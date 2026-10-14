Глава Башкирии поддержал интеграцию Финуниверситета в кампус и IQ-парк

«Кампус и IQ-парк — для всех вузов. Мы не рассматриваем вас как отдельный филиал, вы наши, вы учитесь здесь, заканчиваете обучение и трудоустраиваетесь в республике. Я с большим удовольствием поддержу интеграцию Финансового университета. Нужно определить ваши потребности и сформулировать конкретные предложения. Мы готовы вместе работать, но важна и ваша энергия, чтобы созданная инфраструктура была востребована», — сказал Радий Хабиров.

Ранее Радий Хабиров рассказал студентам, на какой работе он получил большой опыт.