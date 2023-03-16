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Сегодня, 16:30

Жительницу Башкирии «кинул» на деньги новый знакомый из соцсетей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В полицию Иглинского района обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной, который представился Аликом.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, во время общения собеседник рассказал, что сейчас он проживает в другой стране, но очень хочет встретиться с новой знакомой. Однако для поездки нужны данные встречающего, тогда сельчанка согласилась на отправку своих документов. Чуть позже ей поступил звонок якобы от курьера. Звонивший сказал, что посылку могут конфисковать и чтобы этого не случилось, необходимо внести деньги. Тогда женщина оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей, из которых 105 тысяч рублей отправила лжекурьеру. После отправки суммы «иностранец» пропал.

«МВД по РБ напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в соцсетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты», — напомнили о правилах безопасности в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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