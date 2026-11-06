«Юматово» семейное: в башкирском санатории разработали новые программы

Для этого в санатории разработали несколько программ, ориентированных на совместное пребывание семей в «Юматово», в том числе и участников СВО. Но, надо сказать сразу, в прайсе вы не найдете название «специальная семейная программа»: курс подбирают индивидуально и для мамы, и для папы, и для ребенка, и для бабушки, и для дедушки. Для всех семи «Я».
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Такое решение руководства «Юматово» удачно ложится в федеральную концепцию. Весной прошлого года на ХІ международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил роль здравниц в достижении национальных целей и формировании здорового долголетия.
«Поскольку в национальных целях, обозначенных президентом России, ожидаемая продолжительность жизни — 79 лет, в рамках формирования здорового долголетия санаторно-курортное лечение — важный компонент», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Министр призвал развивать новые направления реабилитации и оздоровления, в том числе для участников СВО, обеспечивать доступную среду, уделять больше внимания качеству питания и активнее использовать свободное время отдыхающих для формирования здоровых привычек. Отдельно он затронул тему необходимости повышения сервиса в здравницах, рассматривая санаторно-курортный комплекс как отрасль, тесно связанную с туризмом и гостеприимством.
Эти ориентиры сегодня как раз развивает «Юматово». В частности, расширение реабилитационных программ, индивидуальные медицинские назначения, семейные форматы, организация досуга, обновление проживания и внимание к питанию. При этом для руководства здравницы принципиально важно, чтобы развитие было социально ориентированным.
«Санаторий — это не обычный объект размещения, не гостиница. Мы совмещаем медицинскую деятельность, проживание, питание, инфраструктуру, реабилитацию и социальные обязательства», — уточнил директор санатория, главный внештатный специалист по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкортостана минздрава РБ Андрей Степков.
И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ, И КОМФОРТ
Семейная модель позволяет каждому члену семьи получить собственную программу, не разлучаясь на время отдыха. Так, к примеру, в санатории создан Центр лечения позвоночника, где применяются аппаратные методики кинезотерапии, физиотерапия и другие процедуры по назначению врача. Используемые в этом центре технологии и оборудование направлены на эффективную работу с позвоночником, в том числе на вытяжение и снижение проявлений таких состояний, как остеохондроз, межпозвонковые грыжи и протрузии.
Особое место занимает работа с детьми со сколиозом и нарушениями осанки. Как отметил Андрей Степков, санаторий «Юматово» — единственная здравница Башкортостана, системно развивающая это направление. В основе программы — аппаратные технологии, позволяющие выполнять контролируемые движения и мягко работать с позвоночником без хирургического вмешательства. С детьми всегда занимается специально обученный специалист. Лечение строится с учетом возраста, состояния позвоночника и рекомендаций врача.
Для приезжающих в «Юматово» семей это особенно удобно. Пока ребенок занимается осанкой, взрослые могут пройти процедуры для позвоночника, суставов, коррекции веса, грязе-, парафино- или магнитотерапию, лечебную физкультуру или любую другую процедуру, которую назначит врач.
Проживание в санатории тоже большой плюс в семейном отдыхе. Все корпуса в «Юматово» соединены теплыми переходами, поэтому отдыхающим не нужно выходить на улицу, чтобы попасть из жилого корпуса в медицинскую часть или столовую. Это особенно важно для пожилых людей, семей с детьми и тех, кто отдыхает здесь в холодное время года.
КАША ПРОТИВ БУРГЕРА
Отдельное внимание уделяется питанию. В отличие от универсального формата шведского стола, меню в «Юматово» организовано с учетом медицинских показаний. В ресторане есть несколько залов, в том числе диабетический, общий зал и зал повышенной комфортности. Такой подход помогает связать питание с лечебной программой и сделать его частью оздоровления, а не просто бытовой услугой.
И, что особенно ценно для семей с детьми: здесь нет фастфуда, блюда готовятся на пару или запекаются. И это не только полезно и вкусно, но и важно — таким образом ребятишкам прививается культура питания. Но если кто-то считает, что меню скучное и скудное, он очень и очень удивится, побывав в санатории: несколько видов супов, разнообразие биточков и котлет, в числе которых — фирменная «по-юматовски», различные гарниры, обязательная молочная продукция, в том числе и лечебный кумыс, и, конечно, фрукты. Словом, и сладкоежка, и ребенок, и гурман, и барышня, придерживающаяся диеты — любой найдет то, что ему особенно вкусно.
ЧТО УГОДНО, НО НЕ СКУЧНО
Для семьи отдых в «Юматово» — это хорошая возможность решить сразу несколько оздоровительных задач в одном месте, а затем провести свободное время вместе, причем опять-таки с пользой для здоровья: и физического, и душевного. Неспешные прогулки по терренкурам с заходом на детскую или спортивную площадки, совместные занятия творчеством, участие в литературных квизах или же совместный выезд в музей или на концерт. А можно просто посетить бассейн, баню или сауну, устроить пикник с шашлыком в мангальной зоне, отправиться на пешую прогулку, покататься на лошадях.
