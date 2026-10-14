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21:22 (UTC+5), 14 Октября 2026

Радий Хабиров рассказал студентам, на какой работе он получил большой опыт

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соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС
Азат Гиззатуллин

Сегодня во время встречи с лидерами студенческого самоуправления Радий Хабиров ответил и на вопросы, которые волнуют молодёжь. Ребята, в частности, поинтересовались, какой ценный опыт, полученный в годы учёбы, пригодился в профессиональной карьере.

«Самый большой свой опыт я получил, работая Главой республики и решая серьёзные задачи, — сказал Радий Хабиров. — Студенческие годы — это время накопления ресурсов, которые определяют дальнейший жизненный путь человека. Первый опыт — умение совместно жить, который учит балансировать эмоции, привычки, бытовые моменты. Это очень важный ресурс на всю жизнь. Второе — это учиться концентрироваться. Учёба, знания, компетенции, физическое и интеллектуальное развитие, умение жить среди людей — всё вместе это вас проведёт по жизни. Огонёк внутри, желание чего-то большего — вот что важно, он будет толкать вас дальше».

Руководитель региона также отметил, что главное — это честность перед собой, ответственность за свои поступки и стремление постоянно совершенствоваться. Именно эти жизненные принципы помогают человеку стать опорой для окружающих и добиться уважения в обществе.

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