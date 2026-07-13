Как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии

Два завода — одна судьба
Два старейших медеплавильных завода Южного Урала, разделённые всего одиннадцатью километрами, долгие десятилетия стояли в запустении — молчаливыми свидетелями былой индустриальной мощи. Их стены помнили грохот молотов, жар плавильных печей и тысячи рабочих рук, но былое величие безжалостно стирало время. Сегодня эти памятники промышленной архитектуры обретают новую жизнь.
«Стены медеплавильных заводов в разных районах Башкортостана — богатое наследие горнозаводской цивилизации. Когда-то на территории республики находился ее центр. Сегодня это важные памятники истории, которые мы просто обязаны сохранить. Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — отмечал Глава Башкортостана Радий хабиров.
В республике продолжается работа по формированию туристического кластера, который объединяет Воскресенский медеплавильный завод и исторические памятники села Верхотор.
«Эти объекты — очень хорошая локация для жителей и гостей республики. Они позволят создать привлекательный туристический маршрут», — подчеркнул руководитель региона.
Благодаря масштабным проектам благоустройства и включению в туристические маршруты геопарка «Торатау» эти места превращаются в точки притяжения для тысяч путешественников. А в выходные здесь с размахом прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который наглядно продемонстрировал, как промышленное наследие может обрести новую жизнь.
Воскресенское: колыбель уральской металлургии
«На правом берегу реки Белой, ниже устья речки Усолки, на одной трети расстояния от Стерлитамака до Уфы, расположилось одно из старейших русских селений в Башкирии — село Табынское, бывшая Табынская крепость. В 9 км к северо-востоку от села Табынского под Воскресенской горой протекает речка Воскресенка, впадающая в Белую ниже Табынска, в нижнем своем течении выше пересохшая. На этой речке началось строительство первого на Южном Урале медеплавильного завода», — пишут известные уральские исследовали Георгий и Зинаида Гудковы.
Предприятие начало работать 16 ноября 1745 года и просуществовало до 1895 года. Это был один из крупнейших металлургических заводов на Урале: семь плавильных печей, три кричных и гармахерских горна, два расковочных молота. За полтора столетия работы здесь выплавили около 1,7 миллиона пудов — почти 28 тысяч тонн чистой меди. Медь Воскресенского завода шла на чеканку монет и создание пушек, а каждая третья пуговица на мундире екатерининских времён, по свидетельству историков, могла быть сделана именно из местной руды.
Сегодня на месте завода сохранились стены старинных построек, признанные памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2023 году Воскресенский завод был внесен в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2022 году вокруг комплекса было благоустроено общественное пространство «Арт-центр „Воскресенский завод“».
Еще одной жемчужиной села является храм Воскресения Словущего, возведенный в 1768 году. По преданию, здесь молился сам Емельян Пугачев. Рядом с заводским комплексом и церковью находится картинная галерея, размещенная в бывшем доме известного хирурга Эргарда Корлейса. Она была основана в 1970 году по инициативе художников из Москвы, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в село Воскресенское.
Старинное село Воскресенское в год посещают десятки тысяч туристов. Село входит в геопарк «Торатау», с 2025 года включенный в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, и в туристический маршрут «Золотое кольцо Башкортостана».
Верхотор: рукотворное чудо XVIII века
Верхотор — еще одно село, чья судьба неразрывно связана с горнозаводской историей. Через 12 лет после пуска первого медеплавильного завода — Воскресенского — симбирские купцы Иван Твердышев и Иван Мясников закончили постройку Верхоторского завода с тремя медеплавильными печами. Завод размещался по реке Тор, в 11 верстах вверх от Воскресенского, и в одной земельной даче с ним. Земли для строительства были приобретены у башкир Бушман-Кипчакской, Тамьянской и Юрматынской волостей Ногайской дороги.
Верхоторский медеплавильный завод стал важным звеном в промышленной империи купцов. Он стал крупным предприятием — в 1772 году на нём трудилось более полутора тысяч рабочих. За годы работы здесь выплавили около 1,6 миллиона пудов чистой меди. Завод просуществовал до 1913 года, пережив и Пугачёвское восстание, и промышленные кризисы, и смену эпох.
Крестьяне Верхоторского завода присоединились к Пугачевскому восстанию одними из первых вместе с крестьянами Воскресенского завода. На обоих заводах изготовляли оружие для повстанцев. После Крестьянской войны заводы были восстановлены.
В начале XIX века наблюдался упадок горного дела на Урале, но Верхоторский и Воскресенский заводы отмечаются в этот период как лучшие. Эти заводы «начали постепенно улучшаться и наконец в настоящее время по достоинству своей меди стали наряду с лучшими плавильнями Европы», писали исследователи в обозрении рудного производства.
Сегодня Верхотор — это тихое село, сохранившее атмосферу дореволюционной России. Одна из главных достопримечательностей Верхотора — комплекс бывшего медеплавильного завода с уникальными каменными арками, Богородице-Казанский храм, которому более двух веков. Но, пожалуй, самое удивительное — старинная плотина, рукотворное чудо гидротехники XVIII века, которая ровесница села и до сих пор держит воду. Ещё один памятник старины — кирпичный мост через реку Тор, построенный в 1855 году. Мост сохранился достаточно хорошо и до сих пор активно используется.
