Башкирский санаторий «Юматово» внедрил новый туристический стандарт

В современном ритме жизни выходные часто превращаются в попытку отоспаться после напряженной рабочей недели. Однако сегодня все больше людей начинают смотреть на свободные два-три дня как на возможность сменить обстановку, восстановить силы и получить новые впечатления. Именно поэтому туры выходного дня становятся сейчас одним из наиболее востребованных форматов отдыха среди людей самого разного возраста, особенно тех, кто следит за своим здоровьем. И для этого не обязательно отправляться в далекое путешествие. Всего в нескольких десятках километров от Уфы, среди живописного леса, такую возможность предлагает санаторий «Юматово».

Как рассказал «Башинформу» директор санатория, главный внештатный специалист по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкортостана минздрава РБ Андрей Степков, здесь можно легко устроить себе настоящий мини-отпуск.

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Тур выходного дня — формат, который особенно органично вписывается в жизнь современных семей. Родители постоянно заняты работой, дети — учебой, у влюблённых пар порой не хватает времени даже на обычный совместный досуг. В результате полноценное общение откладывается на неопределенное «когда-нибудь» и «потом».

Поездка в санаторий «Юматово» позволяет изменить эту привычную последовательность.