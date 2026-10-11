Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:17 (UTC+5), 11 Октября 2026

В День Республики обновлённый парк Ленина в Уфе люди заполнили до отказа

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Открытый в Уфе после масштабной реконструкции обновлённый парк имени Ленина в День Республики пользуется небывалым интересом. Как сообщил «Башинформу» восторженный очевидец, кажется, в парк приехал почти полгорода.

По его словам, рядом с парком заполнены все парковки, людей на каждой локации очень много.

Особой популярностью пользуются светомузыкальные фонтаны, детские и тренажёрные площадки.

«У всех позитивное настроение: отличная погода, замечательный праздник и обновлённое место отдыха — всё совпало», — сказал очевидец «Башинформу».

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина
Общество

Парк имени Ленина один из старейших в Уфе. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов.

При реконструкции главной задачей было сохранить историческое наследие и зелёные насаждения, подчёркивал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Главным чудом стали два светомузыкальных фонтана. В день открытия они зазвучали под композицию Рима Хасанова «Ҡышҡы романс» в сопровождении игры воды и света.

«Наша задача, чтобы здесь дети бегали, люди гуляли, молодые целовались, бабушки с дедушками ходили. Я думаю, получится», — подчеркнул Радий Хабиров

И действительно получилось. Обновлённый парк столицы стал настоящим подарком городу и республике.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru