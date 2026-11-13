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12:01 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенников через сервис Google

Злоумышленники организовали массовую онлайн-рассылку на русском языке при помощи функции запланированной отправки отчётов на электронную почту в Data Studio, в которой предлагают получателям оформить компенсационные выплаты или подтвердить якобы одобренный денежный перевод.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

Об этом «Башинформу» эксклюзивно рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского». Схема аферистов работает так: потенциальной жертве приходит письмо с предложением получить компенсацию за расходы или принять денежный перевод, для чего мошенники просят открыть документ в гугл-презентациях либо опрос в гугл-формах. Чтобы легенда была более убедительной, злоумышленники ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве и используют государственную символику. Однако внутри документов «зашиты» ссылки на фишинговые страницы.

Как пояснили эксперты, в подобных рассылках используется функция запланированной отправки отчётов в Google Data Studio — кибержулики создают документ с мошенническим текстом и ссылкой, а затем настраивают автоматическую рассылку на адреса пользователей. А так как письма приходят через легитимный сервис Google с логотипом и подписью, это создаёт ложное впечатление надёжности.

Ещё одна особенность схемы — время отправки. Сервис позволяет планировать рассылку только на начало или середину часа, поэтому сообщения поступают преимущественно в данные промежутки.

Ранее в Уфе сработала необычная схема аферистов.

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