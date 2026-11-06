«Юматово» семейное: в башкирском санатории разработали новые программы

Для этого в санатории разработали несколько программ, ориентированных на совместное пребывание семей в «Юматово», в том числе и участников СВО. Но, надо сказать сразу, в прайсе вы не найдете название «специальная семейная программа»: курс подбирают индивидуально и для мамы, и для папы, и для ребенка, и для бабушки, и для дедушки. Для всех семи «Я».

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

Такое решение руководства «Юматово» удачно ложится в федеральную концепцию. Весной прошлого года на ХІ международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил роль здравниц в достижении национальных целей и формировании здорового долголетия.

«Поскольку в национальных целях, обозначенных президентом России, ожидаемая продолжительность жизни — 79 лет, в рамках формирования здорового долголетия санаторно-курортное лечение — важный компонент», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр призвал развивать новые направления реабилитации и оздоровления, в том числе для участников СВО, обеспечивать доступную среду, уделять больше внимания качеству питания и активнее использовать свободное время отдыхающих для формирования здоровых привычек. Отдельно он затронул тему необходимости повышения сервиса в здравницах, рассматривая санаторно-курортный комплекс как отрасль, тесно связанную с туризмом и гостеприимством.