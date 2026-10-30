Башкирский санаторий «Юматово» успешно помогает женщинам после онкологии

Башкирия становится одним из ключевых центров реабилитации женщин, перенесших удаление молочной железы (мастэктомию). Вот уже пять лет санаторий «Юматово» реализует редкую для России программу онкореабилитации, которая объединяет медицинские и психологические методы восстановления.
По оценкам экспертов, таких профильных санаторных программ в стране — единицы. Сегодня примерно только шесть санаториев в России системно занимаются реабилитацией онкопациентов, и «Юматово» — один из лидеров этого направления.
Как подчеркнул директор санатория «Юматово», главный внештатный специалист по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкирии минздрава РБ Андрей Степков, внедрение их методики позволило развенчать главный миф о том, что после онкозаболеваний санаторное лечение категорически противопоказано.
«Такой миф мы уже шесть лет успешно развеиваем. Это, без преувеличения, наше важнейшее достижение. За диагнозом всегда стоит человек, которому нужно возвращаться к полноценной жизни», — заявил «Башинформу» Андрей Степков.
Важный момент. Программа реабилитации в «Юматово» строится на индивидуальном подходе, который разрабатывает и сопровождает мультидисциплинарная бригада. В нее входят хирург, невропатолог, психотерапевт, социальный работник и другие специалисты. Комплекс мер включает в себя не только медицинские процедуры — лимфодренаж, специальную гимнастику, гидрогимнастику, — но и психологическую поддержку, арт-терапию, а также консультации по подбору протезов и специального белья.
«Наша задача — помочь женщине выйти из депрессивного состояния, вернуть ей качество жизни и уверенность в себе», — отметил Андрей Степков.
Эффективность онкореабилитации в «Юматово» оценивают по специальной шкале, и результаты впечатляют. Большинство пациенток покидают башкирскую здравницу с оценкой 9-10 баллов из 10. Среди объективных показателей — восстановление подвижности руки после удаления молочной железы, контроль лимфостаза, улучшение общего самочувствия, в том числе психологического. Большую роль играет и питание. В санатории делают особый акцент на высокобелковой диете, которая (доказано многолетними научными изысканиями и практикой) рекомендована пациентам, перенесшим онкозаболевание.
Как пояснили «Башинформу» в санатории «Юматово», программа реализуется строго по согласованию с республиканским онкодиспансером. Башкирская здравница принимает пациенток с первой, второй и легкой формой третьей стадии заболевания. Каждая женщина приезжает с пакетом документов — выписками, результатами анализов и направлением от лечащего врача, на основании которых в санатории уже формируют персональный план реабилитации.
Одна из тех, кто проходит в «Юматово» реабилитацию после мастэктомии — жительница Белебея Наиля.
«У меня была операция по удалению груди и сейчас я прохожу реабилитацию в санатории „Юматово“. Здесь мне очень нравится, начиная от входа в здравницу и до врачей, которые здесь работают. Они назначили правильное лечение, от которого мне уже лучше. И питание тут хорошее, мне нравится, — отметила Наиля в разговоре с корреспондентом „Башинформа“. — Я всем очень довольна. Везде красиво, уютно, и встретили тепло. Уверена, реабилитация в „Юматово“ поможет мне выздороветь».
Женщины, перенесшие операцию по удалению молочной железы, могут попасть на реабилитацию в «Юматово» несколькими путями: по квоте в рамках ОМС, за собственный счет или при поддержке благотворительного фонда «Онкологика». Последний, кстати, сотрудничает с башкирским санаторием уже несколько лет. Он тщательно проверяет качество услуг, прежде чем направлять пациенток, и помогает женщинам с невысоким доходом пройти курс бесплатно.
«Стоимость десятидневного курса составляет около 48 тысяч рублей, и санаторий сознательно удерживает цену на доступном уровне», — добавил Андрей Степков.
География пациентов подтверждает востребованность используемой методики. В «Юматово» едут женщины не только из Башкирии, но и из других регионов страны.
В контексте общегосударственных усилий по борьбе с онкологическими заболеваниями опыт башкирского «Юматово» удачно вписывается в масштабные инициативы, реализуемые на федеральном уровне. Как заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране выстроена комплексная система помощи пациентам, которая позволяет добиваться высоких результатов в лечении и реабилитации. При этом особое внимание уделяется развитию высокотехнологичной помощи и внедрению передовых практик, в том числе в сфере поддержки взрослых пациентов.
Кстати, роль государства в обеспечении доступности лечения подчеркивает и президент России Владимир Путин. Благодаря принятым решениям и программам, пациенты получают доступ к современным методам терапии и восстановления, а регионы развивают собственные уникальные практики.
«Мы намерены активно делиться своим опытом. На предстоящем в Уфе международном форуме „Здравница"-2027 выступим с отдельным докладом по онкореабилитации. Ожидаем, что наша методика привлечет внимание профессионального сообщества и общественности, поскольку сочетает в себе научную обоснованность, мультидисциплинарный подход и высокую результативность. Будем показывать наши лучшие практики, наши лучшие достижения. Ни у кого нет такого комплексного подхода, как у нас, если мы говорим об онкореабилитации», — уверен Андрей Степков.
Добавим, развитие такого направления, как реабилитация после мастэктомии, по-прежнему остается приоритетом для санатория «Юматово». Руководство здравницы планирует расширять спектр услуг, привлекать дополнительные ресурсы и работать над увеличением числа бесплатных квот.
О том, как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии, читайте в интервью «Башинформа» с директором этой здравницы Андреем Степковым.
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