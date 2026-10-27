В Уфе завершается сезонная подготовка городских фонтанов к перерыву в работе, сообщает администрация города.

Благоприятная погода позволила провести все необходимые мероприятия в плановом режиме. Всего в программе консервации 23 фонтанных комплекса. Список работ предусматривает поэтапное отключение и подготовку оборудования к зиме. Специалисты отключают подачу напряжения на щит управления фонтаном, сливают воду из чаш и трубопроводов, а затем выполняют продувку форсунок сжатым воздухом. Чаши фонтанов и заборные фильтры тщательно промывают. Форсунки и насадки демонтируют, очищают от загрязнений и солевых отложений.

На светомузыкальных фонтанах отключают блоки электроники с последующим переводом оборудования в спящий режим, а также демонтируют звуковую аппаратуру. На некоторых объектах для защиты конструкций применяется укрытие из фанеры. Для этого специалисты предварительно монтируют каркас из деревянных брусьев, на который укладывают и закрепляют листы фанеры, после чего их покрывают краской.

Все мероприятия по консервации фонтанных комплексов планируется завершить до 1 ноября.

Последними подготовят к зиме фонтаны в реконструированном парке имени Ленина.

Ранее в мэрии Уфы сообщили график светомузыкальных шоу фонтанов в парке Ленина.