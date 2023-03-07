Лучшие в экспорте: как женщины-предприниматели Башкирии покоряют зарубежные рынки

Накануне международного женского дня 8 Марта стало известно, что Башкирия стала единственным регионом, занявшим призовые места во всех номинациях всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Их названия красноречиво свидетельствуют о сильных сторонах региона: первое место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт» и два вторых места в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение». Это достижение – результат системной поддержки, оказываемой республикой бизнесу, в том числе женскому. О том, почему это важно для страны и региона – в материале «Башинформа».

Новый импульс для экономики

Женское предпринимательство – мощный пласт современного российского бизнеса. Так, доля женщин-предпринимателей в стране в настоящее время превышает 40%, а среди индивидуальных предпринимателей, выпускающих одежду и текстильную продукцию, они составляют подавляющее большинство – более двух третей. Около половины из числа занятых в креативной индустрии – женщины. Такие данные привела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на недавней встрече с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса».

«Внешние ограничения и уход зарубежных компаний, конечно, создали сложности, но и открыли интересные возможности, которыми уже воспользовались наши деловые женщины. Исследования показывают, что 23% женщин готовы создавать новые направления бизнеса, заниматься импортозамещением, реализовывать проекты», — сказала Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, российской экономике необходим новый импульс, нужны новые проекты и на женщин-предпринимателей возлагаются большие надежды. Так, при поддержке верхней палаты парламента и Российского экспортного центра в июне 2022 года стартовал всероссийский конкурс центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». В России насчитывается почти 53 тыс. экспортеров среди малых и средних предприятий. Количество женщин-экспортёров только за прошлый год увеличилось на 8%. Все это результаты системной поддержки бизнеса, выстроенной государством. Призовые места, занятые в конкурсе представительницами Башкирии – свидетельство эффективной работы республики в этом направлении.

«Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки», - подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров.