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Сегодня, 11:19

На благоустройство территорий и общественных пространств Башкирии выделят свыше 5 млрд рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии на благоустройство территорий и общественных пространств городов и районов, капремонт жилых домов и модернизацию систем наружного освещения в 2023 году выделят более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве республики.

Данные средства направят на обновление 122 объектов по программе «Формирование современной городской среды», подготовку к 450-летию Уфы, комплексное благоустройство 206 дворов в рамках «Башкирских двориков», завершение шести проектов-победителей всероссийского конкурса по созданию современной городской среды и четырех сдаваемых в текущем году, а также ремонт 1200 подъездов, порядка 30 кровель, замену 250 лифтов и т. д.

«Нам удалось сохранить финансирование всех основных мероприятий, начатых в прошлые периоды, и возобновить программу по освещению населенных пунктов, парков и общественных пространств в муниципалитетах. Благоустройство территорий муниципальных образований позволяет не только получить качественные пространства, но и вовлечь граждан, представителей бизнеса, субъектов малого и среднего предпринимательства в их активное использование. Так, ранее экономически неэффективные территории получают новую жизнь, становятся точками притяжения жителей и туристов Башкортостана», — прокомментировала заместитель премьер-министра правительства региона — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

О том, как Башкирия задает тон в обновлении общественных пространств, читайте в материале «Башинформа».

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