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03:45 (UTC+5), 13 Июля 2026

Как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии

Южный Урал хранит в себе множество исторических тайн, и одна из самых ярких страниц его прошлого — эпоха горнозаводской цивилизации. Село Воскресенское в Мелеузовском районе и село Верхотор в Ишимбайском районе — два уникальных памятника промышленной истории XVIII века — переживают сегодня второе рождение.

Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева
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Два завода — одна судьба

Два старейших медеплавильных завода Южного Урала, разделённые всего одиннадцатью километрами, долгие десятилетия стояли в запустении — молчаливыми свидетелями былой индустриальной мощи. Их стены помнили грохот молотов, жар плавильных печей и тысячи рабочих рук, но былое величие безжалостно стирало время. Сегодня эти памятники промышленной архитектуры обретают новую жизнь.

«Стены медеплавильных заводов в разных районах Башкортостана — богатое наследие горнозаводской цивилизации. Когда-то на территории республики находился ее центр. Сегодня это важные памятники истории, которые мы просто обязаны сохранить. Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — отмечал Глава Башкортостана Радий хабиров.

В республике продолжается работа по формированию туристического кластера, который объединяет Воскресенский медеплавильный завод и исторические памятники села Верхотор.

«Эти объекты — очень хорошая локация для жителей и гостей республики. Они позволят создать привлекательный туристический маршрут», — подчеркнул руководитель региона.

Благодаря масштабным проектам благоустройства и включению в туристические маршруты геопарка «Торатау» эти места превращаются в точки притяжения для тысяч путешественников. А в выходные здесь с размахом прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который наглядно продемонстрировал, как промышленное наследие может обрести новую жизнь.

Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
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Воскресенское: колыбель уральской металлургии

«На правом берегу реки Белой, ниже устья речки Усолки, на одной трети расстояния от Стерлитамака до Уфы, расположилось одно из старейших русских селений в Башкирии — село Табынское, бывшая Табынская крепость. В 9 км к северо-востоку от села Табынского под Воскресенской горой протекает речка Воскресенка, впадающая в Белую ниже Табынска, в нижнем своем течении выше пересохшая. На этой речке началось строительство первого на Южном Урале медеплавильного завода», — пишут известные уральские исследовали Георгий и Зинаида Гудковы.

Предприятие начало работать 16 ноября 1745 года и просуществовало до 1895 года. Это был один из крупнейших металлургических заводов на Урале: семь плавильных печей, три кричных и гармахерских горна, два расковочных молота. За полтора столетия работы здесь выплавили около 1,7 миллиона пудов — почти 28 тысяч тонн чистой меди. Медь Воскресенского завода шла на чеканку монет и создание пушек, а каждая третья пуговица на мундире екатерининских времён, по свидетельству историков, могла быть сделана именно из местной руды.

Сегодня на месте завода сохранились стены старинных построек, признанные памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2023 году Воскресенский завод был внесен в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2022 году вокруг комплекса было благоустроено общественное пространство «Арт-центр „Воскресенский завод“».

Еще одной жемчужиной села является храм Воскресения Словущего, возведенный в 1768 году. По преданию, здесь молился сам Емельян Пугачев. Рядом с заводским комплексом и церковью находится картинная галерея, размещенная в бывшем доме известного хирурга Эргарда Корлейса. Она была основана в 1970 году по инициативе художников из Москвы, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в село Воскресенское.

Старинное село Воскресенское в год посещают десятки тысяч туристов. Село входит в геопарк «Торатау», с 2025 года включенный в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, и в туристический маршрут «Золотое кольцо Башкортостана».

Станислав Шахов ИА Башинформ фрагменты с фестиваля "Медь"
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
фрагменты с фестиваля "Медь"
Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
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Верхотор: рукотворное чудо XVIII века

Верхотор — еще одно село, чья судьба неразрывно связана с горнозаводской историей. Через 12 лет после пуска первого медеплавильного завода — Воскресенского — симбирские купцы Иван Твердышев и Иван Мясников закончили постройку Верхоторского завода с тремя медеплавильными печами. Завод размещался по реке Тор, в 11 верстах вверх от Воскресенского, и в одной земельной даче с ним. Земли для строительства были приобретены у башкир Бушман-Кипчакской, Тамьянской и Юрматынской волостей Ногайской дороги.

Верхоторский медеплавильный завод стал важным звеном в промышленной империи купцов. Он стал крупным предприятием — в 1772 году на нём трудилось более полутора тысяч рабочих. За годы работы здесь выплавили около 1,6 миллиона пудов чистой меди. Завод просуществовал до 1913 года, пережив и Пугачёвское восстание, и промышленные кризисы, и смену эпох.

Крестьяне Верхоторского завода присоединились к Пугачевскому восстанию одними из первых вместе с крестьянами Воскресенского завода. На обоих заводах изготовляли оружие для повстанцев. После Крестьянской войны заводы были восстановлены.

В начале XIX века наблюдался упадок горного дела на Урале, но Верхоторский и Воскресенский заводы отмечаются в этот период как лучшие. Эти заводы «начали постепенно улучшаться и наконец в настоящее время по достоинству своей меди стали наряду с лучшими плавильнями Европы», писали исследователи в обозрении рудного производства.

