Башкирский санаторий «Юматово» внедрил новый туристический стандарт

В современном ритме жизни выходные часто превращаются в попытку отоспаться после напряженной рабочей недели. Однако сегодня все больше людей начинают смотреть на свободные два-три дня как на возможность сменить обстановку, восстановить силы и получить новые впечатления. Именно поэтому туры выходного дня становятся сейчас одним из наиболее востребованных форматов отдыха среди людей самого разного возраста, особенно тех, кто следит за своим здоровьем. И для этого не обязательно отправляться в далекое путешествие. Всего в нескольких десятках километров от Уфы, среди живописного леса, такую возможность предлагает санаторий «Юматово».
Как рассказал «Башинформу» директор санатория, главный внештатный специалист по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкортостана минздрава РБ Андрей Степков, здесь можно легко устроить себе настоящий мини-отпуск.
ОТДЫХ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
Тур выходного дня — формат, который особенно органично вписывается в жизнь современных семей. Родители постоянно заняты работой, дети — учебой, у влюблённых пар порой не хватает времени даже на обычный совместный досуг. В результате полноценное общение откладывается на неопределенное «когда-нибудь» и «потом».
Поездка в санаторий «Юматово» позволяет изменить эту привычную последовательность.
«Наш главный маркетолог — это довольные гости. У нас стали очень популярны программы выходного дня. Короткий заезд с пятницы по воскресенье помогает сменить обстановку, пройти назначенные процедуры и получить рекомендации медиков», — отметил директор «Юматово» Андрей Степков.
ТРИ ДНЯ И ДЕСЯТКИ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Хорошая и доступная альтернатива для многих, в первую очередь для уфимцев: вместо того, чтобы провести еще одну пятницу и все выходные перед телевизором, поехать с семьей или компанией в «Юматово». Впереди — два полноценных дня отдыха и оздоровления.
В «Юматово» можно отправиться на неспешную прогулку по терренкурам — специально организованным маршрутам для дозированной ходьбы или покататься на лошадях.
«Для любителей активного отдыха у нас есть спортивные и детские площадки, бассейн, велопрогулки в теплое время года. Зимой все желающие могут покататься на лыжах, прогуляться по заснеженным аллеям, — рассказал "Башинформу" заместитель директора по лечебной работе санатория „Юматово“ Арсен Искандаров. — А вечером устроить семейный ужин на природе. У нас для этого предусмотрена большая мангальная зона, где можно самостоятельно приготовить шашлык, собраться за общим столом и провести время в приятной компании. Для многих именно такие простые моменты становятся самыми ценными воспоминаниями».
С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ
Особенность санаторного отдыха заключается в том, что приятные впечатления здесь можно дополнить настоящей заботой о здоровье. После прогулок и активных занятий особенно приятно искупаться в бассейне, посетить сауну, баню или выбрать расслабляющие процедуры. Те, кто хочет уделить больше внимания своему самочувствию, могут пойти на различные виды массажа. Или, к примеру, выбрать бальнеотерапию, физиотерапию, ингаляции, лечебную физкультуру и другие восстановительные методики.
Даже за короткий заезд можно успеть получить несколько процедур, подобранных с учетом рекомендаций врачей. В программу выходного дня в «Юматово» входят бассейн, посещение соляной камеры, катание на лошадях и фиточай. При желании гости могут дополнить свой отдых другими услугами санатория.
Как сообщила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, в санатории «Юматово» внедрен аппаратно-программный комплекс для функциональной диагностики «ВедаПульс», работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Он анализирует состояние организма по вариабельности сердечного ритма, объединяя современные научные подходы с принципами традиционной аюрведической пульсовой диагностики.
«Внедрение технологий искусственного интеллекта в работу подведомственных санаториев — это шаг к повышению качества и доступности оздоровительных услуг. Современные технологии позволяют за несколько минут получить комплексную оценку состояния организма и индивидуальные рекомендации, что особенно важно для профилактики и реабилитации. Мы продолжим поддерживать внедрение современных цифровых решений в санаторно-курортной сфере», — заявила Наталья Полянская.
Во время обследования на запястья пациента закрепляются электроды, которые регистрируют электрические потенциалы сердца. В течение примерно пяти минут система анализирует вариабельность сердечного ритма и преобразует данные в комплекс функциональных показателей. Искусственный интеллект автоматически оценивает состояние вегетативной нервной системы, уровень адаптационных резервов организма, функциональное состояние различных систем и органов, а также энергетику двенадцати главных меридианов. По итогам анализа формируется подробное заключение и индивидуальные рекомендации по коррекции состояния — питанию, режиму дня, физической активности, применению фито-, арома- и диетотерапии.
«Комплекс „ВедаПульс“ органично вписался в диагностическую базу нашего санатория. Система формирует не только заключение, но и персональные рекомендации, а также позволяет вести электронную базу данных и наблюдать динамику. Для нас это дополнительная возможность сделать программы оздоровления более точными и персонализированными», — пояснил директор санатория «Юматово» Андрей Степков.
