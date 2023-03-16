В Башкирии по федеральной программе «Чистый воздух» снизят выброс загрязняющих веществ в атмосферу

В 2023 году министерство природопользования и экологии Башкортостана особое внимание обратит на работу по федеральной программе «Чистый воздух».

«Разрабатываются отдельные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в городах Стерлитамак и Салават, на Экологическом форуме планируем заключить четырехсторонние соглашения с предприятиями. Они будут направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах, установку новых датчиков автоматического контроля. После совещания, которое 17 февраля провела вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, работа значительно активизировалась. Констатируем, что количество жалоб со стороны населения значительно снизилось, мы осуществляем круглосуточный мониторинг. В ближайшее время выйдем с крупным инвестпроектом, который предполагает установку датчиков автоматического контроля на границах санитарно-защитных зон данных предприятий», — прокомментировал для ИА «Башинформ» министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Как ранее сообщал «Башинформ», Глава республики говорил, что «инвестиционные программы „Газпром нефтехим Салавата“ и Башкирской содовой компании будем ориентировать на решение этих важнейших задач».

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов отметил, что в первую очередь нужно провести инвентаризацию всех источников выбросов в Стерлитамаке, Салавате и в Уфе.

«Руководители предприятий на совещании у вице-премьера подтвердили свою готовность инвестировать в мероприятия проекта „Чистый воздух“. Мы со своей стороны дадим экспертную оценку применения технологий по очистке выбросов», — рассказал «Башинформу» Роман Болотов.