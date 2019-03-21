 
РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
100 лет назад - 20 марта 1919 года в Москве подписали Соглашение о Советской Автономии Башкирии.
23 марта 1919 года текст документа опубликовали в газете «Известия ВЦИК» – именно этот день в советские времена отмечался в Башкирии как день образования республики.

Образование национальной автономии на территории Башкирской Советской республики имело большое историческое значение. Таким образом был задан новый формат федеративным отношениям в стране и для многих народов была открыта возможность получения автономии в советской форме.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Несмотря на неоднозначность суждений историков по поводу Башкирской автономии, многие из них сходятся в одном – начало национального движения за право на самоопределение было положено еще в 1917 году на фоне бурных политических перемен в стране, вызванных Февральской и Октябрьской революциями.
1917 год
Делегаты III Всебашкирского съезда
Оренбург, 1917 г.
14-17 апреля в Уфе проходил I Губернский мусульманский съезд, на котором было образовано губернское «Милли шуро» («Национальный совет»). На нем представители башкир выступили как самостоятельная фракция с собственной программой по земельному и другим вопросам.

1-11 мая. В Москве был созван I Всероссийский мусульманский съезд, на котором башкирская делегация из 50 человек выступила за федеративное устройство России, Башкирскую автономию и возврат всех ранее захваченных башкирских земель. В ходе съезда (10 мая) башкирские делегаты избрали руководящий орган по подготовке I Всебашкирского съезда (курултая).
Из протокола собрания: «Мы, нижеподписавшиеся делегаты Всероссийского мусульманского съезда от двухмиллионного башкирского населения, обсудив национальное и бытовое положение башкирского народа в связи с постановлением Всероссийского мусульманского съезда по аграрному вопросу,

I. нашли необходимым созвать съезд в г. Оренбурге с 20-го по 25-е июля.

II. Местом съезда назначить Караван-Сарай, составляющий собственность башкирской нации.

III. Для приготовления необходимых материалов и организации съезда избрать бюро из следующих лиц: Сагита Мрясова (он же казначей), Аллабирде Ягафарова, Заки Валиди, с предоставлением им права приглашать в бюро и других сведущих лиц.

IV. Местом пребывания бюро назначить г. Оренбург и наименовать его так: Башкирское областное бюро; последнему дать полномочие исходатайствовать разрешение на устройство съезда в Караван-Сарае.

V. Содержание членов бюро, их разъезды и расходы по устройству съезда принять на общественный счет...».
Июнь. В Оренбурге состоялось очередное заседание бюро, на котором всестороннему обсуждению подверглись документы предстоящего I Всебашкирского съезда и платформа национального движения. На этом совещании было образовано руководящее «Бюро союза башкирского народа» с расширенным составом. Его членами стали Усман Куватов, Юнус Бикбов, Сафаргали Идельбаев, Гариф Мутин, Гумер Куватов, Харис Игликов, Габдулла Давлетшин, Юлбарис Бикбов.
Среди башкир-крестьян первым вопросом, который должна была решить революция, был аграрный вопрос. Башкиры думали, что революция должна им вернуть насильственным и обманным образом похищенные у них казной, помещиками, заводами и некоторыми слоями переселенцев-колонизаторов земли и угодья (…). Неудовлетворение требований и нужд башкирземскими управами и органами власти Временного правительства натолкнуло их на мысль о необходимости организации национальной власти в Башкирии, чтобы через нее, в соответствии с хозяйственным укладом населения края, разрешить исторически наболевший земельный вопрос. Таким образом зародилась идея национального самоопределения башкир,
Муса Муртазин из книги «Башкирия и башкирские войска в Гражданскую войну».
14 июня. Вышел первый и единственный номер газеты «Башкорт иттифаки бюрохынын мохбире» («Известия Башкирского областного бюро»). В ней была опубликована статья Заки Валиди «Задачи, стоящие перед башкирами», в которой излагались основные идеи Башкирского национального движения о национально-территориальной автономии Башкортостана. В июле газета была переименована в «Башкорт».
20-27 июля. В Оренбурге состоялся I Всебашкирский съезд (70 делегатов), на котором был избран исполком Башкирского центрального шуро в составе Шарифа Манатова, Заки Валиди, Гарифа Мутина, Сагита Мрясова, Илдархана Мутина, Усмана Куватова, Хариса Юмагулова.
Резолюция съезда:

1. Об основах управления государством.

