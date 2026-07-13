Как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии

Два завода — одна судьба

Два старейших медеплавильных завода Южного Урала, разделённые всего одиннадцатью километрами, долгие десятилетия стояли в запустении — молчаливыми свидетелями былой индустриальной мощи. Их стены помнили грохот молотов, жар плавильных печей и тысячи рабочих рук, но былое величие безжалостно стирало время. Сегодня эти памятники промышленной архитектуры обретают новую жизнь.

«Стены медеплавильных заводов в разных районах Башкортостана — богатое наследие горнозаводской цивилизации. Когда-то на территории республики находился ее центр. Сегодня это важные памятники истории, которые мы просто обязаны сохранить. Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — отмечал Глава Башкортостана Радий хабиров.

В республике продолжается работа по формированию туристического кластера, который объединяет Воскресенский медеплавильный завод и исторические памятники села Верхотор.

«Эти объекты — очень хорошая локация для жителей и гостей республики. Они позволят создать привлекательный туристический маршрут», — подчеркнул руководитель региона.

Благодаря масштабным проектам благоустройства и включению в туристические маршруты геопарка «Торатау» эти места превращаются в точки притяжения для тысяч путешественников. А в выходные здесь с размахом прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который наглядно продемонстрировал, как промышленное наследие может обрести новую жизнь.