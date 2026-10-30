Башкирский санаторий «Юматово» успешно помогает женщинам после онкологии

Как пояснили «Башинформу» в санатории «Юматово», программа реализуется строго по согласованию с республиканским онкодиспансером. Башкирская здравница принимает пациенток с первой, второй и легкой формой третьей стадии заболевания. Каждая женщина приезжает с пакетом документов — выписками, результатами анализов и направлением от лечащего врача, на основании которых в санатории уже формируют персональный план реабилитации.

Одна из тех, кто проходит в «Юматово» реабилитацию после мастэктомии — жительница Белебея Наиля.

«У меня была операция по удалению груди и сейчас я прохожу реабилитацию в санатории „Юматово“. Здесь мне очень нравится, начиная от входа в здравницу и до врачей, которые здесь работают. Они назначили правильное лечение, от которого мне уже лучше. И питание тут хорошее, мне нравится, — отметила Наиля в разговоре с корреспондентом „Башинформа“. — Я всем очень довольна. Везде красиво, уютно, и встретили тепло. Уверена, реабилитация в „Юматово“ поможет мне выздороветь».

Женщины, перенесшие операцию по удалению молочной железы, могут попасть на реабилитацию в «Юматово» несколькими путями: по квоте в рамках ОМС, за собственный счет или при поддержке благотворительного фонда «Онкологика». Последний, кстати, сотрудничает с башкирским санаторием уже несколько лет. Он тщательно проверяет качество услуг, прежде чем направлять пациенток, и помогает женщинам с невысоким доходом пройти курс бесплатно.

«Стоимость десятидневного курса составляет около 48 тысяч рублей, и санаторий сознательно удерживает цену на доступном уровне», — добавил Андрей Степков.

География пациентов подтверждает востребованность используемой методики. В «Юматово» едут женщины не только из Башкирии, но и из других регионов страны.

В контексте общегосударственных усилий по борьбе с онкологическими заболеваниями опыт башкирского «Юматово» удачно вписывается в масштабные инициативы, реализуемые на федеральном уровне. Как заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране выстроена комплексная система помощи пациентам, которая позволяет добиваться высоких результатов в лечении и реабилитации. При этом особое внимание уделяется развитию высокотехнологичной помощи и внедрению передовых практик, в том числе в сфере поддержки взрослых пациентов.