В Уфе растения в кадках на набережной Белой получили защиту

В Уфе на набережной реки Белой проведены работы по укрытию кадок с декоративными зелёными насаждениями на период консервации, сообщает администрация города.

Специалисты подготовили растения к зимнему сезону, чтобы защитить их от морозов, ветра и других неблагоприятных погодных условий. Это поможет сохранить зелёные насаждения здоровыми и красивыми к следующему тёплому сезону.

Ранее сообщалось, что в Уфе завершается сезонная подготовка городских фонтанов.