодня, 13 августа, БПЛА атаковали распределительный центр Wildberries в Чишмах под Уфой. Это первый прилет по инфраструктуре маркетплейса в Башкирии, но в разных регионах России беспилотники поражают логистические узлы с середины июля. Удары обернулись для малого и среднего бизнеса не только физической потерей товаров, но и финансовой блокадой. «Башинформ» узнал, как предприниматели из республики пытаются удержаться на плаву и на что им надеяться сегодня.

Что известно

Официально точного количества пораженных или уничтоженных логистических узлов руководство Wildberries (RWB) не публикует и не раскрывает общую сумму финансового ущерба. Однако, если ориентироваться на отдельные сообщения в СМИ, сегодня поражены около 10 узлов в европейской части страны – в частности, Электросталь, Рязань, Симферополь и другие.

Согласно оферте, Wildberries не должен компенсировать своим партнерам ущерб при обстоятельствах «непреодолимой силы», к чему в том числе относятся последствия атак БПЛА. При этом пресс-служба маркетплейса сообщила, что пострадавшим уже выплатили более 40 млн рублей.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», – сказала основательница Wildberries Татьяна Ким в видеообращении на страницах своих соцсетей.

Однако селлеры в разговоре с «Башинформом» рассказали, что порядок выплат им не ясен, а пояснений никто не дает.

«Нам перекрыли кислород»

Светлана Губайдуллина – предпринимательница из Башкирии, производитель магниевой продукции. Компания на рынке с 2019 года, у нее 62 партнера, продукция поставляется по всей России и в страны СНГ. Местные власти поддерживают дело Светланы, однако инциденты на складах больно ударили по бизнесу, который зависит от Wildberries как от основного канала сбыта.

«У нас – производство и реализация магниевых продуктов, мы – продукт Башкортостана. Мы продаем уже не только по Башкирии, но и по городам России. Нас здорово поддерживает министерство предпринимательства Башкортостана, экспортный центр», – рассказывает Светлана.

Главной проблемой, по ее словам, стал логистический коллапс и блокировка выплат.

«Наша продукция проходит через сортировочные пункты. Так как многие из них были закрыты, продукция шла по иным путям, срывались сроки. Это и рейтинг ухудшает, и клиенты отказываются. При логистике участились возвраты: то разбитые флаконы приходят, то клиент оформляет возврат из-за несвоевременной доставки», – делится предпринимательница.

Однако самым тяжелым ударом, по ее словам, стал внезапный запрет на вывод средств.

«Самое главное, что повлияло негативно на работу – это несвоевременный вывод денег. Одним днем нам просто перекрыли кислород. Хотя у нас была оформлена подписка на ежедневную выплату, нам резко перерубили канал. У нас ежедневно расчеты с поставщиками, с партнерами, арендные платежи. Мы оказались в сложном положении. Не неделя отсрочки, а целый месяц», – говорит Светлана.

Она пыталась связаться со службой поддержки маркетплейса, но столкнулась с автоматизированной системой.

«Я несколько дней подряд писала в службу поддержки. Слава богу, мне открыли вывод денег, но совсем небольшую часть – около 10%. Я вывод сделала, но деньги еще не пришли, они идут в течение недели. Раньше таких сроков не было. Сложность в общении с поддержкой всегда была: отвечает бот, который скидывает шаблонные сообщения. Никто в индивидуальном порядке не включен в твою ситуацию», – жалуется Светлана.

Предпринимательница рассказала и о еще одном случае: когда она на три дня приостановила продажи на площадке из-за финансовых рисков, на карточке товара «волшебным образом» появился другой продавец.

«Мы вышли из маркетплейса на три дня. В течение этого времени появился наш товар, продавал его сторонний продавец. Я сняла скрины, написала в поддержку о нарушении прав. Это плагиат! Неизвестно, что у него во флаконах, а репутация пострадает наша. Претензию рассматривают в течение десяти дней, ответа до сих пор нет. Это самое возмутительное из всей ситуации», – говорит Светлана.

В итоге она приняла волевое решение – вернуться на площадку, чтобы не допустить подделок под своим брендом.

Сгоревший товар и падение продаж

Григорий Куляшов – представитель семейной пасеки с вековой историей. Компания вышла на Wildberries в 2021 году, чтобы башкирский мед попробовали все. Ущерб его бизнеса, как и у многих, оказался значительным.

«Приходится перестраиваться. Сейчас запустили доставку со складов партнеров, а на маркетплейс практически не отправляем. Что уже потеряно – это более 2 млн рублей только в товарах, которые сгорели на складах. Окончательный ущерб подведем, как получим официальные данные», – говорит Григорий.

Продажи компании серьезно упали, сроки доставки сместились.

«На данный момент не понятно, как будет дальше развиваться маркетплейс и будут ли сходиться цифры», – делится Григорий.

Как реагируют власти

В министерстве предпринимательства и туризма Башкирии «Башинформу» сообщили о готовности поддержать бизнес. В частности, планируется проведение открытых встреч с пострадавшими и представителями компании для конструктивного решения вопросов.

«Обращений [к министерству предпринимательства и туризма РБ] от предпринимателей не поступало. Представитель от RWB проинформировал, что их команда планирует выезды в регионы для проведения открытых встреч с пострадавшими предпринимателями на площадке WB. Встречи планируем провести на площадке Центра “Мой бизнес”, точная дата проведения встреч уточняется», – сообщила Ирина Митянина, начальник отдела реализации программ предпринимательства министерства.

После первых атак на Wildberries пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что ситуация с ударами БПЛА по складам находится на контроле у правительства.

«Компания беспрецедентно заявила [что будет] оказывать помощь селлерам и тем, кто имел свои товары на складах, хотя де-юре такого обязательства у компании не было. В целом эта ситуация на контроле у правительства, там осуществляется диалог, пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», – сказал Дмитрий Песков.

Сегодня селлеры продолжают работать в условиях неопределенности. Однако есть еще один сигнал с федерального уровня: министр экономического развития Максим Решетников на VIII Российско-киргизском экономическом форуме 6 августа заявил журналистам, что Минэкономразвития совместно с Минфином, ФНС и ЦБ прорабатывает варианты помощи бизнесу. Ведомства нацелены на возобновление работы и восстановление поставок, но конкретные сроки и механизмы реализации этих мер пока не названы.