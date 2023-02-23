Новая жизнь исторического центра: как возрождается квартал, вокруг которого вырос Белебей

Белебей – один из старейших городов Башкирии, первое упоминание о поселении относят к 1757 году, а статус города он получил почти 242 года назад, в 1781 году. Здесь сохранились здания XVIII века, одно из них - тюремный замок, построенный в 1775 году. Пересыльная тюрьма екатерининской эпохи располагалась у Сибирского тракта и повидала немало узников. Постепенно вокруг здания начал расти город. В наши дни историческая часть Белебея получает новый импульс развития – квартал становится центром притяжения горожан и туристов, всех кому интересна история страны и родного края.

Здесь начинался город

Белебеевцам и всем кто бывал в городе, знакомо это историческое место. В комплексе «Старгородский», сердцем которого является тюремный замок, находится более 20 объектов культурного наследия. Многие могли узнать интересную информацию об этом пространстве из поста Главы Башкирии Радия Хабирова размещенного в соцсетях в июле 2021 года, в котором он поделился планами развития территории.

«Планируем организовать здесь платформу неформального образования, исторические маршруты, центр творческих производств. Хотим, чтобы это место стало точкой притяжения молодежи, людей старшего поколения.

У нас есть успешный опыт участия в федеральном конкурсе «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Благодаря ему нам уже удалось преобразить 16 общественных пространств в разных городах нашей республики. Рассчитываем, что жюри по достоинству оценит и этот проект. Но в любом случае, в таком состоянии тюремный замок мы не оставим», - написал Радий Хабиров.

Ранее в Белебее уже был реализован масштабный проект по созданию общественного пространства, здесь появился «Парк поющих родников», о котором рассказывал «Башинформ». В 2019 году город впервые стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Институт развития городов Башкирии создал проект, раскрывающий природный потенциал территории, ведь Белебей известен как край «поющих родников».

Поверив в открывшиеся возможности, белебеевцы высказались и за реновацию исторического центра. Городские власти подали новую заявку на всероссийский конкурс, а в августе 2021 года стало известно о том, что проект, разработанный вместе с горожанами, администрацией Белебея, Институтом развития городов РБ и специалистами архитектурной студии Orchestra Design вновь признан победителем.

«Вокруг тюремного замка постепенно начал расти наш город. Это историческая часть Белебея, ограниченная улицами Коммунистической, Советской, Красноармейской, самыми старинными улицами, когда-то носившими другие названия. Раньше здесь располагались торговые ряды, больница, церковь, административные здания, они сохранились до наших дней. Старая часть города постепенно оставалась в стороне, мы решили вдохнуть в нее новую жизнь», - рассказала «Башинформу» главный архитектор Белебея Айгуль Иванова.