«Всебашкирский съезд по этому вопросу присоединяется к нижеследующему решению всеобщего мусульманского съезда, созванного в г. Москве: «Системой управления, широко обеспечивающей интересы и права российских мусульманских народностей, является демократическая республика [образуемая] на основе национально-территориально-федеративных начал.Национальности же, не имеющие специальных территорий, пользуются национально-культурной автономией».

2. Об управлении Башкурдистаном.

«Основа родины башкир, Уральский край, является воспитателем и кормильцем своих детей-башкир еще с неизвестных истории времен.

...Настоящий всеобщий башкирский съезд, собравшийся первый раз после 9 июля 1737 года, после воспрещения правительством созываемых башкирами совещаний (меджлисов) для обсуждения дел, находит необходимым, что при осуществлении вышеуказанных основ губернии, уезды и волости - территории в окрестностях Урала, населенные башкирами и родственными им племенами, должны быть выделены отдельно путем разграничения их этой территории с немусульманами, составляющими меньшинство в количественном отношении, с оставлением возможности обмена земель между оказавшимися на этой территории народностями, не относящимися к тюркскому племени, и башкирами и другими тюркскими племенами, оставшимися вне пределов указанной территории».

3. Положение о Башкирском шуро (совете).

«Башкирское центральное национальное шуро конструируется из семи человек. Эти члены должны работать исключительно в шуро, служба в других учреждениях не допускается. В члены совета из каждого уезда должно быть избрано по одному человеку. Члены совета собираются на совещание, самое меньшее, один раз в месяц. Во всех волостях организуются отделения Центрального шуро».

4. Учредительное собрание.

«Башкиры желают национально-территориальную автономию, поэтому на Учредительное собрание должны посылаться лица, исключительно защищающие эту линию и способные отстаивать интересы башкир и при условии принадлежности их к башкирской национальности.

Вступить в блок с другими партиями или с национальностями возможно [,но] исключительно с партиями и национальностями, отстаивающими или требующими национально-территориальную автономию».

5. Организация войска.

«По вопросу о ликвидации войска или о формировании национального войска всеобщий башкирский съезд полностью присоединяется к постановлению прошедшего в начале мая военного съезда мусульман в Казани и всеобщего мусульманского съезда в г. Москве.

В случае оставления (сохранения) войска и после этой войны обязательно формирование, с национальным устройством положений, отдельных башкирских полков и с оставлением на службе в будущем этого башкирского войска на родине самих башкир».

6. Отношение к войне.

«Объявленная благодаря захватнической политике старого угнетательского правительства, настоящая ужасная война продолжается против желания народа и ведет народ к разорению и гибели. Дальнейшее продолжение войны не предвещает для российских народностей ни экономической, ни других выгод, поэтому всеобщий башкирский съезд находит нужным скорейшее прекращение кровопролития на условиях - без захвата чужих имуществ, без выплаты какой бы то ни было стороне убытков и с условием проведения в жизнь национально-политических прав народностей».

7. Земельный вопрос.

«1. Все земли, находящиеся во владении башкир, составляют достояние всего башкирского народа и в частную собственность отчуждаемы быть не могут.

2. Все земли, несправедливо отошедшие и отобранные у башкир, как то: отрезанные в запас при наделении припущенников, розданные в дар из свободных башкирских земель и т.д., - должны быть возвращены башкирскому народу.

3. Все земли, которые будут подлежать зачислению в пределы башкирской территории по генеральному размежеванию, как то: частно-владельческие, банковские, кабинетские, казенные, удельные, монастырские и др., должны быть предоставлены исключительно безземельному и малоземельному башкирскому населению.

4. Распределение башкирских земель между башкирским населением предоставить исключительно Главному башкирскому земельному комитету.

5. Все леса, горные богатства, недра, минеральные и рыболовные воды составляют достояние всего башкирского народа.

6. При распределении земель между башкирами принимаются во внимание наличное количество населения как мужского, так и женского пола.

7. По наделению же землей самих башкир - оказавшиеся излишки земельных участков должны быть распределены в первую очередь [между] родственными башкирам племенами».

8. О суммах, капиталах и имуществах башкир.

