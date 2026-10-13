В мэрии Уфы сообщили график светомузыкальных шоу фонтанов в парке Ленина

Фонтаны в уфимском парке имени Ленина после масштабной реконструкции парка работают в музыкальном и светомузыкальном режимах. Полюбоваться на них можно с 8.00 до 23.00. Музыкальное сопровождение организовано с 12.30 до 14.30, светомузыкальное – с 19.00 до 23.00, сообщили в мэрии.

Если позволят погодные условия, фонтаны не отключат до 20 октября, подчеркнули в администрации города. Между тем, другие фонтаны в столице уже начали готовить к зимней консервации. Как ранее писал «Башинформ», их поэтапно отключают с 13 октября.