Новая жизнь исторического центра: как возрождается квартал, вокруг которого вырос Белебей

Белебей – один из старейших городов Башкирии, первое упоминание о поселении относят к 1757 году, а статус города он получил почти 242 года назад, в 1781 году. Здесь сохранились здания XVIII века, одно из них - тюремный замок, построенный в 1775 году. Пересыльная тюрьма екатерининской эпохи располагалась у Сибирского тракта и повидала немало узников. Постепенно вокруг здания начал расти город. В наши дни историческая часть Белебея получает новый импульс развития – квартал становится центром притяжения горожан и туристов, всех кому интересна история страны и родного края.
Белебеевцам и всем кто бывал в городе, знакомо это историческое место. В комплексе «Старгородский», сердцем которого является тюремный замок, находится более 20 объектов культурного наследия. Многие могли узнать интересную информацию об этом пространстве из поста Главы Башкирии Радия Хабирова размещенного в соцсетях в июле 2021 года, в котором он поделился планами развития территории.
«Планируем организовать здесь платформу неформального образования, исторические маршруты, центр творческих производств. Хотим, чтобы это место стало точкой притяжения молодежи, людей старшего поколения.
У нас есть успешный опыт участия в федеральном конкурсе «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Благодаря ему нам уже удалось преобразить 16 общественных пространств в разных городах нашей республики. Рассчитываем, что жюри по достоинству оценит и этот проект. Но в любом случае, в таком состоянии тюремный замок мы не оставим», - написал Радий Хабиров.
Ранее в Белебее уже был реализован масштабный проект по созданию общественного пространства, здесь появился «Парк поющих родников», о котором рассказывал «Башинформ». В 2019 году город впервые стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Институт развития городов Башкирии создал проект, раскрывающий природный потенциал территории, ведь Белебей известен как край «поющих родников».
Поверив в открывшиеся возможности, белебеевцы высказались и за реновацию исторического центра. Городские власти подали новую заявку на всероссийский конкурс, а в августе 2021 года стало известно о том, что проект, разработанный вместе с горожанами, администрацией Белебея, Институтом развития городов РБ и специалистами архитектурной студии Orchestra Design вновь признан победителем.
«Вокруг тюремного замка постепенно начал расти наш город. Это историческая часть Белебея, ограниченная улицами Коммунистической, Советской, Красноармейской, самыми старинными улицами, когда-то носившими другие названия. Раньше здесь располагались торговые ряды, больница, церковь, административные здания, они сохранились до наших дней. Старая часть города постепенно оставалась в стороне, мы решили вдохнуть в нее новую жизнь», - рассказала «Башинформу» главный архитектор Белебея Айгуль Иванова.
По словам Айгуль Ивановой, жители города активно участвовали в выборе территории для последующего обновления.
«Горожанам представили несколько вариантов мест для благоустройства, люди выбрали квартал тюремного замка, особенно активны были жители старой части Белебея. Исторический центр оказался незаслуженно забытым, поэтому мы пошли навстречу пожеланиям белебеевцев. Как показывает практика, обновленные территории буквально переживают второе рождение. Возьмем для примера ранее благоустроенный «Парк поющих родников», его посещаемость выросла в разы, за короткое время он стал одним из любимейших мест для жителей города. Летом ежедневно сюда приходят 5-10 тысяч человек. С началом благоустройства исторического квартала мы тоже видим растущий интерес к нему», - пояснила главный архитектор города.
Полное сопровождение проекта – с момента формирования и подачи заявки на конкурс, до окончания его реализации, взял на себя Институт развития городов Башкортостана.
«Мы провели предпроектные исследования, изучили историю города, в том числе его социокультурных, ландшафтных, экономических особенностей, проводили встречи с жителями, на которых они делились будущим видением территории. Большую работу проделало бюро Orchestra Design, разработавшее архитектурную концепцию проекта. Это не просто благоустройство территории, а наполнение ее новыми смыслами. Основой концепции квартала Тюремного замка стали образовательные смыслы в сочетании с креативной экономикой, событийной составляющей, рекреационными функциями. Благоустройство территории должно стать импульсом к ее дальнейшему развитию, переосмыслению», - пояснила «Башинформу» руководитель отдела продвижения Института Дина Мударисова.
Согласно концепции Orchestra Design, проект призван переосмыслить и продолжить традицию городского образования, сделать квартал местом встреч и культурного обмена. По замыслу проектировщиков, тюремный замок должен трансформироваться в центр творческих производств, который объединит ремесленников, предпринимателей и местные культурные учреждения, а площадь замка станет местом для общения и проведения мероприятий.
Обновление исторического квартала в Белебее, согласно проекту разделено на 5 этапов. Началось оно с благоустройства территории вокруг самого замка – ее озеленения, укладки покрытия, установки освещения.
«Хотим сделать для всего пространства единый дизайн-код, чтобы объединить с его помощью все объекты. Планируем установить здесь сухой фонтан. Разместим на специальных столбах таблички со штрих-кодами, которые позволят получить информацию о каждом здании. Это будет интересно самим горожанам и туристам. Туристы к нам приезжают часто, посещают эти исторические места», - рассказала Айгуль Иванова.
По словам собеседницы «Башинформа», благоустройство территории началось в прошлом году. Уже оборудована детская спортивная площадка и люди с интересом приходят, чтобы прогуляться по исторической части города. В одном из исторических объектов открылось кафе, благоустроены и подходы к кварталу.
«Постепенно мы видим, как территория оживает, летом здесь будут проводиться различные мероприятия, ярмарки и место станет еще более популярным. Планируем завершить реновацию квартала к 1 августа 2023 года. Спасибо за помощь Институту развития городов Башкортостана и Главе Республики, который поддерживает наши проекты», - отметила Айгуль Иванова.
«Отрадно, что республика, благодаря привлечению федерального финансирования, имеет возможность облагораживать свои территории. Хочу отметить, что Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по реализации федеральной программы благоустройства «Формирование комфортной городской среды», мы на 1 месте по участию во всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», - прокомментировал «Башинформу» заместитель министра ЖКХ Башкирии Николай Ельников.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, как Башкирия задает тон в благоустройстве общественных пространств. Количество населенных пунктов с благоприятной для жизни средой в республике с каждым годом растет. Так, по итогам 2021 года в ежегодный рейтинг минстроя России вошли 14 городов Башкирии, которые признаны наиболее комфортными для жителей. Один из проектов – реновации белорецкого парка «Шагни за горизонт» в прошлом году стал победителем в номинации «Ландшафт» международного конкурса BLT Built Design Awards 2022 в Париже и удостоился золотого диплома международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Эти достижения в очередной раз подтверждают тот высокий уровень, который показывает регион в благоустройстве общественных пространств.
В 2023 году республика сохранила уровень финансирования всех основных мероприятий, начатых в прошлые периоды. Так, на благоустройство территорий и общественных пространств городов и районов, капремонт жилых домов и модернизацию систем наружного освещения выделят более 5 млрд рублей. Предусмотрено также обновление 122 объектов по программе «Формирование современной городской среды».