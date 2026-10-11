В День Республики обновлённый парк Ленина в Уфе люди заполнили до отказа

Открытый в Уфе после масштабной реконструкции обновлённый парк имени Ленина в День Республики пользуется небывалым интересом. Как сообщил «Башинформу» восторженный очевидец, кажется, в парк приехал почти полгорода.
По его словам, рядом с парком заполнены все парковки, людей на каждой локации очень много.
Особой популярностью пользуются светомузыкальные фонтаны, детские и тренажёрные площадки.
«У всех позитивное настроение: отличная погода, замечательный праздник и обновлённое место отдыха — всё совпало», — сказал очевидец «Башинформу».
Парк имени Ленина один из старейших в Уфе. Он остаётся излюбленным местом прогулок уфимцев и студентов близлежащих вузов.
При реконструкции главной задачей было сохранить историческое наследие и зелёные насаждения, подчёркивал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Главным чудом стали два светомузыкальных фонтана. В день открытия они зазвучали под композицию Рима Хасанова «Ҡышҡы романс» в сопровождении игры воды и света.
«Наша задача, чтобы здесь дети бегали, люди гуляли, молодые целовались, бабушки с дедушками ходили. Я думаю, получится», — подчеркнул Радий Хабиров
И действительно получилось. Обновлённый парк столицы стал настоящим подарком городу и республике.
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