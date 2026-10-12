Стало известно, когда в Уфе отключат фонтанты

Уфимская администрация объявила даты консервации городских фонтанов к зиме. По информации пресс-службы мэрии, инженерные гидротехнические сооружения начнут поочередно отключать с 13 октября.
«После отключения специалисты проведут комплекс обязательных мероприятий. В первую очередь сольют воду и очистят дно и стенки чаш. Далее промоют сети, фильтры, насосы, продуют трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду. Для защиты чаш сверху их укроют сборно-щитовым каркасом», — уточнили специалисты администрации столицы Башкирии.
При этом в мэрии отметили, что фонтаны в недавно открытом после реконструкции в парке им. В. И. Ленина проработают чуть дольше — до 20 октября, но в зависимости от погодных условий.
Ранее «Башинформ» сообщал о танце Главы Башкирии с супругой в обновленном парке имени Ленина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.