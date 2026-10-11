В День Республики обновлённый парк Ленина в Уфе люди заполнили до отказа

Открытый в Уфе после масштабной реконструкции обновлённый парк имени Ленина в День Республики пользуется небывалым интересом. Как сообщил «Башинформу» восторженный очевидец, кажется, в парк приехал почти полгорода.

По его словам, рядом с парком заполнены все парковки, людей на каждой локации очень много.

Особой популярностью пользуются светомузыкальные фонтаны, детские и тренажёрные площадки.

«У всех позитивное настроение: отличная погода, замечательный праздник и обновлённое место отдыха — всё совпало», — сказал очевидец «Башинформу».