«Исстари собираемые разными правительственными учреждениями запасные капиталы и под разными наименованиями башкирские суммы с сегодняшнего дня должны быть сосредоточены в одном месте и составить башкирский национальный фонд... Проведение в жизнь решений о возвращении башкирам как самих капиталов и стипендий, так и имуществ и зданий Всеобщий башкирский съезд возлагает на Башкирское центральное шуро...».

9. О Караван-Сарае.

«По Караван-Сараю - имуществу, являющемуся национальным зданием, построенным на силы и средства башкир и мещеряков Башкурдистана и в 1865 году изъятым со стороны правительства... Всеобщий башкирский съезд объявляет это здание с его общественными садами национальным имуществом башкир и намечает для размещения Башкирского центрального шуро и других башкирских мусульманских учреждений».

10. Дела просвещения.

«Просветительская и воспитательная сторона учреждений для каждой национальности должна находиться в ведении этой национальности»...

11. Женский вопрос.

«В политических и гражданских правах женщины равны с мужчинами, вопросы же духовного и семейного порядка подлежат ведению Духовного собрания».
Участники съезда
25-29 августа. В Уфе состоялся II Всебашкирский съезд, на котором был переизбран состав Башкирского центрального шуро. В состав исполкома вошли: Шариф Манатов, Нуриагзам Тагиров, Заки Валиди, Хабибулла Габитов, Кашфи Карибов, Ахмади Гумеров, Галиахмет Хасанов, Муса Смаков, Фатих Давлетшин, Шайхзада Бабич, Саляхетдин Атнагулов и Сагит Мрясов.

В Уфе и Челябинске были образованы секретариаты Центрального шуро.

11 ноября. Башкирское центральное шуро, обращаясь с фарманом №1 ко «всему башкирскому народу, башкирским районным и уездным советам», выразило свое отношение к обстановке в России в связи со свержением Временного правительства большевиками.
Из текста фармана: «В связи с тем, что 25 октября сего 1917 г. Временное правительство России свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные (гражданские) войны... Сможет ли наша прекрасная Башкирия переносить на своей шее войну этих двух лагерей, должна ли поэтому одна часть башкирских войск сцепиться (воевать) с другой? Нет. Этого у нас не должно быть. Ибо мы не большевики и не меньшевики, мы лишь башкиры. На какой (чьей) же стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на своей собственной стороне. Нам нечего делать в этих спорных вопросах. Наше дело - охранять нашу личную и имущественную безопасность (собственность). Двухмиллионный башкирский народ не может быть игрушкой в таких ничтожных политических забавах (играх). У него должны быть свои нужды, своя потребность, своя политика, своя точка зрения. И это у нас есть, оно у нас заключается в получении территориальной национальной автономии».
Делегаты мусульманского съезда
Позже, после подписания соглашения с большевиками, Ленин сам расспрашивал меня об этом фармане. Я ответил ему: «Да, приказ написал я, тогда он отражал понимание нашим народом сущности национального суверенитета. Самое важное заключалось в следующем: из-за царившей в России анархии возникла необходимость объявления самостоятельности Башкортостана. В тот период ни один из мусульманских народов не объявлял о своей самостоятельности,
из книги «Воспоминания» одного из лидеров движения за автономию, военного комиссара Башкирской Советской Республики Ахмет-Заки Валиди.
15 ноября. Башкирское центральное шуро фарманом №2 объявило национально-территориальную автономию Башкортостана.
«Башкирский областной совет объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний с сего 15 ноября автономной частью Российской республики и до окончательного установления границ областным учредительным съездом (курултаем), созываемым в городе Оренбурге 8 декабря с.г., приступает к фактическому осуществлению автономного управления Башкирией в пределах пока одной башкирской территории, именно в 44 башкирских волостях Оренбургской губернии, 8 волостях Пермской губернии, смежных с челябинскими башкирскими волостями, с выделением этой территории от тех частей губерний, в которых преобладают немусульманские элементы.

Во всей этой территории вся гражданская, судебная и административная власть, за исключением тех отраслей хозяйственной жизни, немедленный переход которых от одной власти к другой [отрицательно] отразился бы на их нормальном течении, переходит к революционным организациям Башкирии во главе с Башкирским областным советом».
8-20 декабря 1917 года III Всебашкирский съезд (I Башкирский курултай) в Оренбурге утвердил провозглашенную автономию и образовал правительство. К ведению республики были отнесены обеспечение общественной безопасности, сбор и расходование налогов, суд, вооружённые силы, народное образование, распоряжение капиталами, землей, недрами.

