104 года назад Башкирия стала республикой: почему это событие актуально сегодня

Сейчас оригинал договора хранится в Москве, его копия - в Национальном архиве Башкирии. Память о событиях более чем вековой давности хранят и многие другие документы, находящиеся в фондах архива. Его сотрудники подготовили к знаменательной дате тематическую выставку.

По мнению кандидата исторических наук, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиля Рахимова, курс на создание Башкирской автономной советской республики в составе России – важное событие нашей истории.

«Созданная на III Всебашкирском курултае в декабре 1917 года автономия первоначально находилась в стане белых, так тогда сложилась политическая ситуация, однако осознание башкирскими элитами правильности выбора для своего народа проекта социалистической модернизации привело к тому, что в феврале переговоры о переходе башкирского войска на сторону Советской власти завершились, с этого момента началась история современного Башкортостана. Башкирская автономия прошла долгий путь и в 1990-е годы трансформировалась в Республику Башкортостан. Представителями башкирского народа 104 года назад был сделан правильный выбор, что подтверждают результаты развития республики, с которыми она вошла в XXI век. Из аграрной территории она стала индустриально-аграрным краем с большими городами, развитой промышленностью. Сохранен башкирский народ, развиваются его язык и культура. Одним из показателей успешного развития советского проекта модернизации стал героизм башкирского народа на фронтах Великой Отечественной войны, когда люди совершили подвиги во имя своей Советской Родины. Вот поэтому событие 104-летней давности имеет для нас большое значение», - рассказал «Башинформу» Рамиль Рахимов.

Рассматриваемая тема достаточно хорошо исследована учеными, однако историк отмечает тот факт, что в сравнении с советским периодом несколько сместились оценки события.

«Первоначально Советское правительство делало ставку на мировую революцию и не видело необходимости в создании национальных автономий. В какой-то степени оно было вынуждено вести переговоры с представителями башкирского правительства, поскольку народ его поддерживал, у башкир имелось дееспособное войско. Большевики тоже приняли верное решение о необходимости формирования советского государства с учетом национальных особенностей бывшей Российской империи. Этот принцип, заложенный в 1919 году, стал основой для образования СССР. Необходимо исследовать и позицию советского руководства, сейчас опубликованы ранее неизвестные работы В.И. Ленина и в них прослеживаются другие акценты. Научный интерес сейчас представляет дискуссия внутри советского руководства в 1918-19 годах по национальному вопросу, о том, как формировалась идея создания СССР в 1922 году», - пояснил Рамиль Рахимов.

Подробная хроника событий, рассказывающих о рождении республики, – в лонгриде «Башинформа».