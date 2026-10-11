Радий Хабиров станцевал с супругой вальс в обновленном парке Ленина в Уфе

Насыщенную деловую программу в рамках празднования Дня республики Глава Башкирии завершил визитом в парк имени Ленина в Уфе, который открылся после масштабной реконструкции. С супругой Каринэ Хабировой они станцевали под композицию «Ҡышҡы романс», [«Зимний романс», стихи Назара Наджми, музыка Рима Хасанова - прим. ред.], которая звучит в новом светомузыкальном фонтане.

Напомним, парк имени Ленина один из старейших в Уфе. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов. При реконструкции главной задачей было сохранить историческое наследие и зелёные насаждения, подчёркивал Глава Башкирии Радий Хабиров. Фонтаны, которые ранее были в плачевном состоянии, теперь стали изюминкой.