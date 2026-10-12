Стало известно, когда в Уфе отключат фонтанты

Уфимская администрация объявила даты консервации городских фонтанов к зиме. По информации пресс-службы мэрии, инженерные гидротехнические сооружения начнут поочередно отключать с 13 октября.

«После отключения специалисты проведут комплекс обязательных мероприятий. В первую очередь сольют воду и очистят дно и стенки чаш. Далее промоют сети, фильтры, насосы, продуют трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду. Для защиты чаш сверху их укроют сборно-щитовым каркасом», — уточнили специалисты администрации столицы Башкирии.

При этом в мэрии отметили, что фонтаны в недавно открытом после реконструкции в парке им. В. И. Ленина проработают чуть дольше — до 20 октября, но в зависимости от погодных условий.

Ранее «Башинформ» сообщал о танце Главы Башкирии с супругой в обновленном парке имени Ленина.