На съезде было избрано правительство автономии, председателем которого стал юрист, мировой судья Юнус Бикбов, окончивший Казанский университет.
Группа членов правительства и руководящих работников правительства Малой Башкирии

Ниль Ишемгулов
кандидат исторических наук
«Нужно понимать, что Февральская революция произошла в многонациональной стране, где 57% населения были не русскими. Все эти народны находились на разных ступенях исторического развития. И их национальные требования были разными. Например, финны и поляки требовали национальной независимости. Требования всех других народов, в том числе башкир, ограничивалось требованием национальной автономии в составе России.

В частности, башкиры таким образом намеревались вернуть свои земли, которые были им дарованы русским царем, и решили созвать свой национальный съезд. Так, в июле 1917 года они созвали первый Всебашкирский съезд, в августе второй и в декабре был созван третий Всебашкирский съезд, который назвали первым Башкирским курултаем. На этом съезде была провозглашена автономия Башкортостана и избран временный высший законодательный орган Башкирии предпарламент – Кесе ҡоролтай.

Все три этих съезда стали своего рода этапами в становлении национального движения башкир. На них общественность от имени народа выразила свое отношение к революции в целом, определила свои подходы к вопросам земли и будущего государственного устройства России и Башкирии. Так, башкиры, как и большинство членов мусульманской фракции VI Государственной думы (тогда это был единственный орган, отстаивающий интересы мусульман России) выступали за федеративное устройство страны, идеологом которого выступал Ахмет-Заки Валиди.

Также, нужно отметить, в первые дни Октябрьской революции башкирские лидеры, сознавая осуществление своей программы только в демократическом обществе, заявили о поддержке демократических преобразований в России. В то же время в их заявлении не говорилось о союзе с какой-либо политической группой. Провозглашённая руководителями Башкирского центрального шуро тактика в тот период состояла в невмешательстве в междоусобную борьбу российских политических сил, о чём прямо говорилось в фармане №1.

При этом лидеры национального движения, постоянно подчёркивая автономность своего правительства, предпринимали энергичные меры по законодательному оформлению Башкирской республики. Некоторое время у них были договорные отношения с Комучем, с временным Сибирским правительством, условием которых было признание Башкирской автономии. При этом башкиры, будучи малочисленным народом, осознавали, что в конце концов им придётся примириться с той властью, которая будет в Москве.

Надо признать, то, что башкиры еще в 1917 году объявили о своей автономии – это, конечно, имело прогрессивное значение. И все же исходя из реальности - фактическое осуществление автономии Башкирии вместе с ее границами и документальными соглашениями имело место быть только в 1919 году».
1918 год
Башкирская группа войск Петроградского фронта
В начале 1918 года после прихода большевиков в Оренбург вся работа была приостановлена. Причиной тому послужил арест Башкирского правительства. В это время власти Башкирии поддерживали временные договорные отношения с руководством белого движения.
17 апреля. В результате налета казаков Дутова и башкирских партизан из тюрьмы Оренбурга были освобождены члены Башкирского правительства и Башкирского центрального шуро.

7 июня. В Челябинске возобновлена деятельность Башкирского правительства. События этих дней получили отражение в воспоминаниях Ахмет-Заки Валиди.
Едва прибыв в Оренбург, мы взялись за дела государственного устройства. Этим занимались председатель правительства адвокат Юнус Бикбов и доктор Кулаев. В декабре 1917 года III Всебашкирский съезд избрал Малое шуро (предпарламент) из двадцати двух человек. Мы собрали их в Оренбурге, и они занялись юридическими вопросами, приняли законы, касающиеся сельского хозяйства и лесного управления. (…) Само правительство разместилось в помещении, где до этого хранилось оружие и боеприпасы. В комнатах, отведённых под спальни, не было кроватей и постели, а в рабочих кабинетах —столов и стульев. Члены правительства спали на полу, завернувшись в шинели и не снимая сапог. Документы министерств и полковая канцелярия хранились в отдельных сундуках. Но все это нисколько не удручало нас.