В 2023 году проект благоустройства «Верхотор — театр времен» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» и выиграл грант в размере 65,8 миллиона рублей. На территории площадью почти шесть гектаров появились смотровая площадка, пляж и набережная у пруда, амфитеатр со сценой, скейт-парк, визит-центр, спортивные и детские площадки.
Перезагрузка истории
11 и 12 июля 2026 года два старинных села впервые в истории стали единой праздничной площадкой. Первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» собрал гостей сразу на двух площадках — в Верхоторе и Воскресенском. Специально для доставки туристов были организованы дополнительные автобусные маршруты.
Мероприятие было организовано по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и стало возвращением к живому феномену XVIII века, сформировавшему уникальную культуру, архитектуру и характер людей на Урале.
На выходные старые заводы снова задышали полной грудью: с гудками, ярмарками, байками мастеровых и медным звоном. Фестиваль стал настоящим погружением в эпоху горнозаводской цивилизации, где история промышленного величия гармонично сочеталась с современными форматами досуга.
В Воскресенском развернулась выставка работ пленэра «Медь-Арт-2026». 18 художников из Уфы, Салавата, Ишимбая, Белебея, Приютово и Мелеуза — среди них народные и заслуженные мастера России и Башкортостана — неделю создавали полотна, вдохновлённые духом старой горнозаводской цивилизации. 20 лучших картин были проданы с благотворительными целями — все вырученные средства направили на восстановление храма Воскресения Словущего, освящённого ещё в 1788 году. Одну из работ — «Старый мост села Верхотор» — автор Альберт Хабибуллин подарил Главе республики. Радий Хабиров пообещал, что полотно займёт почётное место в визит-центре парка «Театр времен».
На соседней площадке развернулась фотовыставка ретрофотографий. Здесь ожили кадры из прошлого: заводские плотины, печи, цеха и суровая красота индустриальных пейзажей. Отдельный блок экспозиции был посвящён усадебному миру Пашковых — владельцев заводов.
В Верхоторе гостей ждал ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и научные лекции. Любители спорта смогли посмотреть показательный турнир по возрождённой старинной игре — лаун-теннису. Необычной локацией фестиваля стали белые прогулочные лодки на реке, превращённые в арт-объекты.
Одним из самых ярких событий фестиваля стал специальный лайф-сет «Колокола, гусли, эмбиент» в селе Воскресенское. Это было не просто выступление, а звуковое пространство на стыке архаики, электроники и живой традиции с участием трех музыкантов Марата Татураса, Matata и звонаря храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска Андрея Заболотского.
Кроме того, организаторы подготовили открытую арт-зону, где создавалась мозаика из медного шлака. Масштабным арт-объектом руководили художник по мозаике из Стерлитамака Луиза Байгузина и арт-куратор Артур Рахметов. Использовали кусочки старинного медного шлака — исторического отхода Верхоторского медеплавильного завода, основанного купцом Иваном Твердышевым. Каждый мог вложить кусочек в арт-объект, который остался после фестиваля на территории парка «Театр времен».
Глава Башкортостана посетил обе площадки фестиваля. В Верхоторе он принял участие в пленарной сессии «Инвестиции в индустриальное наследие как инструмент развития территорий». А в Воскресенском Радий Хабиров пообщался с художниками, ремесленниками и гостями праздника.
На гастро-площадке гости могли отведать лапшу по старинному рецепту. Первый день фестиваля посетили более 5 тысяч человек. Гости приехали не только из разных районов Башкирии, но и из Стерлитамака, Оренбурга, Екатеринбурга и других городов.
Взгляд в будущее
Воскресенское и Верхотор — это не просто исторические села. Это живые музеи под открытым небом, где каждый камень дышит историей. Здесь можно увидеть, как работала промышленность в XVIII–XIX веках, прикоснуться к наследию, которое формировало экономику не только Урала, но и всей России.
Сегодня эти места становятся центрами притяжения для туристов, паломников и всех, кто интересуется историей.
«Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — подчеркнул Радий Хабиров.
Слова подтверждаются делом: благоустроенные территории, отремонтированная дорога между сёлами, современная инфраструктура для туристов, а главное — новый фестиваль, который, по словам Главы республики, станет ежегодным.
Воскресенское и Верхотор — лишь начало большого пути. В планах республики — работа в селе Тирлянский Белорецкого района, где когда-то располагался один из самых технически оснащённых листопрокатных заводов на всём Урале.
Первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» стал важной вехой в возрождении промышленного наследия Башкирии. Он показал, что история может быть не только предметом изучения, но и источником вдохновения, местом силы и точкой притяжения для тысяч людей. А Воскресенское и Верхотор прочно вошли в туристическую карту республики, обещая своим гостям незабываемое путешествие вглубь веков.
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