Жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенников через сервис Google

Об этом «Башинформу» эксклюзивно рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского». Схема аферистов работает так: потенциальной жертве приходит письмо с предложением получить компенсацию за расходы или принять денежный перевод, для чего мошенники просят открыть документ в гугл-презентациях либо опрос в гугл-формах. Чтобы легенда была более убедительной, злоумышленники ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве и используют государственную символику. Однако внутри документов «зашиты» ссылки на фишинговые страницы.
Как пояснили эксперты, в подобных рассылках используется функция запланированной отправки отчётов в Google Data Studio — кибержулики создают документ с мошенническим текстом и ссылкой, а затем настраивают автоматическую рассылку на адреса пользователей. А так как письма приходят через легитимный сервис Google с логотипом и подписью, это создаёт ложное впечатление надёжности.
Ещё одна особенность схемы — время отправки. Сервис позволяет планировать рассылку только на начало или середину часа, поэтому сообщения поступают преимущественно в данные промежутки.
Ранее в Уфе сработала необычная схема аферистов.
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