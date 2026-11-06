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10:00 (UTC+5), 06 Ноября 2026

«Юматово» семейное: в башкирском санатории разработали новые программы

В Год большой и дружной семьи, который идет сейчас в Башкортостане, руководитель республики Радий Хабиров неоднократно говорил, что главная ценность — здоровье людей. В санатории «Юматово» задачу по сбережению здоровья населения решают комплексно и с индивидуальным подходом к каждому члену семьи, которые сюда приезжают.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Для этого в санатории разработали несколько программ, ориентированных на совместное пребывание семей в «Юматово», в том числе и участников СВО. Но, надо сказать сразу, в прайсе вы не найдете название «специальная семейная программа»: курс подбирают индивидуально и для мамы, и для папы, и для ребенка, и для бабушки, и для дедушки. Для всех семи «Я».

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

Такое решение руководства «Юматово» удачно ложится в федеральную концепцию. Весной прошлого года на ХІ международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил роль здравниц в достижении национальных целей и формировании здорового долголетия.

«Поскольку в национальных целях, обозначенных президентом России, ожидаемая продолжительность жизни — 79 лет, в рамках формирования здорового долголетия санаторно-курортное лечение — важный компонент», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр призвал развивать новые направления реабилитации и оздоровления, в том числе для участников СВО, обеспечивать доступную среду, уделять больше внимания качеству питания и активнее использовать свободное время отдыхающих для формирования здоровых привычек. Отдельно он затронул тему необходимости повышения сервиса в здравницах, рассматривая санаторно-курортный комплекс как отрасль, тесно связанную с туризмом и гостеприимством.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Эти ориентиры сегодня как раз развивает «Юматово». В частности, расширение реабилитационных программ, индивидуальные медицинские назначения, семейные форматы, организация досуга, обновление проживания и внимание к питанию. При этом для руководства здравницы принципиально важно, чтобы развитие было социально ориентированным.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«Санаторий — это не обычный объект размещения, не гостиница. Мы совмещаем медицинскую деятельность, проживание, питание, инфраструктуру, реабилитацию и социальные обязательства», — уточнил директор санатория, главный внештатный специалист по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкортостана минздрава РБ Андрей Степков.

И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ, И КОМФОРТ 

Семейная модель позволяет каждому члену семьи получить собственную программу, не разлучаясь на время отдыха. Так, к примеру, в санатории создан Центр лечения позвоночника, где применяются аппаратные методики кинезотерапии, физиотерапия и другие процедуры по назначению врача. Используемые в этом центре технологии и оборудование направлены на эффективную работу с позвоночником, в том числе на вытяжение и снижение проявлений таких состояний, как остеохондроз, межпозвонковые грыжи и протрузии.

Особое место занимает работа с детьми со сколиозом и нарушениями осанки. Как отметил Андрей Степков, санаторий «Юматово» — единственная здравница Башкортостана, системно развивающая это направление. В основе программы — аппаратные технологии, позволяющие выполнять контролируемые движения и мягко работать с позвоночником без хирургического вмешательства. С детьми всегда занимается специально обученный специалист. Лечение строится с учетом возраста, состояния позвоночника и рекомендаций врача.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Для приезжающих в «Юматово» семей это особенно удобно. Пока ребенок занимается осанкой, взрослые могут пройти процедуры для позвоночника, суставов, коррекции веса, грязе-, парафино- или магнитотерапию, лечебную физкультуру или любую другую процедуру, которую назначит врач.

Проживание в санатории тоже большой плюс в семейном отдыхе. Все корпуса в «Юматово» соединены теплыми переходами, поэтому отдыхающим не нужно выходить на улицу, чтобы попасть из жилого корпуса в медицинскую часть или столовую. Это особенно важно для пожилых людей, семей с детьми и тех, кто отдыхает здесь в холодное время года.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 14

КАША ПРОТИВ БУРГЕРА

Отдельное внимание уделяется питанию. В отличие от универсального формата шведского стола, меню в «Юматово» организовано с учетом медицинских показаний. В ресторане есть несколько залов, в том числе диабетический, общий зал и зал повышенной комфортности. Такой подход помогает связать питание с лечебной программой и сделать его частью оздоровления, а не просто бытовой услугой.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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И, что особенно ценно для семей с детьми: здесь нет фастфуда, блюда готовятся на пару или запекаются. И это не только полезно и вкусно, но и важно — таким образом ребятишкам прививается культура питания. Но если кто-то считает, что меню скучное и скудное, он очень и очень удивится, побывав в санатории: несколько видов супов, разнообразие биточков и котлет, в числе которых — фирменная «по-юматовски», различные гарниры, обязательная молочная продукция, в том числе и лечебный кумыс, и, конечно, фрукты. Словом, и сладкоежка, и ребенок, и гурман, и барышня, придерживающаяся диеты — любой найдет то, что ему особенно вкусно.

ЧТО УГОДНО, НО НЕ СКУЧНО

Для семьи отдых в «Юматово» — это хорошая возможность решить сразу несколько оздоровительных задач в одном месте, а затем провести свободное время вместе, причем опять-таки с пользой для здоровья: и физического, и душевного. Неспешные прогулки по терренкурам с заходом на детскую или спортивную площадки, совместные занятия творчеством, участие в литературных квизах или же совместный выезд в музей или на концерт. А можно просто посетить бассейн, баню или сауну, устроить пикник с шашлыком в мангальной зоне, отправиться на пешую прогулку, покататься на лошадях.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 17

Особая гордость здравницы — библиотека с редкими изданиями начала XX века, в том числе книгами 1901–1903 годов. На ее площадке проходят литературные вечера. Гости читают произведения, обсуждают авторов, участвуют в тематических встречах, посвященных русской литературе и поэзии. Такой формат объединяет поколения и дает возможность провести вечер не пассивно, а в общении и творчестве.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Также в «Юматово» есть большой кинозал, где ежедневно бесплатно показывают мультфильмы для детей и фильмы для взрослых.

