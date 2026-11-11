Пароль «Джоник» за 3 млн: как в Уфе сработала необычная схема аферистов

Схема обмана началась в октябре, когда женщина оплатила налоги. Вечером в мессенджере ей пришло сообщение якобы от налоговой службы со ссылкой на проверку начислений. После перехода по ссылке уфимка увидела уведомление о взломе её аккаунта на «Госуслугах».

Позвонив по номеру из следующего сообщения, женщина попала на лжесотрудников Роскомнадзора, Росфиннадзора и ФСБ. Мошенники заявили, что на её имя оформлена доверенность для вывода денег, и убедили снять накопления со счетов, оставив на балансе 100 тысяч рублей. Полученные 3 миллиона рублей потерпевшая передала в пакете неизвестному мужчине по паролю «Джоник».

Когда преступники попытались украсть ещё более 4 миллионов рублей с другого счёта, сотрудники службы безопасности банка заподозрили неладное и отказали в выдаче наличных, попросив женщину прийти с родственниками.

Осознание обмана пришло к потерпевшей только после того, как мошенники перестали выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».