«ВедаПульс» уже применяется в интегративной нутрициологии, косметологии, wellness-центрах и аюрведической практике. Комплекс совместим с дополнительными диагностическими и реабилитационными модулями, что позволяет расширять его функциональность. Внедрение таких решений соответствует задачам цифровизации санаторно-курортной отрасли Башкортостана и повышения качества услуг для жителей и гостей республики, добавили в министерстве земельных и имущественных отношений РБ.
Важно понимать: тур выходного дня не заменяет полноценного санаторно-курортного лечения, но вполне способен стать хорошим началом более внимательного отношения к своему здоровью.
ФИТОБАР И ВКУСНАЯ ЕДА
Хороший отдых складывается из деталей. И одна из них — возможность вкусно и разнообразно питаться. В «Юматово» организовано трехразовое питание по системе «меню-заказ». Гости могут выбирать блюда на следующий день с учетом собственных предпочтений и медицинских рекомендаций.
Ещё одна приятная остановка — фитобар. Здесь можно заказать травяной чай, витаминные напитки, минеральную воду «Юматовская» и кислородный коктейль. После прогулки или бассейна такой небольшой перерыв становится частью общего ритуала восстановления. В результате даже обычный прием пищи превращается в возможность спокойно посидеть, пообщаться с близкими и никуда не торопиться. А это, согласитесь, уже немало для людей, привыкших ежедневно жить в режиме постоянной спешки.
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ, В КОТОРОМ ИНТЕРЕСНО
Для родителей важно, чтобы поездка была интересной не только им, но и детям. В «Юматово» есть все условия для отдыха маленьких гостей, включая детскую игровую комнату, площадку с качелями и горками, настольные и подвижные игры и, конечно, развлекательные мероприятия. При наличии медицинских показаний для детей предусмотрены оздоровительные программы, а процедуры назначаются индивидуально, с учетом возраста и состояния здоровья.
«Для семей с детьми формат выходного дня удобен еще и тем, что позволяет постепенно организовать оздоровительный отдых без необходимости надолго выпадать из привычного графика. Родители тоже получают возможность отдохнуть, а не просто сопровождают ребенка на процедуры», — подчеркнул заместитель директора по лечебной работе санатория «Юматово» Арсен Искандаров.
РОМАНТИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
Не менее интересен тур выходного дня для влюбленных пар. Совместные впечатления сближают, помогают лучше узнавать друг друга. Ведь именно из таких небольших совместных путешествий складывается общая история.
ДОЛОЙ ДИВАННУЮ ПОЛИТИКУ
По мнению директора санатория «Юматово» Андрея Степкова, популярность коротких санаторных туров объясняется не только желанием сменить обстановку. Люди всё чаще задумываются о профилактике заболеваний, физической активности и эмоциональном состоянии.
Тур выходного дня решает сразу несколько задач: позволяет ненадолго вырваться из привычной среды, провести время с семьей, получить оздоровительные услуги и вернуться к работе с новыми силами. Не менее важна доступность такого формата. Поездка на выходные обходится дешевле обычной санаторной путевки и при этом включает ряд услуг и лечебных процедур.
«Туры выходного дня — это не только про отдых, — констатировал Андрей Степков. — Это, прежде всего, про изменение менталитета наших граждан, укрепление традиционных семейных ценностей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Лучше провести выходные в санатории, чем провести это время на диване. Таким образом мы приучаем наших жителей к здоровому образу жизни, к постоянной заботе о своём здоровье».
По словам руководителя здравницы, эта работа соответствует задачам нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», в рамках которых особое значение имеют укрепление здоровья населения и поддержка семейных ценностей.
МАЛЕНЬКИЙ ОТПУСК, КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ПОВТОРИТЬ
Пожалуй, главная ценность тура выходного дня в санатории «Юматово» заключается в том, что здесь не приходится выбирать между отдыхом и пользой. За три дня реально успеть гораздо больше, чем кажется. А самое главное — хотя бы ненадолго забыть о привычных обязанностях и вспомнить, что жизнь состоит не только из работы, домашних дел и ежедневных забот. В ней обязательно должно быть место совместным впечатлениям, семейным традициям, романтике и заботе о себе.
«Юматово» предлагает не просто провести выходные за пределами города. Это возможность подарить себе и близким маленький отпуск, наполненный движением, общением, природой и восстановлением сил. И, пожалуй, иногда именно такой отдых оказывается гораздо ценнее долгожданного отпуска, до которого ещё несколько месяцев. Ведь для того, чтобы стать ближе друг к другу, почувствовать себя лучше и получить заряд положительных эмоций, не обязательно ждать особого повода. Достаточно выбрать ближайшие выходные и провести их вместе — с пользой для тела, спокойствием для души и теплом для семейных отношений.
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