«Культурная программа составляется на каждый день. Проводятся концерты, различные тематические вечера, выступления приглашенных артистов, дискотеки и караоке. Поэтому совсем не случайно, что отдыхающие нередко пишут в своих отзывах и благодарят нас именно за насыщенную культурную программу, — отметил директор санатория „Юматово“ Андрей Степков. — Такой подход к семейному отдыху очень востребован, поскольку не требуется планировать длительный отпуск, ехать куда-то далеко. У нас можно всей семьей побыть вместе, переключиться с рабочих и учебных задач и уделить внимание своему самочувствию».

ПОД ГРИФОМ «В ПРИОРИТЕТЕ»

Особое место в работе «Юматово» занимает социальная миссия: с 2023 года санаторий участвует в программе бесплатного оздоровления участников СВО и членов их семей.

«Воспользоваться господдержкой могут сами военнослужащие, их супруги и родители. Предусмотрены также категории близких родственников погибших участников, в том числе совершеннолетние дети, обучающиеся очно. Программа предоставляется однократно на установленный период — до 14 дней», — уточнила ведущий специалист отдела маркетинга санатория «Юматово» Альбина Валиахметова.

Оформление бесплатной путевки для бойцов СВО проходит после согласования с минземимущества региона. Сотрудники помогают собрать необходимый пакет, уточняют право на получение услуги и стараются учитывать обстоятельства семьи. Если, к примеру, военнослужащий приезжает в отпуск и нуждается в скорейшем восстановлении, санаторий «Юматово» по возможности ищет ближайшие даты и варианты размещения.

«Поддержка бойцов специальной военной операции для нас — вопрос человеческой ответственности. Участники СВО и их семьи заслуживают особого внимания», — подчеркнул Андрей Степков.

Безусловно, для них важен семейный формат помощи. После длительного пребывания в зоне боевых действий восстановление не всегда ограничивается медицинскими процедурами. Бойцу и его близким может потребоваться время, чтобы вновь наладить повседневное общение, вернуть привычные семейные ритмы, провести время вместе без напряжения и спешки. Поэтому в «Юматово» стараются сочетать индивидуальные лечебные назначения с возможностями совместного отдыха: бассейном, сауной, баней, прогулками, конными занятиями и экскурсиями.

СЕМЕЙНЫЙ УЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙ

Тем не менее новые технологии не вытеснили традиционные направления санатория «Юматово», который продолжает активно использовать природные лечебные факторы: кумыс, минеральную воду и климатические особенности местности. Здесь по-прежнему сохраняются программы, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а кумысолечение остается частью исторической и медицинской идентичности санатория. Кстати, оно востребовано и у жителей из других регионов и даже стран, и у тех, кто возвращается сюда из года в год.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
«Я бывший капитан корабля, несколько лет назад получил профзаболевание и с тех пор, вот уже более 10 лет приезжаю на лечение в санаторий „Юматово“, — рассказал „Башинформу“ Ханиф Муратов. — Это мой хороший санаторий, где тебя встречают именно как родного, как дома. Такая теплая встреча, теплый прием уже залог того, что отдых будет хороший. Я здесь не первый год и могу констатировать, что очень многое меняется в этом в санатории в положительную сторону. Для отдыхающих все расписано строго по времени, во всем порядок, никакой суеты нет. Отдельно хочу сказать о питании: оно в „Юматово“ хорошее, качественное — мне нравится. Есть досуг, нам здесь не скучно. Поэтому всегда приезжаю сюда с удовольствием, потому что здесь я оздоравливаюсь, получаю заряд бодрости, энергии и здоровья на весь год».

В санатории «Юматово» также доступны классические методы санаторно-курортного лечения. Например, физиотерапевтические процедуры, парафиновые аппликации, хвойные ванны, суховоздушные процедуры, лечебная физкультура, массаж и т. д. Предусмотрены также кислородные коктейли, бассейн и сауна. Наличие конкретной процедуры в индивидуальном курсе отдыхающего определяется строго медицинскими показаниями. Принцип: «чем больше, тем лучше» здесь не работает.

Как рассказала «Башинформу» жительница Благовещенска Энже Мустафина, в санаторий «Юматово» они с мужем стараются приезжать ежегодно.

«Очень благодарны коллективу за всегда теплый прием, за уют, за доброту, за прекрасный отдых. С удовольствием каждый год приезжаем сюда с мужем и всегда уезжаем с улучшением здоровья. Хочу пожелать всем сотрудникам „Юматово“ крепкого здоровья, успехов, благополучия и, конечно, процветания. Чтобы у них было еще больше благодарных пациентов», — сказала Энже Мустафина.

Добавим, что такой подход к формированию семейной ориентированности в развитии санаторно-курортной отрасли России руководство санатория «Юматово» планирует продемонстрировать на предстоящем в Уфе международном форуме «Здравница»-2027.

О том, как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии, читайте в этой статье Башинформа.

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