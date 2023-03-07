Лучшие в экспорте: как женщины-предприниматели Башкирии покоряют зарубежные рынки

Накануне международного женского дня 8 Марта стало известно, что Башкирия стала единственным регионом, занявшим призовые места во всех номинациях всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Их названия красноречиво свидетельствуют о сильных сторонах региона: первое место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт» и два вторых места в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение». Это достижение – результат системной поддержки, оказываемой республикой бизнесу, в том числе женскому. О том, почему это важно для страны и региона – в материале «Башинформа».
Женское предпринимательство – мощный пласт современного российского бизнеса. Так, доля женщин-предпринимателей в стране в настоящее время превышает 40%, а среди индивидуальных предпринимателей, выпускающих одежду и текстильную продукцию, они составляют подавляющее большинство – более двух третей. Около половины из числа занятых в креативной индустрии – женщины. Такие данные привела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на недавней встрече с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса».
«Внешние ограничения и уход зарубежных компаний, конечно, создали сложности, но и открыли интересные возможности, которыми уже воспользовались наши деловые женщины. Исследования показывают, что 23% женщин готовы создавать новые направления бизнеса, заниматься импортозамещением, реализовывать проекты», — сказала Матвиенко.
По словам председателя Совфеда, российской экономике необходим новый импульс, нужны новые проекты и на женщин-предпринимателей возлагаются большие надежды. Так, при поддержке верхней палаты парламента и Российского экспортного центра в июне 2022 года стартовал всероссийский конкурс центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». В России насчитывается почти 53 тыс. экспортеров среди малых и средних предприятий. Количество женщин-экспортёров только за прошлый год увеличилось на 8%. Все это результаты системной поддержки бизнеса, выстроенной государством. Призовые места, занятые в конкурсе представительницами Башкирии – свидетельство эффективной работы республики в этом направлении.
«Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки», - подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как отметил на заседании конкурсной комиссии всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, в республике сформирована одна из лучших экосистем поддержки экспортеров в стране, благодаря этому растет количество женщин-предпринимателей. Так, по итогам 2022 года 337 предпринимательниц республики воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта, что в 15 раз больше, чем в 2021 году. В регионе реализуются и креативные инициативы по поддержке женского предпринимательства, среди которых круглый стол «PRO Женский бизнес» в рамках «Международной недели бизнеса 2022», реализация соглашения о совместном развитии женского предпринимательства в сфере ремесленничества с представителями Узбекистана.
«Количество женщин-предпринимателей в Башкортостане в последние годы увеличивается. В нашей республике действуют специальные образовательные программы для них, предусматривающие получение грантов по итогам защиты своих бизнес-планов. Отрадно, что и на федеральном уровне наши предпринимательницы добиваются успеха, получают признание и занимают призовые места. Безусловно, есть успехи, которыми нужно гордиться, есть потенциал для развития, есть направления, по которым необходима поддержка. По каналу обратной связи нашего Фонда с предпринимателями мы получаем запросы от бизнеса. Проанализировав их, мы приняли решение, что Фонд, в рамках нашего «Банка проектов» будет реализовывать для предпринимателей программу льготного участия по проектам упаковки франшиз, подготовке бизнес-планов и разработке фирменного стиля. Полагаю, подобный формат взаимодействия назрел давно, он даст новые возможности для развития женского предпринимательства в республике», - прокомментировала «Башинформу» генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Элиана Саитова.
В целом, по состоянию на февраль текущего года, в Башкирии действуют 128,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 0,5% выше, чем год назад. Ранее «Башинформ» рассказывал о действующих в регионе мерах поддержки предпринимателей, в том числе льготном кредитовании, грантах для молодых бизнесменов. На днях Главой РБ подписан закон «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан», открывающий новые возможности для развития семейного бизнеса. Так, республиканские органы государственной власти смогут оказывать поддержку семейным предприятиям, которые выделяются в особую категорию, для них будут созданы специальные экономические и организационные условия, стимулирующие развитие и позволяющие наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Речь идет примерно о 80 тысячах субъектов малого и среднего бизнеса. Они работают в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сферах.
Благодаря поддержке бизнеса и экспорта все больше товаров, произведенных в Башкирии, завоевывают предпочтения зарубежных потребителей. В качестве примера можно привести компанию Ameli, основанную Аделей Литягиной, которая изготавливает детские развивающие игрушки из фетра. Производство было основано в 2019 году, а сегодня эта продукция продается в десятки стран.
«Однажды в соцсетях мне написали представители Центра поддержки экспорта и предложили разместить мои изделия, в которых они увидели большой потенциал, на международных маркетплейсах. Это дало хороший результат, через полгода центр оплатил мне рекламу, после чего продажи выросли еще в 2,5 раза. Теперь наши игрушки отправляются в 37 стран мира. Они изготовлены вручную из качественного материала, имеют все необходимые сертификаты безопасности. Продукция, выпускаемая у нас в России, существенно отличается от зарубежных образцов и пользуется большим спросом», - рассказала «Башинформу» Аделя Литягина.
Несмотря на санкции, игрушки из Башкирии по-прежнему востребованы у зарубежных потребителей. В свою очередь, республиканский центр поддержки экспорта нашел способы преодолеть ограничения. Так, конечный потребитель получает возможность приобрести желаемый товар, а предприниматели из Башкирии – возможность зарабатывать и развиваться.
«Центр оплачивает нам хранение, растаможку, регистрацию на международной площадке, рекламу. Это очень серьезная поддержка. Я как руководитель комитета по ремесленничеству БРО «Опора России» много общаюсь с ремесленниками, предпринимателями, которые что-то делают своими руками, и вижу, насколько серьезную поддержку оказывает им республика», - отметила собеседница.
Ранее «Башинформ» сообщал, что часть затрат ремесленников и мастеров народных художественных промыслов будет компенсирована государственными субсидиями. В Башкирии поддержка оказывается по 118 видам ремесленной деятельности.