10 июля. Башкирское правительство фарманом №288 объявило всеобщую мобилизацию башкирского населения в Национальное войско.
Сим объявляется призыв башкирского населения на защиту родной Башкирии от власти насильников... Мобилизуются башкиры призывов 1918, 1917, 1916 и 1915 годов, а также из немобилизуемых годов, которые сами пожелают вступить в ряды башкирской армии.
7 сентября. Сформирован отдельный башкирский корпус в составе двух пехотных дивизий.

8-23 сентября. Делегация Башкирского правительства участвовала в государственном совещании в Уфе, на котором было сформировано Временное Всероссийское правительство (Уфимская директория). Новое правительство России, состоящее в основном из эсеров, признало самостоятельность национальных правительств. Но после переезда в Омск, под давлением монархически настроенных военных, взяло курс на упразднение областных правительств, в том числе Башкирского правительства.

16 ноября. Совет министров подготовил на утверждение Временным Всероссийским правительством проект указа об упразднении Башкирского правительства.

18 ноября. В результате военного переворота была установлена диктатура адмирала Александра Колчака. С его приходом давление на Башкирское правительство усилилось. Однако башкирское руководство не подчинилось приказам Колчака и не приняло узурпацию власти. При таких условиях стало бессмысленным нахождение башкир в лагере Колчака. И большинство членов Башкирского правительства склонилось к заключению союза с большевиками.

Конец ноября. Башкирское правительство приняло решение об установлении контакта с властями РСФСР и направило своих представителей - Гирея Карамышева и Салаха Атнагулова за линию фронта.

Однако смену политического курса поддержали не все представители правительства Башкирии. Некоторые его члены, несогласные с этим курсом, были выведены из состава Башкирского правительства, в том числе председатель правительства Юнус Бикбов был смещен с должности. Новым главой правительства был избран Мухаметхан Кулаев. Он возглавил переговорный процесс Башкирского правительства с советской властью.
В штабе отдельной Башкирской кавалерийской девизии

Рамиль Рахимов
председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ, кандидат исторических наук
«В 1918 год. Башкирия - в эпицентре гражданской войны. Башкирское правительство оказалось меж двух огней. Советская власть отказалась признавать любое национальное правительство, надеясь на грядущую мировую революцию. Поэтому оно негативно относилось к Башкирскому правительству, а Декрет о земле, в один миг лишивший башкир земель (там был пункт об отмене вотчинного права на землю), толкал башкир в стан контрреволюции.
Весной и летом 1918 года на территории края советской власти с ее слабой Красной армией противостояли силы контрреволюции. Они были представлены Башкирской автономией со своим войском, республиками оренбургских и уральских казаков, Комучем с Народной армией, Сибирским правительством со своей Сибирской армией, партизанскими отрядами. Всем им военную поддержку оказывали части Чехословацкого корпуса, находившиеся по линии железной дороги от Пензы до Омска.
Силы Красной армии быстро потерпели поражение, фронт ушел к Волге. Собравшееся в Уфе Всероссийское совещание (город на короткий срок стала столицей России) не смогло объединить все контрреволюционные силы, этому мешали в первую очередь политические разногласия. Проблемой стало то, что каждая реальная политическая сила имела свои представления о будущем устройстве России, отстаивала собственные интересы. Казаки отказывались покидать территорию своего войска и участвовать в боевых действиях на других фронтах. Народная армия и армия Сибирского правительства, вместе с Башкирским войском приступили к созданию частей только летом. В боевых действиях весной и летом 1918 г. участвовали в основном чехословаки и партизанские отряды. Осенью 1818 г. в связи с окончанием Первой мировой войны чехословаки прекратили вести активные боевые действия, и переместились в Сибирь для полного контроля Транссиба, с целью скорого возвращения к себе на родину. Это меняло расклад сил на Востоке России».
1919 год
Переход башкирских войск на сторону красных у селя Темясово 19 февраля 1919 г.
Художник Борис Пискунов. 1930 г.
30 января. Подписан протокол переговоров Уфимского губисполкома с представителями Башкирского правительства.

8 февраля. Принято постановление Башкирского правительства о необходимости немедленно вступить в соглашение с советской властью.

16 февраля. На заседании Башкирского правительства принято постановление о его переходе на сторону советской власти с 18 февраля 1919 года и объявлении территории Малой Башкирии Башкирской Советской Республикой.

