РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Резолюция съезда:



1. Об основах управления государством.



«Всебашкирский съезд по этому вопросу присоединяется к нижеследующему решению всеобщего мусульманского съезда, созванного в г. Москве: «Системой управления, широко обеспечивающей интересы и права российских мусульманских народностей, является демократическая республика [образуемая] на основе национально-территориально-федеративных начал.Национальности же, не имеющие специальных территорий, пользуются национально-культурной автономией».



2. Об управлении Башкурдистаном.



«Основа родины башкир, Уральский край, является воспитателем и кормильцем своих детей-башкир еще с неизвестных истории времен.



...Настоящий всеобщий башкирский съезд, собравшийся первый раз после 9 июля 1737 года, после воспрещения правительством созываемых башкирами совещаний (меджлисов) для обсуждения дел, находит необходимым, что при осуществлении вышеуказанных основ губернии, уезды и волости - территории в окрестностях Урала, населенные башкирами и родственными им племенами, должны быть выделены отдельно путем разграничения их этой территории с немусульманами, составляющими меньшинство в количественном отношении, с оставлением возможности обмена земель между оказавшимися на этой территории народностями, не относящимися к тюркскому племени, и башкирами и другими тюркскими племенами, оставшимися вне пределов указанной территории».



3. Положение о Башкирском шуро (совете).



«Башкирское центральное национальное шуро конструируется из семи человек. Эти члены должны работать исключительно в шуро, служба в других учреждениях не допускается. В члены совета из каждого уезда должно быть избрано по одному человеку. Члены совета собираются на совещание, самое меньшее, один раз в месяц. Во всех волостях организуются отделения Центрального шуро».



4. Учредительное собрание.



«Башкиры желают национально-территориальную автономию, поэтому на Учредительное собрание должны посылаться лица, исключительно защищающие эту линию и способные отстаивать интересы башкир и при условии принадлежности их к башкирской национальности.



Вступить в блок с другими партиями или с национальностями возможно [,но] исключительно с партиями и национальностями, отстаивающими или требующими национально-территориальную автономию».



5. Организация войска.



«По вопросу о ликвидации войска или о формировании национального войска всеобщий башкирский съезд полностью присоединяется к постановлению прошедшего в начале мая военного съезда мусульман в Казани и всеобщего мусульманского съезда в г. Москве.



В случае оставления (сохранения) войска и после этой войны обязательно формирование, с национальным устройством положений, отдельных башкирских полков и с оставлением на службе в будущем этого башкирского войска на родине самих башкир».



6. Отношение к войне.



«Объявленная благодаря захватнической политике старого угнетательского правительства, настоящая ужасная война продолжается против желания народа и ведет народ к разорению и гибели. Дальнейшее продолжение войны не предвещает для российских народностей ни экономической, ни других выгод, поэтому всеобщий башкирский съезд находит нужным скорейшее прекращение кровопролития на условиях - без захвата чужих имуществ, без выплаты какой бы то ни было стороне убытков и с условием проведения в жизнь национально-политических прав народностей».



7. Земельный вопрос.



«1. Все земли, находящиеся во владении башкир, составляют достояние всего башкирского народа и в частную собственность отчуждаемы быть не могут.



2. Все земли, несправедливо отошедшие и отобранные у башкир, как то: отрезанные в запас при наделении припущенников, розданные в дар из свободных башкирских земель и т.д., - должны быть возвращены башкирскому народу.



3. Все земли, которые будут подлежать зачислению в пределы башкирской территории по генеральному размежеванию, как то: частно-владельческие, банковские, кабинетские, казенные, удельные, монастырские и др., должны быть предоставлены исключительно безземельному и малоземельному башкирскому населению.



4. Распределение башкирских земель между башкирским населением предоставить исключительно Главному башкирскому земельному комитету.



5. Все леса, горные богатства, недра, минеральные и рыболовные воды составляют достояние всего башкирского народа.



6. При распределении земель между башкирами принимаются во внимание наличное количество населения как мужского, так и женского пола.



7. По наделению же землей самих башкир - оказавшиеся излишки земельных участков должны быть распределены в первую очередь [между] родственными башкирам племенами».



8. О суммах, капиталах и имуществах башкир.



«Исстари собираемые разными правительственными учреждениями запасные капиталы и под разными наименованиями башкирские суммы с сегодняшнего дня должны быть сосредоточены в одном месте и составить башкирский национальный фонд... Проведение в жизнь решений о возвращении башкирам как самих капиталов и стипендий, так и имуществ и зданий Всеобщий башкирский съезд возлагает на Башкирское центральное шуро...».



9. О Караван-Сарае.



«По Караван-Сараю - имуществу, являющемуся национальным зданием, построенным на силы и средства башкир и мещеряков Башкурдистана и в 1865 году изъятым со стороны правительства... Всеобщий башкирский съезд объявляет это здание с его общественными садами национальным имуществом башкир и намечает для размещения Башкирского центрального шуро и других башкирских мусульманских учреждений».



10. Дела просвещения.



«Просветительская и воспитательная сторона учреждений для каждой национальности должна находиться в ведении этой национальности»...



11. Женский вопрос.



«В политических и гражданских правах женщины равны с мужчинами, вопросы же духовного и семейного порядка подлежат ведению Духовного собрания».

