В 2024 году не останется незаконных свалок: как в Башкирии реализуют нацпроект «Экология»

В Башкирии уделяется значительное внимание решению экологических проблем. В апреле прошлого года на открытии Экологического форума, традиционным местом проведения которого стала столица республики, Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз подчеркнул важность экологической повестки для развития региона.

«Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы. За два с небольшим года начали создавать инфраструктуру по работе с твёрдыми бытовыми отходами», - отметил Радий Хабиров.

С 2018 года в Башкирии в рамках национального проекта «Экология» реализуются четыре федеральных проекта: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». О том, что уже сделано, какие мероприятия в рамках проектов предстоит реализовать – в материале «Башинформа».

Несанкционированные свалки ликвидируют

Начиная с 2019 года в Башкирии идет планомерная ликвидация несанкционированных свалок. Уже ликвидированы 2 675 незаконных свалок, из них 824 - в 2022 году. Необходимо полностью ликвидировать еще 852 свалки. Согласно указу Главы Башкирии, эта работа должна завершиться в 2024 году.

По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок, расположенных в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово и Кумертау.

Так, в Баймаке, Сибае и Стерлитамаке эта работа началась в прошлом году. В феврале 2023 года заключены госконтракты на ликвидацию свалок в Давлеканово и Благовещенске. Контракт на ликвидацию свалки в Кумертау заключат до 1 апреля. Завершить работу планируется в ноябре 2023 года (в Кумертау – в ноябре 2024 года). Реализация этих мероприятий позволит существенно улучшить качество жизни сотен тысяч людей.

Развивается инфраструктура обращения с ТКО

Ликвидация несанкционированных свалок – часть проводимой в стране и республике реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках налажен вывоз отходов из всех населенных пунктов Башкирии. Обустроены более 25,5 тысячи контейнерных площадок или 88% от потребности региона. Установлены более 70 тысяч контейнеров или 74% от необходимого количества, в том числе установлены 17,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Работа продолжится в текущем году.

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2022 году Башкирия получила самую большую субсидию на покупку контейнеров для ТКО в сравнении с другими регионами – 168,7 млн рублей. Эти средства позволили обеспечить треть потребностей республики.

В числе задач реформы – снижение количества отходов, захораниваемых на мусорных полигонах, их максимальная переработка и последующее использование в качестве вторсырья. Для ее решения в регионе развивают систему обработки отходов.

Сейчас в Башкирии действует 31 полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), три свалки, эксплуатация которых разрешена минприроды России до 2026 года. Кроме того, в республике имеется 21 мусоросортировочный комплекс общей мощностью порядка 1,348 млн тонн. При этом фактически функционируют 15 комплексов мощностью 1,1 млн тонн. Из них 12 мощностью 800 тысяч тонн введены в эксплуатацию до 2019 года, их оборудование существенно изношено.

К 2030 году республика должна достичь 100% сортировки образующихся отходов. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Для ее решения планируется заключение концессионных соглашений о создании трех перспективных объектов в сфере обращения с отходами в Уфимской агломерации, а также в Дюртюлинском и Краснокамском районах. Планируемый объем инвестиций - порядка 10 млрд рублей. Появление этих объектов позволит достичь целевых показателей.

Напомним также, что в Башкирии имеется объект ранее накопленного вреда окружающей среде – территория бывшего «Уфахимпрома». Республике удалось привлечь внимание федерального центра к данной проблеме.

После обследования загрязненную много лет назад территорию включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Теперь предстоит разработать проектную документацию на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда. Предполагается, что работы начнутся в текущем году.