Сердце Южного Урала: как меняется туристическая карта Башкирии

Рекордные цифры и новые высоты

По итогам 2025 года туристский поток в Башкирию превысил 2,4 миллиона человек — это рост на 8,2% по сравнению с 2024 годом. Республика вошла в топ-3 регионов-лидеров Приволжского федерального округа и заняла 13 место в России. С 2023 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на развитие инфраструктуры привлечено порядка 1,7 млрд рублей федеральных средств, поддержано более 243 проектов.

В последние годы значительная часть республиканских средств также направлена на развитие туристской инфраструктуры. Реализован ряд знаковых проектов: историко-мемориальный комплекс «Салават ере», музейный комплекс «Пещера Шульган-Таш», этнокомплекс «Торатау», открыты новые музеи в Уфе, обустроены дороги к ключевым туристическим объектам.

Были и международные успехи: геопарк «Торатау» и наскальная живопись пещеры Шульган-Таш получили признание ЮНЕСКО. В прошлом году на территории геопарка «Торатау» открыли единственные в России «золотые гвозди» на геологических разрезах «Усолка» и «Дальний Тюлькас».

«В рамках развития туризма на эти цели в этом году предусмотрено более 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. Подтвердили свою востребованность проекты „Башкирское долголетие. Туризм“ и „Башкирско-белорусское долголетие. Туризм“. Плановое значение участников нам удалось сохранить на уровне прошлого года: более 10 с половиной тысячи граждан смогут воспользоваться бесплатными поездками по Башкортостану, а более 900 отправятся в путешествие в Беларусь. На текущий момент по Башкортостану приняли участие 44% от общего количества, по Беларуси — 52%. До конца года программа будет реализована в полном объёме. В ближайший месяц мы совместно с минсемьи, труда и соцзащиты населения возобновим выдачу сертификатов на социальные туры. В этом году 138 воспитанников детских домов и 140 инвалидов смогут поехать в путешествие по Башкортостану с ночёвкой. Сейчас ведётся работа по формированию туров для данной категории. Ещё одно новое направление социального туризма в этом году — бесплатные двухдневные поездки по Башкортостану для членов семей погибших участников СВО. Съездить в двухдневную поездку смогут более 500 человек, — отметила министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина на первом совещании в формате «Час туризма».

В текущем году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» также предусмотрено финансирование в размере 260 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и событийных мероприятий. В республике поддержали 30 предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры. 25 миллионов рублей направлено на развитие туристического кода центра города Благовещенска, 75 миллионов рублей — на поддержку событийных мероприятий.

Новые маршруты: от медового месяца до этники

Министерство предпринимательства и туризма делает ставку на уникальные продукты.

«Первое направление — турпродукт, который мы массово с туроператорами будем продвигать в информационном поле, это „Медовый месяц в Башкирии“. Проект ориентирован на молодожёнов и пары, желающие провести романтическое путешествие по республике. В маршрут могут быть включены парные прогулки на лошадях, встреча рассвета на шихане Торатау, традиционная башкирская свадьба, посещение города Бирска — центра семьи, любви и верности, где установлен памятник святым Петру и Февронии. Для активных пар — это сплавы и восхождения в горы. Особый колорит могут придать совместный сбор мёда на пасеке как символ сладкой семейной жизни и SPA-ритуалы на основе мёда. Сейчас мы доупаковываем этот туристический продукт и начнём активно его продвигать», — отметила министр.

Следующее направление — этнокультурный туризм. Министерство предлагает концентрироваться не только на культуре башкирского народа. Особенностью может стать продукт «Многонациональный Башкортостан», когда за одну поездку гости из других регионов могут познакомиться с культурами разных народов. Это уникальное предложение, потому что в регионе много культурных центров. Туроператоры уже формируют турпродукты.

«Вот для примера приведу: есть турпродукт „Путешествие в Балтику“ — знакомство с белорусской культурой; „Едем в гости к бабушке“ — знакомство с марийской культурой. Ещё очень много событийных мероприятий, например, в Иглинском районе праздник Ивана Купалы, "Гуканне вясны", в Калтасинском районе — „Серебряная верёвочка“. То есть это может быть уникальным предложением, когда за одну поездку ты можешь познакомиться с пятью культурами. Также мы ведём работу по другим направлениям. Хотим интегрировать эпос „Урал-батыр“ в туристические предложения, потому что фактором роста сейчас является творчество группы Аy Yola и уже имеющиеся предложения с ремесленниками. Мы проговаривали, что „Урал-батыр" может стать нашим сильным брендом именно в туристическом направлении», — сказала Светлана Верещагина.

Конный туризм — это ниша, которая пока никем из регионов не занята. Здесь республика тоже может себя очень серьёзно позиционировать. Преимуществом является бренд башкирской лошади, строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций и уже имеющиеся предложения от туроператоров по конным прогулкам, гастротеме с нашей национальной кухней.