Сегодня Верхотор — это тихое село, сохранившее атмосферу дореволюционной России. Одна из главных достопримечательностей Верхотора — комплекс бывшего медеплавильного завода с уникальными каменными арками, Богородице-Казанский храм, которому более двух веков. Но, пожалуй, самое удивительное — старинная плотина, рукотворное чудо гидротехники XVIII века, которая ровесница села и до сих пор держит воду. Ещё один памятник старины — кирпичный мост через реку Тор, построенный в 1855 году. Мост сохранился достаточно хорошо и до сих пор активно используется.

В 2023 году проект благоустройства «Верхотор — театр времен» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» и выиграл грант в размере 65,8 миллиона рублей. На территории площадью почти шесть гектаров появились смотровая площадка, пляж и набережная у пруда, амфитеатр со сценой, скейт-парк, визит-центр, спортивные и детские площадки.

Перезагрузка истории

11 и 12 июля 2026 года два старинных села впервые в истории стали единой праздничной площадкой. Первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» собрал гостей сразу на двух площадках — в Верхоторе и Воскресенском. Специально для доставки туристов были организованы дополнительные автобусные маршруты.

Мероприятие было организовано по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и стало возвращением к живому феномену XVIII века, сформировавшему уникальную культуру, архитектуру и характер людей на Урале.

На выходные старые заводы снова задышали полной грудью: с гудками, ярмарками, байками мастеровых и медным звоном. Фестиваль стал настоящим погружением в эпоху горнозаводской цивилизации, где история промышленного величия гармонично сочеталась с современными форматами досуга.

Станислав Шахов ИА Башинформ фрагменты фестиваля "Медь"
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
фрагменты фестиваля "Медь"
Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
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В Воскресенском развернулась выставка работ пленэра «Медь-Арт-2026». 18 художников из Уфы, Салавата, Ишимбая, Белебея, Приютово и Мелеуза — среди них народные и заслуженные мастера России и Башкортостана — неделю создавали полотна, вдохновлённые духом старой горнозаводской цивилизации. 20 лучших картин были проданы с благотворительными целями — все вырученные средства направили на восстановление храма Воскресения Словущего, освящённого ещё в 1788 году. Одну из работ — «Старый мост села Верхотор» — автор Альберт Хабибуллин подарил Главе республики. Радий Хабиров пообещал, что полотно займёт почётное место в визит-центре парка «Театр времен».

На соседней площадке развернулась фотовыставка ретрофотографий. Здесь ожили кадры из прошлого: заводские плотины, печи, цеха и суровая красота индустриальных пейзажей. Отдельный блок экспозиции был посвящён усадебному миру Пашковых — владельцев заводов.

В Верхоторе гостей ждал ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и научные лекции. Любители спорта смогли посмотреть показательный турнир по возрождённой старинной игре — лаун-теннису. Необычной локацией фестиваля стали белые прогулочные лодки на реке, превращённые в арт-объекты. 

Одним из самых ярких событий фестиваля стал специальный лайф-сет «Колокола, гусли, эмбиент» в селе Воскресенское. Это было не просто выступление, а звуковое пространство на стыке архаики, электроники и живой традиции с участием трех музыкантов Марата Татураса, Matata и звонаря храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска Андрея Заболотского. 

Кроме того, организаторы подготовили открытую арт-зону, где создавалась мозаика из медного шлака. Масштабным арт-объектом руководили художник по мозаике из Стерлитамака Луиза Байгузина и арт-куратор Артур Рахметов. Использовали кусочки старинного медного шлака — исторического отхода Верхоторского медеплавильного завода, основанного купцом Иваном Твердышевым. Каждый мог вложить кусочек в арт-объект, который остался после фестиваля на территории парка «Театр времен». 

Глава Башкортостана посетил обе площадки фестиваля. В Верхоторе он принял участие в пленарной сессии «Инвестиции в индустриальное наследие как инструмент развития территорий». А в Воскресенском Радий Хабиров пообщался с художниками, ремесленниками и гостями праздника.

На гастро-площадке гости могли отведать лапшу по старинному рецепту. Первый день фестиваля посетили более 5 тысяч человек. Гости приехали не только из разных районов Башкирии, но и из Стерлитамака, Оренбурга, Екатеринбурга и других городов.

Станислав Шахов ИА Башинформ фрагменты фестиваля "Медь"
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
фрагменты фестиваля "Медь"
Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
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Взгляд в будущее

Воскресенское и Верхотор — это не просто исторические села. Это живые музеи под открытым небом, где каждый камень дышит историей. Здесь можно увидеть, как работала промышленность в XVIII–XIX веках, прикоснуться к наследию, которое формировало экономику не только Урала, но и всей России.

Сегодня эти места становятся центрами притяжения для туристов, паломников и всех, кто интересуется историей.

«Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — подчеркнул Радий Хабиров.

Слова подтверждаются делом: благоустроенные территории, отремонтированная дорога между сёлами, современная инфраструктура для туристов, а главное — новый фестиваль, который, по словам Главы республики, станет ежегодным.

Воскресенское и Верхотор — лишь начало большого пути. В планах республики — работа в селе Тирлянский Белорецкого района, где когда-то располагался один из самых технически оснащённых листопрокатных заводов на всём Урале.

Первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» стал важной вехой в возрождении промышленного наследия Башкирии. Он показал, что история может быть не только предметом изучения, но и источником вдохновения, местом силы и точкой притяжения для тысяч людей. А Воскресенское и Верхотор прочно вошли в туристическую карту республики, обещая своим гостям незабываемое путешествие вглубь веков.

Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Станислав Шахов ИА Башинформ
Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
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