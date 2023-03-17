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Мошенники убедили жительницу Башкирии занять деньги у родных и оформить кредит на 1 млн рублей

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Лжеработник Центробанка убедил 69-летнюю жительницу Нефтекамска оформить кредит на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

«Ей позвонил неизвестный и представился работником Центробанка. Он прислал свое удостоверение и заявку на кредит от ее имени с указанием в залог автомобиля, который действительно ей принадлежит», - рассказали в ведомстве.

Женщина, увидев эти документы, поверила в то, что злоумышленники оформили на ее имя кредит, и начала следовать указаниям, поступающим по телефону. Ее строго предупредили о неразглашении информации как среди родственников, так и в банке.

Она обратилась в банк, оформила кредит в 1 млн рублей, сняла наличные деньги. Кроме того, дополнительно заняла у родственников и через банкомат перевела на продиктованные счета более 1,3 млн рублей.

Однако даже после этого звонки не прекратились. Мошенник по-прежнему требовал денег. Только тогда женщина была вынуждена рассказать о случившемся своим близким.

«Убедительная просьба – не поддерживать разговор с неизвестными, кем бы они ни представлялись. Тем более нельзя действовать под их диктовку, какой бы предлог ни прозвучал», - в очередной раз напоминают в МВД.

Как сообщал ранее «Башинформ», 38-летнюю жительницу Иглинского района Башкирии убедил взять в кредит 250 тысяч рублей ее новый знакомый из соцсетей, который представился Аликом.

Во время общения он рассказал, что сейчас живет в другой стране, но очень хочет встретиться с новой знакомой. Однако для поездки нужны данные встречающего. Тогда женщина согласилась на отправку своих документов. Чуть позже ей поступил звонок якобы от курьера. Звонивший сказал, что посылку могут конфисковать и чтобы этого не случилось, необходимо внести деньги. Женщина оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей, из которых 105 тысяч рублей отправила лжекурьеру. После отправки суммы «иностранец» пропал.

Автор:Галина Бахшиева
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