«В сентябре текущего года мы начали системную работу по развитию инклюзивного туризма в республике. Назвали этот проект „Доступный Башкортостан“. Пока себя ни один регион не позиционирует, мы тоже здесь можем быть первыми. Мы уже организовали рабочую группу из представителей министерств, общественников. Уже утвердили дорожную карту и сейчас поэтапно начинаем формировать туристические продукты и анализировать инфраструктуру. Целевая аудитория: анализ мы провели — всего 11 миллионов в России людей, которые имеют статус инвалидности, они будут приезжать со сопровождением. Плюс „Доступный Башкортостан“ — это не только для людей с ОВЗ, но и мамы с колясками, пожилые люди. Что касается сотрудничества с другими регионами, тоже отмечу, что сейчас мы совместно с Челябинской областью запускаем автомаршрут „Великий Каменный пояс“, проходящий вдоль географической границы Европы и Азии. С Самарской и Оренбургской областями формируем маршрут „В поисках аленького цветочка“ — тематический маршрут по местам жизни и творчества семьи Аксаковых и самого Сергея Тимофеевича Аксакова. Сейчас интегрируем все данные в систему Минэкономразвития России „Автотуризм“, и в ближайшее время туристы смогут путешествовать по маршрутам межрегионального формата», — пояснила Светлана Верещагина.

Возобновит свою работу туристический портал Terra Bashkiria. Сейчас проводится его реновация, ведётся обновление контента. Среди ключевых нововведений — раздел аттестованные гиды-экскурсоводы (сейчас их более ста, каждый может свои услуги там презентовать с фотографиями и контактными данными). Там же заведен календарь событий, размещены все туроператоры. Через портал можно узнать о брендах Республики Башкортостан и национальной кухне, всех ресторанах. До первого декабря завершится полное обновление контента.

От фестивалей до арт-кластеров

На территории геопарка «Торатау» ведется планомерное создание единого событийного культурно-образовательного пространства. У Башкирии есть успешный опыт проведения крупных событийных мероприятий: Фестиваль «Медь», который посетило более 25 тысяч человек. Мелеузовский район стабильно проводит в Воскресенском центре событийные мероприятия: Масленица, Воскресенский хоровод. Например, Воскресенский хоровод в августе собрал более четырёх тысяч участников-посетителей.

Генеральный директор Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» Загир Хадимуллин на «Часе туризма», которое в Доме республики провел Радий Хабиров, рассказал, что цифры посещаемости подтверждают высокий туристический интерес и потенциал территории. Для комфортного пребывания гостей имеется базовая инфраструктура: новое кафе-трапезная и визит-центр в Воскресенском, кафе «Медь» и визит-центр в Верхоторе. Визит-центры работают пять дней в неделю (по понедельникам-вторникам выходной), экскурсии проводят сотрудники.

«Также совместно с Мелеузовским и Ишимбайским районами сформировали событийный календарь на период с октября 2026 года по май 2027-го. Он включает крупные фестивали („Медь“, Масленицу) и регулярные камерные мероприятия: ремесленные и научные мастер-классы, лекции по истории горнозаводской цивилизации, театрализованные концерты, квесты, обрядовые программы. Календарь охватывает все возрастные категории и сезоны.

Особое внимание уделяем образовательной составляющей. После фестиваля к нам вышли активисты из других регионов, занимающиеся горнозаводской цивилизацией. Ездили на фестиваль «Строганов-фест», пообщались с пермяками, свердловчанами, специалистами из Нижегородской области. В результате придумали программу «Школа экскурсовода»: хотим внедрить её, провести занятия в ноябре, пригласить краеведов из Сысерти, энтузиастов, и для школьников организовать образовательную программу «экскурсовод», чтобы школьники могли участвовать как экскурсоводы на этой территории и рассказывать о своей местности дальше», — рассказал Загир Хадимуллин.

По его словам, в связи с развитием локации в селе Верхотор частный художник Вера Шарыгина выкупила исторический дом 1890 года, принадлежавший священнику Петру Евладову. Она планирует создать художественную галерею, начала ремонт. Сын этого священника, Владимир Петрович Евладов родился именно в этом доме, в Верхоторе, и является известным топографом и исследователем Ямала и Сибири (более 700 научных работ). Жил потом в Чите, там проводятся шахматные клубы его имени, очень популярный исследователь в Сибири.

На «Часе туризма» Главе Башкортостана представили проект дополнительного благоустройства села Воскресенское. Напомним, в 2020 году концепция благоустройства территории рядом с заводским корпусом победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В 2023 году промышленный объект вошёл в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в июле 2026 года здесь организовали одну из площадок первого Фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».

В частности, предусмотрены парковка, гастрономический двор, сад заводских растений, ремесленный двор и зона «Заводская слобода». Проект продолжает развитие арт-центра, создаёт новые точки притяжения, фестивальное направление — одно из главных. Эта территория сможет задерживать туриста на более долгий срок на локации.

«Первая зона — гастрономический двор: многофункциональная площадка со столами, стульями, беседками и тремя маленькими домиками, которые можно использовать летом и зимой под размещение тех, кто может накормить людей. Сад заводских растений — природный сад с сенсорными зонами, характерными для Южного Урала: тропинки, растения, произрастающие у нас. Ремесленный двор — пространство для мастер-классов и торговли изделиями местных мастеров: небольшой павильон для периодических мастер-классов и полноценной торговли ремесленными товарами. Четвёртый объект — Заводская слобода: рекреационно-игровая зона с интерактивными звуковыми объектами, большая тропа для прогулок, знакомства с малыми архитектурными формами, отдыха. Реализация проекта разбита на три очереди, что позволяет поэтапно вводить объекты и равномерно распределять финансовую нагрузку» — пояснил генеральный директор Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» Загир Хадимуллин.

