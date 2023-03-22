В 2024 году не останется незаконных свалок: как в Башкирии реализуют нацпроект «Экология»

В Башкирии уделяется значительное внимание решению экологических проблем. В апреле прошлого года на открытии Экологического форума, традиционным местом проведения которого стала столица республики, Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз подчеркнул важность экологической повестки для развития региона.
«Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы. За два с небольшим года начали создавать инфраструктуру по работе с твёрдыми бытовыми отходами», - отметил Радий Хабиров.
С 2018 года в Башкирии в рамках национального проекта «Экология» реализуются четыре федеральных проекта: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». О том, что уже сделано, какие мероприятия в рамках проектов предстоит реализовать – в материале «Башинформа».
Начиная с 2019 года в Башкирии идет планомерная ликвидация несанкционированных свалок. Уже ликвидированы 2 675 незаконных свалок, из них 824 - в 2022 году. Необходимо полностью ликвидировать еще 852 свалки. Согласно указу Главы Башкирии, эта работа должна завершиться в 2024 году.
По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок, расположенных в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово и Кумертау.
Так, в Баймаке, Сибае и Стерлитамаке эта работа началась в прошлом году. В феврале 2023 года заключены госконтракты на ликвидацию свалок в Давлеканово и Благовещенске. Контракт на ликвидацию свалки в Кумертау заключат до 1 апреля. Завершить работу планируется в ноябре 2023 года (в Кумертау – в ноябре 2024 года). Реализация этих мероприятий позволит существенно улучшить качество жизни сотен тысяч людей.
Ликвидация несанкционированных свалок – часть проводимой в стране и республике реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках налажен вывоз отходов из всех населенных пунктов Башкирии. Обустроены более 25,5 тысячи контейнерных площадок или 88% от потребности региона. Установлены более 70 тысяч контейнеров или 74% от необходимого количества, в том числе установлены 17,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Работа продолжится в текущем году.
Как ранее сообщал «Башинформ», в 2022 году Башкирия получила самую большую субсидию на покупку контейнеров для ТКО в сравнении с другими регионами – 168,7 млн рублей. Эти средства позволили обеспечить треть потребностей республики.
В числе задач реформы – снижение количества отходов, захораниваемых на мусорных полигонах, их максимальная переработка и последующее использование в качестве вторсырья. Для ее решения в регионе развивают систему обработки отходов.
Сейчас в Башкирии действует 31 полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), три свалки, эксплуатация которых разрешена минприроды России до 2026 года. Кроме того, в республике имеется 21 мусоросортировочный комплекс общей мощностью порядка 1,348 млн тонн. При этом фактически функционируют 15 комплексов мощностью 1,1 млн тонн. Из них 12 мощностью 800 тысяч тонн введены в эксплуатацию до 2019 года, их оборудование существенно изношено.
К 2030 году республика должна достичь 100% сортировки образующихся отходов. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Для ее решения планируется заключение концессионных соглашений о создании трех перспективных объектов в сфере обращения с отходами в Уфимской агломерации, а также в Дюртюлинском и Краснокамском районах. Планируемый объем инвестиций - порядка 10 млрд рублей. Появление этих объектов позволит достичь целевых показателей.
Напомним также, что в Башкирии имеется объект ранее накопленного вреда окружающей среде – территория бывшего «Уфахимпрома». Республике удалось привлечь внимание федерального центра к данной проблеме.
После обследования загрязненную много лет назад территорию включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Теперь предстоит разработать проектную документацию на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда. Предполагается, что работы начнутся в текущем году.
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Башкирии предусмотрены два мероприятия: расчистка пруда на реке Потеха в Благовещенске и очистка русла Демы на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка. Объем финансирования на эти цели составил 185,19 млн рублей. Среди субъектов ПФО по объему выделенных ассигнований из федерального бюджета в 2022 году республика заняла второе место, в 2023 году – третье.
Экологическая реабилитация пруда на реке Потеха началась в 2020 году, она завершилась в прошлом году. Протяженность расчищенных участков составила 1,94 км. Пруд был создан еще в XVIII веке для нужд медеплавильного завода. Еще недавно состояние водоема вызывало опасения у местных жителей. Они жаловались, что в тёплое время года он источает неприятный запах. Специалисты отмечали, что пруд был сильно заболочен, цвел, зарастал. Благодаря экологической реабилитации он изменился до неузнаваемости.
В прошлом году начата очистка русла реки Дема. Ее завершат в 2024 году, всего будет расчищено 35 км. Как ранее сообщал «Башинформ», со дна реки поднимут более 145 тысяч кубометров донных отложений. Также планируется очистить русло реки от поваленных деревьев, топляков.
Планируется, что после очистки санитарное состояние реки улучшится. Это позволит повысить качество воды на территории, где проживает 5,7 тысячи жителей республики.
Кроме того, в 2023 году минэкологии Башкирии особое внимание обратит на работу по федеральной программе «Чистый воздух».
«Разрабатываются отдельные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в городах Стерлитамак и Салават, на экологическом форуме планируем заключить четырехсторонние соглашения с предприятиями. Они будут направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах, установку новых датчиков автоматического контроля. Количество жалоб со стороны населения значительно снизилось, мы осуществляем круглосуточный мониторинг. В ближайшее время выйдем с крупным инвестпроектом, который предполагает установку датчиков автоматического контроля на границах санитарно-защитных зон данных предприятий», - прокомментировал «Башинформу» министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
Башкирия принимает активное участие в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».
Как ранее сообщал «Башинформ», в 2022 году лесовосстановление проведено на площади 15,7 тысячи га. Республика сохраняет ежегодную положительную динамику: лесов высаживается больше, чем рубится. В прошлом году это превышение составило 28%.
Наибольшие объемы лесовосстановления выполнены на территориях с интенсивной заготовкой леса – это Белорецкий, Зилаирский, Караидельский и Бурзянские районы. Посадкой нового леса занимаются не только работники лесного хозяйства, но и арендаторы. В прошлом году они провели лесовосстановление на площади 8,2 тыс. га. Посадочным материалом лесоводы Башкирии обеспечивают себя и арендаторов, продают саженцы в соседние регионы.
В Башкирии заботятся не только о высадке деревьев, но и стремятся эффективно защитить леса от чрезвычайных ситуаций. Побывавший в начале марта 2023 года в республике глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что в прошлом году Башкирии удалось существенно снизить площадь лесных пожаров.
«В том году удалось существенно снизить площадь лесных пожаров и республика вошла в топ-5 регионов России по скорости и качеству работы по охране лесов от пожаров. Кроме того, большая работа проводится по лесовосстановлению. Мы сейчас обменялись мнениями и видим, что регион перевыполняет план по лесовосстановлению, то есть сажается больше, чем гибнет и вырубается лесов. Хорошо и очень правильно, что не просто сажается одна ёлка или одна сосна, но уделяется внимание традиционным для Башкирии видам, таким как липа, то есть учитываются интересы и лесозаготовителей, и интересы других отраслей, тех, кто занимается мёдом, сбором мёда. В этой связи мы благодарны правительству и лично Радию Фаритовичу за такое внимание лесному хозяйству», - отметил руководитель Рослесхоза.
В 2023 году в рамках федерального проекта министерство лесного хозяйства региона приобрело 12 единиц лесопожарной техники. Заключены контракты на поставку еще 7 единиц техники: пожарных цистерн, грузовых автомобилей на полноприводном шасси, мотовездеходов (квадроциклов) на сумму почти 45 млн рублей. Всего на покупку лесопожарной техники республике в этом году было выделено 52,7 млн рублей.
Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии предотвращают лесные пожары.