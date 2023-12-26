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4 Февраля , 07:26

Год особой заботы

Год особой заботы
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Общество
30 Января , 19:15
Рустам Набиев поблагодарил Радия Хабирова за внимание к людям с ОВЗ
Общество
29 Января , 11:40
В Уфе подвели итоги конкурса жестового пения «Поём сердцем!»
Общество
12 Января , 07:45
Внимание и забота. Каким будет всероссийский Год семьи в Башкирии
Политика
9 Января , 13:22
Что-то хорошее сделаем: Глава Башкирии дал поручения к Году заботы о людях с ОВЗ
Общество
26 Декабря 2023, 13:55
Глава Башкирии подписал указ об объявлении 2024 года Годом заботы о людях с ОВЗ
Политика
25 Декабря 2023, 12:47
Глава Башкирии поручил подготовить программу для Года заботы о людях с ОВЗ
Общество
19 Декабря 2023, 14:42
Жители Башкирии назвали объявление Года заботы о людях с ОВЗ прорывом
Общество
19 Декабря 2023, 10:48
2024 год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ОВЗ
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