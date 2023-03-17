Когда звонок – повод насторожиться. Жителям Башкирии не советуют откровенничать с незнакомцами

Жителей республики стали все чаще беспокоить телефонными звонками незнакомцы. Они могут предложить пройти опрос, «защитить» банковский счет или аккаунт на госуслугах. Неизвестный собеседник может рассказать о том, что близкий человек, в том числе находящийся в зоне СВО, попал в беду, находится в плену или погиб, попросить уточнить личные данные. Как поступить, оказавшись в такой ситуации? Об этом – в материале «Башинформа».

Злоумышленники не дремлют

С телефонными аферистами приходилось сталкиваться многим. По статистике Центробанка, 58,2% россиян имели дело с телефонными и онлайн-мошенниками. Несмотря на предупреждения, находятся люди, продолжающие верить незнакомцам, выполнять их требования. Об одном из таких случаев, когда лжеработник банка убедил пожилую жительницу Нефтекамска взять миллионный кредит, недавно рассказывал «Башинформ». Наряду с обычными обманщиками, активнее становятся злоумышленники иного рода, которые под видом необходимости уточнения информации собирают персональные данные участников СВО, их родственников, пытаются выведать места расположения бойцов. Они могут представляться журналистами, военкорами, собирающими информацию о героях СВО. В этом случае под ударом могут оказаться жизнь и благополучие ваших близких и их товарищей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на компетентный источник сообщало, что на Украине подобной работой на протяжении нескольких лет занимается особая служба - Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), в штате которой еще до начала спецоперации находились сотни профессионалов в сфере компьютерных технологий, социальной инженерии, предполагается, что теперь их стало больше в разы. Телефонные номера россиян такие «специалисты» находят в группах для мобилизованных, их родственников, а затем используют для шантажа и психологических атак.

Банк России в своих рекомендациях указывает на признаки возможных мошенников. Первое, на что следует обратить внимание, любой неожиданный звонок незнакомца, кем бы он ни представился – повод насторожиться. Нужно быть внимательным, если речь идет о переводе денег, вас пугают их возможной потерей, просят назвать данные карты или другие персональные данные. Злоумышленников выдают попытки оказать давление на жертву, побудить собеседника к выполнению конкретных действий.

Не верить, а проверить

Декан факультета психологии Уфимского университета науки и технологий Ирина Хох рекомендует не верить на слово незнакомцам. Можно уточнить фамилию руководителя их организации, проверить эти данные на сайте, выяснить, работает ли там звонивший.

«Но главное, задать себе вопрос - действительно ли важен для вас этот звонок? Если вы не планируете брать кредит, зачем обсуждать эту тему, всю информацию можно получить в банке. Злоумышленники пытаются сыграть на человеческой лени, страхе, одиночестве людей, не случайно часто на их удочку попадаются пожилые», - рассказала «Башинформу» Ирина Хох.

Психолог советует насторожиться, когда собеседник на другом конце провода пытается нарушить ваше личное пространство, узнать персональные данные.

«Многие организации, в том числе банки, заранее предупреждают, что не пытаются узнать по телефону личные данные своих клиентов. В этой сфере важна профилактика, надо больше рассказывать о таких случаях, в том числе в СМИ. Если у вас есть сомнения, лучше всего положить трубку. Я знаю, что некоторые люди, понимая, что имеют дело с мошенниками, пытаются шутить над ними или загнать в тупик встречными вопросами, спрашивают, например «Крым это Россия?», - отметила психолог.

Защититься помогут программы

Цифровой эксперт Константин Акаемов пояснил «Башинформу», что защититься от недоброжелателей можно и программными средствами.

«Многие сотовые операторы предоставляют программы антиспама, которые блокируют нежелательные звонки, этим стоит воспользоваться. Можно самому установить приложение, которое будет предупреждать о подозрительных звонках. Если вы пропустили звонок, можно ввести номер в поисковую систему и узнать, не является ли он мошенническим или рекламным», - рассказал Константин Акаемов.

Кроме того, эксперт рекомендует не давать свой номер телефона незнакомым людям или организациям, не оставлять его в интернете, это снизит риск контактов со злоумышленниками.