18-20 февраля. Башкирское правительство и войска перешли на сторону советской власти.
Не убедив солдат, что переход через линию фронта утром 18 февраля является для нас единственной альтернативой, невозможно было направить туда ни одну воинскую часть, иначе это выглядело бы как приказ идти в огонь, на верную гибель. Я решил первым перейти линию фронта. Вместе с верным своим вестовым Ахметьяном, двумя унтер-офицерами и несколькими бойцами охраны мы приблизились в десять часов утра к линии фронта Первой советской армии и сообщили об этом командиру полка. Навстречу вышли красные офицеры. За мной двигался Первый батальон Первого кавалерийского полка. Когда эта операция была завершена, я пришел к командиру полка и поговорил по телеграфу с представителями находившегося в Оренбурге командования Первой армии. Мне было предложено прибыть в Оренбург утром следующего дня. 19 февраля в полдень я уже был в Оренбурге и встретился с командармом Первой красной армии Гаем. Он предложил мне самолично следить за переходом наших полков и вновь отправиться на фронт вместе с его офицерами, что я и сделал. 20 февраля полки на моих глазах перешли на сторону красных. Я наблюдал за движением войск, сидя в санях, запряженных парой лошадей, а еще два моих верховых коня были привязаны сбоку. Приветствуя солдат, я с трудом сдерживал слезы. Многие солдаты плакали, -
из воспоминаний Ахмет-Заки Валиди
Башкирское правительство. 1919 г

21 февраля. Проведён I Всебашкирский военный съезд, утвердивший переход правительства и войск на сторону Советов и переговоры с ними. Избран Башкирский военно-революционный комитет.

22 февраля. Подписан приказ Башкирского правительства о передаче всей полноты власти на территории Малой Башкирии Башревкому.

23 февраля. На заседании Башревкома созданы его комиссариаты и отделы.

27 февраля. Заключен предварительный договор между представителями командования Восточного фронта РККА и Башкирским правительством в городе Симбирске.

9 марта. Составлен предварительный договор с представителями Башкирского правительства и Правительством РСФСР в Москве.
В итоге 20 марта 1919 года состоялось заседание Совнаркома РСФСР под председательством Владимира Ленина. В протоколе данного заседания под пунктом 2 указано: «Об утверждении автономной Башкирской республики (Сталин)». Заслушав сообщение наркома по делам национальностей и обсудив его, постановили: «Утвердить. Передать в ЦИК». В тот же день Договор был утвержден Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
23 марта. Полный текст документа — Соглашения центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии — впервые был опубликован в газете «Известия» 23 марта 1919 года. Соглашение юридически закрепило новый статус Башкортостана и стало фактически его первой Конституцией. В Соглашении и в дополняющих его документах были определены предметы ведения федеральных и республиканских органов власти, в том числе в вопросах управления, собственности и в военной сфере. Автономная республика создавалась в пределах Малой Башкирии, в которую входили южные, юго-восточные и северо-восточные районы современной территории Башкортостана.
Командный состав Башкирского войска. 1919 г.

Дмитрий Сафонов
доктор исторических наук, профессор кафедры теории государства и права и конституционного права Оренбургского государственного университета
«Особое положение, сложившееся тогда в Башкирии, где возникла не только структура управления Башреспублики, но и военная сила, вынуждающая с собой считаться, буквально вынудило коммунистов идти на компромисс – согласившихся в итоге на создание автономной республики – государственного образования, не предусмотренного Конституцией. Конечно, коммунисты в итоге не выполнили свои обещания в полной мере, и многие элементы Соглашения 20 марта 1919 года были по сути изменены, но самое важное – прецедент был создан. Последующие автономии создавались уже по «улучшенному» (для коммунистического центра) варианту, но все же – как автономные государства, где «государство» кодовое слово.

Определенная проблема заключалась в том, что реалии первых послереволюционных лет не совпадали с ранее провозглашаемыми лозунгами и не учитывали всех положений, которые содержались в большевистской партийной программе – в частности, о праве наций на самоопределение. Данный тезис был общепринят, оспариванию не подлежал, но при этом механизм его воплощения в жизнь нигде не был должным образом детализирован. Достаточно обратиться к Конституции РСФСР 1918 года. По сути этот лозунг был жизнен для буржуазных (т.е. дореволюционных) государств, ибо он способствовал их разрушению и привлечению на сторону партии представителей угнетенных наций».