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев представил предложения по благоустройству территории, прилегающий к дому Деева постройки начала XX века. Объект культурного наследия расположен в селе Знаменка.

Особняк возвели в 1917 году. После Октябрьской революции здесь размещались школа трактористов, а во время Великой Отечественной войны — школа снайперов. Затем в здании до 1978 года располагалась Знаменская средняя школа.

Концепция обустройства локации предусматривает строительство лестниц для подъёма к дому, прогулочных дорожек и создание зон отдыха.

В связи с наличием на территории села большого количества памятников архитектуры Глава Башкортостана предложил придать Знаменке статус исторического поселения, чтобы в дальнейшем подготовить заявку на участие концепции во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Наследие ЮНЕСКО и археологические сенсации

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Салават Кулбахтин в интервью спецкору ИА «Башинформ» рассказал, что республика является одним из наиболее насыщенных археологическими памятниками регионов России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе по данному показателю.

На территории республики расположено 4066 объектов археологического наследия, из которых 1267 являются объектами федерального значения, 2799 — выявленные памятники археологии.

Специфика региона заключается в большом разнообразии категорий памятников. Это могильники: грунтовые и курганные, поселения, городища, селища или древние стоянки, писаницы, пещерные стоянки. При этом на территории республики зафиксированы все исторические периоды, начиная от эпохи камня и заканчивая уже памятниками начала XX века.

Наиболее значимые памятники археологии в Башкортостане: «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» — уникальный природно-археологический памятник, расположенный в Бурзянском районе. В 2025 году включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавзолей Тура-хана — памятник истории, архитектуры и археологии эпохи средневековья, датируемый XII–XIV веками, расположенный в Чишминском районе. «Уфа II — городище» — один из ключевых памятников средневековой городской культуры на Южном Урале, возникший в III–IV вв. н. э.

«Значительным туристическим потенциалом обладает Охлебининский археологический комплекс. Расположен в Иглинском районе в 47 километрах от Уфы. Это группа памятников кара-абызской культуры. Комплекс является объектом культурного наследия федерального значения и включает два городища и могильник, датируемые IV веком до нашей эры — III веком нашей эры», — отметил Салават Кулбахтин.

В ходе раскопок выявлены остатки сооружения прямоугольной формы размером 22 на 6 метров с очагом в центре, которое интерпретируется как жилище. На территории городища обнаружены многочисленные артефакты: керамика, костяные орудия для обработки кожи, железные ножи, каменные и глиняные грузики для прядильного веретена. Особую ценность представляет клад, найденный в 1965 году, состоящий из золотого шейного украшения-колье в виде обруча, семи декоративных золотых пластин, 35 бронзовых элементов оружейного и конского снаряжения и крупных стеклянных бусин.

«Охлебининский могильник, IV в. до н. э. — III в. н. э.» — крупнейший некрополь Южного Приуралья. К настоящему времени изучено 635 погребений из 20 тысяч. В погребениях найдены предметы вооружения — в том числе железные мечи и кинжалы, бронзовые наконечники стрел, детали поясной гарнитуры, а также женские украшения: бронзовые колье, бусы из стекла, горного хрусталя и минерала халцедона, золотые и бронзовые подвески. В непосредственной близости от археологического комплекса расположена Охлебининская гипсовая пещера — уникальный геологический памятник природы с подземными озерами.

Глава Башкортостана Радий Хабиров после «Часа туризма» в беседе с корреспондентом «Башинформа» отметил, что сама природа республики и ее история создали достаточно хороший потенциал для туризма.

«Мы на туризм смотрим не как на баловство. Это серьёзная история, это часть экономики, большая история сохранения природы и архитектурных, археологических объектов. Это трудоустройство большого количества людей и возможность людям насладиться всем тем, что у нас есть. Поэтому со многих сторон эту работу делали. Мы начали раскрывать объекты культурного наследия, природные объекты. Вокруг них начали делать дороги, проводить благоустройство, формировать пакеты туристических услуг. Мы существенно увеличили количество мест размещения. Потому что раньше в основном в палатках где-то останавливались, а сейчас глэмпинги у нас как грибы плодятся около всех более-менее приличных водных прежде всего объектов. Появляются вполне комфортные варианты. Мы видим и рост турпотока, и количество денег, которое оставляют туристы. Как всегда в любом деле, есть куда стремиться. Это же и продвижение Башкортостана. Территория должна зарабатывать! Когда турист приезжает, он всегда деньги оставляет», – отметил Радий Хабиров.

Башкирия доказывает: чтобы стать точкой притяжения, региону не нужно копировать других. Достаточно грамотно упаковать то, что дано природой и историей — дикий мед, древние горы, озера и реки и самое главное: радушие людей на стыке Европы и Азии.