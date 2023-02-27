Очистить душу и тело: у православных Башкирии начался Великий пост

Семь недель ограничений

В 2023 году Великий пост продлится до 16 апреля и завершится Пасхой (о содержании и смыслах этого праздника ранее рассказывал «Башинформ»). Великий пост установлен в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне 40 дней, эти события описаны в Библии. Первоначально христиане постились в сам день Пасхи, затем от этой практики отошли. Поскольку существовал обычай крещения на Пасху, готовящиеся к этому таинству начали поститься за 40 дней до события, вслед за ними это стали делать и другие христиане. Окончательно традиция соблюдения 40-дневного Великого поста сложилась в V веке.

Сейчас Великий пост длится 48 дней или неполные 7 недель. В этот период, согласно церковным предписаниям, необходимо воздерживаться от так называемой скоромной пищи (животного происхождения) – мяса, сливочного масла, яиц, молочных продуктов и блюд их содержащих, кондитерских изделий, алкоголя. Основой рациона должны стать различные овощи и фрукты, хлеб, мед, грибы и орехи, в отдельные дни допускаются рыба, растительное масло и вино. Рекомендуется также воздержаться от различных развлечений, так в дореволюционной России во время поста даже закрывались театры, выставки, увеселительные заведения, прекращались балы.

Наиболее строгой считается первая неделя поста, в первые дни монахи например, вовсе отказываются от пищи. Первый день поста в народе называют Чистый понедельник, это своеобразная разгрузка после масленичных гуляний. В этот день было принято убираться в доме и ходить в баню.

Не диета, а работа над собой

Впрочем, отказ от определенной пищи – лишь одна из составляющих поста, церковь считает, что без работы над собой она не имеет особой ценности.

«Отцы церкви называли посты «весной души», они установлены для того, чтобы мы замедляли суетный жизненный бег, могли углубиться в себя. Цель поста – получить духовные плоды: быть благодарным Богу, стать отзывчивым, доброжелательным по отношению к другим, воздерживаться от осуждения. Если человек за время Великого поста не впадет в раздражение, то он достигнет большего, чем тот, кто будет есть одни сухари», - пояснил «Башинформу» протоиерей Сергий Рыжаков.

В случае если по каким-то причинам (например, из-за болезни и необходимости придерживаться диеты) человек не может выполнять предписания поста, Сергий Рыжаков рекомендует обсудить этот вопрос со священником.

«Если человек болеет, имеет какие-либо противопоказания, другие уважительные жизненные обстоятельства (например, занят тяжелым физическим трудом), я всегда рекомендую обратиться к местному священнику, чтобы определить меру поста. Когда нет возможности отказаться от определенных продуктов, можно почитать что-то духовное, сделать добрые, полезные дела. Пост – не диета, а способ достичь внутренней гармонии», - отметил собеседник.

Что полезно для здоровья

Медики полагают, что пост, как ограничение в пище, в целом полезен для организма, поскольку на определенное время прекращается поступление в организм животного белка. В результате снижается нагрузка на печень и почки, очищаются сосуды и кишечник, улучшается работа сердца. Главное – не следует голодать, тогда не будет проблем. Можно позволить себе даже полезные сладости – мармелад на агаре или овсяное печенье, а из морепродуктов, кроме рыбы – кальмары и креветки.

Специалисты республиканского центра гигиены и эпидемиологии напоминают, что есть категории людей, кому пост противопоказан.

Нельзя поститься беременным и кормящим женщинам, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, престарелым людям и детям до 14 лет. Отказаться от поста следует, например, при обострении хронического гастрита, эрозиях желудка и 12-перстной кишки, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки с повышенной кислотностью. Пост противопоказан и больным после желудочно-кишечных кровотечений, при анемии, гиповитаминозах, ослабленным больным с дефицитом массы тела, страдающим хроническим холециститом, панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью функции поджелудочной железы с синдромом нарушенного всасывания, сахарным диабетом, хронической диареей.

Одним словом, решив соблюдать пост, следует взвесить свои силы и учитывать состояние здоровья. Многие врачи советуют ограничить время поста, сократив продолжительность отказа от животной пищи наполовину.