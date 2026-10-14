Радий Хабиров рассказал студентам, на какой работе он получил большой опыт

Сегодня во время встречи с лидерами студенческого самоуправления Радий Хабиров ответил и на вопросы, которые волнуют молодёжь. Ребята, в частности, поинтересовались, какой ценный опыт, полученный в годы учёбы, пригодился в профессиональной карьере.

«Самый большой свой опыт я получил, работая Главой республики и решая серьёзные задачи, — сказал Радий Хабиров. — Студенческие годы — это время накопления ресурсов, которые определяют дальнейший жизненный путь человека. Первый опыт — умение совместно жить, который учит балансировать эмоции, привычки, бытовые моменты. Это очень важный ресурс на всю жизнь. Второе — это учиться концентрироваться. Учёба, знания, компетенции, физическое и интеллектуальное развитие, умение жить среди людей — всё вместе это вас проведёт по жизни. Огонёк внутри, желание чего-то большего — вот что важно, он будет толкать вас дальше».

Руководитель региона также отметил, что главное — это честность перед собой, ответственность за свои поступки и стремление постоянно совершенствоваться. Именно эти жизненные принципы помогают человеку стать опорой для окружающих и добиться уважения в обществе.