Особая гордость здравницы — библиотека с редкими изданиями начала XX века, в том числе книгами 1901–1903 годов. На ее площадке проходят литературные вечера. Гости читают произведения, обсуждают авторов, участвуют в тематических встречах, посвященных русской литературе и поэзии. Такой формат объединяет поколения и дает возможность провести вечер не пассивно, а в общении и творчестве.
Также в «Юматово» есть большой кинозал, где ежедневно бесплатно показывают мультфильмы для детей и фильмы для взрослых.
«Культурная программа составляется на каждый день. Проводятся концерты, различные тематические вечера, выступления приглашенных артистов, дискотеки и караоке. Поэтому совсем не случайно, что отдыхающие нередко пишут в своих отзывах и благодарят нас именно за насыщенную культурную программу, — отметил директор санатория „Юматово“ Андрей Степков. — Такой подход к семейному отдыху очень востребован, поскольку не требуется планировать длительный отпуск, ехать куда-то далеко. У нас можно всей семьей побыть вместе, переключиться с рабочих и учебных задач и уделить внимание своему самочувствию».
ПОД ГРИФОМ «В ПРИОРИТЕТЕ»
Особое место в работе «Юматово» занимает социальная миссия: с 2023 года санаторий участвует в программе бесплатного оздоровления участников СВО и членов их семей.
«Воспользоваться господдержкой могут сами военнослужащие, их супруги и родители. Предусмотрены также категории близких родственников погибших участников, в том числе совершеннолетние дети, обучающиеся очно. Программа предоставляется однократно на установленный период — до 14 дней», — уточнила ведущий специалист отдела маркетинга санатория «Юматово» Альбина Валиахметова.
Оформление бесплатной путевки для бойцов СВО проходит после согласования с минземимущества региона. Сотрудники помогают собрать необходимый пакет, уточняют право на получение услуги и стараются учитывать обстоятельства семьи. Если, к примеру, военнослужащий приезжает в отпуск и нуждается в скорейшем восстановлении, санаторий «Юматово» по возможности ищет ближайшие даты и варианты размещения.
«Поддержка бойцов специальной военной операции для нас — вопрос человеческой ответственности. Участники СВО и их семьи заслуживают особого внимания», — подчеркнул Андрей Степков.
Безусловно, для них важен семейный формат помощи. После длительного пребывания в зоне боевых действий восстановление не всегда ограничивается медицинскими процедурами. Бойцу и его близким может потребоваться время, чтобы вновь наладить повседневное общение, вернуть привычные семейные ритмы, провести время вместе без напряжения и спешки. Поэтому в «Юматово» стараются сочетать индивидуальные лечебные назначения с возможностями совместного отдыха: бассейном, сауной, баней, прогулками, конными занятиями и экскурсиями.
СЕМЕЙНЫЙ УЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙ
Тем не менее новые технологии не вытеснили традиционные направления санатория «Юматово», который продолжает активно использовать природные лечебные факторы: кумыс, минеральную воду и климатические особенности местности. Здесь по-прежнему сохраняются программы, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а кумысолечение остается частью исторической и медицинской идентичности санатория. Кстати, оно востребовано и у жителей из других регионов и даже стран, и у тех, кто возвращается сюда из года в год.
«Я бывший капитан корабля, несколько лет назад получил профзаболевание и с тех пор, вот уже более 10 лет приезжаю на лечение в санаторий „Юматово“, — рассказал „Башинформу“ Ханиф Муратов. — Это мой хороший санаторий, где тебя встречают именно как родного, как дома. Такая теплая встреча, теплый прием уже залог того, что отдых будет хороший. Я здесь не первый год и могу констатировать, что очень многое меняется в этом в санатории в положительную сторону. Для отдыхающих все расписано строго по времени, во всем порядок, никакой суеты нет. Отдельно хочу сказать о питании: оно в „Юматово“ хорошее, качественное — мне нравится. Есть досуг, нам здесь не скучно. Поэтому всегда приезжаю сюда с удовольствием, потому что здесь я оздоравливаюсь, получаю заряд бодрости, энергии и здоровья на весь год».
В санатории «Юматово» также доступны классические методы санаторно-курортного лечения. Например, физиотерапевтические процедуры, парафиновые аппликации, хвойные ванны, суховоздушные процедуры, лечебная физкультура, массаж и т. д. Предусмотрены также кислородные коктейли, бассейн и сауна. Наличие конкретной процедуры в индивидуальном курсе отдыхающего определяется строго медицинскими показаниями. Принцип: «чем больше, тем лучше» здесь не работает.
Как рассказала «Башинформу» жительница Благовещенска Энже Мустафина, в санаторий «Юматово» они с мужем стараются приезжать ежегодно.
«Очень благодарны коллективу за всегда теплый прием, за уют, за доброту, за прекрасный отдых. С удовольствием каждый год приезжаем сюда с мужем и всегда уезжаем с улучшением здоровья. Хочу пожелать всем сотрудникам „Юматово“ крепкого здоровья, успехов, благополучия и, конечно, процветания. Чтобы у них было еще больше благодарных пациентов», — сказала Энже Мустафина.
Добавим, что такой подход к формированию семейной ориентированности в развитии санаторно-курортной отрасли России руководство санатория «Юматово» планирует продемонстрировать на предстоящем в Уфе международном форуме «Здравница»-2027.
О том, как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии, читайте в этой статье Башинформа.
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