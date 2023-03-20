104 года назад Башкирия стала республикой: почему это событие актуально сегодня

20 марта 1919 года вошло в историю как день образования автономной Башкирской советской республики. В этот день в Москве центральная Советская власть заключила соответствующий договор с правительством Башкирии. О значении этого события – в материале «Башинформа».
Февральская и Октябрьская революции 1917 года существенно повлияли на рост национального самосознания народов России, дали импульс развитию национальных движений. На состоявшемся 11 мая 1917 года в Москве Всероссийском мусульманском съезде впервые прозвучала идея о территориальных автономиях мусульманских народов, она получила продолжение на I и II Всебашкирских съездах в июле, августе 1917 года, проходивших в Оренбурге и Уфе.
В постановлении I Всебашкирского съезда отмечается, что «по вопросу об основах управления государством, съезд присоединяется к нижеследующему решению Всеобщего мусульманского съезда, созванного в Москве: системой управления, широко обеспечивающей интересы и права российских мусульманских народностей, является демократическая республика на национально-территориально-федеративных началах. Национальности же, не имеющие специальных территорий, пользуются национально-культурной автономией».
«В ноябре 1917 года на территории Малой Башкирии провозглашается автономия Башкортостана. В фармане № 2, подписанном председателем Шуро (Совета) Шарифом Манатовым, его заместителем Ахметзаки Валидовым и другими, говорилось, что Башкирский областной Совет объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний автономной частью Российской Республики. В декабре 1917 года III Всебашкирский курултай, рассмотрев границы Малой Башкирии, утвердил провозглашенную автономию и образовал правительство. Переговоры с центральной Советской властью в этот период шли достаточно трудно, Москва не торопилась признать Башкирскую автономную республику. Представители Башревкома неоднократно ездили в столицу, проект будущего соглашения об автономии не раз редактировался, какие-то пункты убирали, сокращали. Убрали, например, пункт, в котором указывалось, что Башкирская автономия может иметь свою армию», - рассказал «Башинформу» заместитель директора Национального архива РБ Ниязбай Салимов.
Предварительный вариант договора был подписан 9 марта 1919 года. Его копии направили в народные комиссариаты РСФСР для согласования и внесения замечаний.
«17 марта окончательный текст соглашения был подписан со стороны Центра народным комиссаром национальностей Иосифом Сталиным, со стороны Башкирии – председателем Башкирского правительства Мухаметханом Кулаевым, членом Башкирского областного совета Мулладжаном Халиковым и адъютантом командующего башкирскими войсками Абдрашитом Бикбавовым. 20 марта договор утвердили на заседаниях Совнаркома РСФСР и ВЦИК. Документ скрепили подписями председатель Совнаркома Ленин, председатель ВЦИК Михаил Владимирский и секретарь ВЦИК Авель Енукидзе. Документ был опубликован в газете «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов» от 23 марта 1919 года. Опыт Башкирии стал примером для всей России, наша республика положила один из первых камней в фундамент будущего федерализма, сегодня мы живем в Российской Федерации и можем гордиться этим», - отметил Ниязбай Салимов.
Сейчас оригинал договора хранится в Москве, его копия - в Национальном архиве Башкирии. Память о событиях более чем вековой давности хранят и многие другие документы, находящиеся в фондах архива. Его сотрудники подготовили к знаменательной дате тематическую выставку.
По мнению кандидата исторических наук, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиля Рахимова, курс на создание Башкирской автономной советской республики в составе России – важное событие нашей истории.
«Созданная на III Всебашкирском курултае в декабре 1917 года автономия первоначально находилась в стане белых, так тогда сложилась политическая ситуация, однако осознание башкирскими элитами правильности выбора для своего народа проекта социалистической модернизации привело к тому, что в феврале переговоры о переходе башкирского войска на сторону Советской власти завершились, с этого момента началась история современного Башкортостана. Башкирская автономия прошла долгий путь и в 1990-е годы трансформировалась в Республику Башкортостан. Представителями башкирского народа 104 года назад был сделан правильный выбор, что подтверждают результаты развития республики, с которыми она вошла в XXI век. Из аграрной территории она стала индустриально-аграрным краем с большими городами, развитой промышленностью. Сохранен башкирский народ, развиваются его язык и культура. Одним из показателей успешного развития советского проекта модернизации стал героизм башкирского народа на фронтах Великой Отечественной войны, когда люди совершили подвиги во имя своей Советской Родины. Вот поэтому событие 104-летней давности имеет для нас большое значение», - рассказал «Башинформу» Рамиль Рахимов.
Рассматриваемая тема достаточно хорошо исследована учеными, однако историк отмечает тот факт, что в сравнении с советским периодом несколько сместились оценки события.
«Первоначально Советское правительство делало ставку на мировую революцию и не видело необходимости в создании национальных автономий. В какой-то степени оно было вынуждено вести переговоры с представителями башкирского правительства, поскольку народ его поддерживал, у башкир имелось дееспособное войско. Большевики тоже приняли верное решение о необходимости формирования советского государства с учетом национальных особенностей бывшей Российской империи. Этот принцип, заложенный в 1919 году, стал основой для образования СССР. Необходимо исследовать и позицию советского руководства, сейчас опубликованы ранее неизвестные работы В.И. Ленина и в них прослеживаются другие акценты. Научный интерес сейчас представляет дискуссия внутри советского руководства в 1918-19 годах по национальному вопросу, о том, как формировалась идея создания СССР в 1922 году», - пояснил Рамиль Рахимов.
Подробная хроника событий, рассказывающих о рождении республики, – в лонгриде «Башинформа».