Радий Хабиров рассказал студентам о поддержке СВО и развитии Башкирии

«Вы самая активная часть нашего студенчества, самая деятельная Я хорошо вас понимаю. Я был председателем студсовета общежития три или четыре года, я был командиром опергруппы университетской, председателем профкома студентов, секретарём комитета комсомола. Всю общественную работу я очень хорошо знаю и отношусь к ней очень серьёзно. Наша управленческая команда республики смотрит на вас как на самых наших настоящих партнёров. Потому что вы представляете огромную, активную, нужную, перспективную группу людей из студенчества. У нас в республике более 110 тысяч студентов, ещё есть порядка ста тысяч студентов средних профессиональных учебных заведений. Это огромная армия! Нам очень важно понимать, как живется студентам, всё ли у них хорошо, что у них в головах, какие перспективы, что их волнует», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона рассказал, какие сегодня задачи решает управленческая команда Башкирии

«Главное, чем мы сейчас живём — это поддержка специальной военной операции. Мы должны победить! И это развитие нашей страны. Речь идёт о глобальном столкновении цивилизаций, чтобы наша цивилизация жила, мы должны победить. Но мы развиваем и всё, что можем, и движемся вперёд для того, чтобы вы прожили хорошую студенческую жизнь. Мы находим средства и энергию для того, чтобы постепенно-последовательно преобразовывать внешний облик наших сёл, городов, нашей столицы. Строим дороги, парки, скверы и так далее. Это очень важно. Мы стараемся, чтобы энергия в республике была. Как только энергии нет, движения нет — вы все как птички перелётные разлетитесь. Потому что понятно: молодой человек ищет там, где ему хорошо, там, где он спокойно найдёт работу, там, где он сможет спокойно в безопасных городах погулять, завести семью, где у его детей будет хорошее образование, школа, садики, медицина, занятия спортом, культурой. Поэтому это очень важно, этим мы занимаемся», — рассказал Глава Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что в регионе уделяется пристальное внимание развитию высшей школы. У вузов растут их рейтинги, улучшается инфраструктура.

«Кампус мы сдадим до конца года, в следующем году туда уже студентов заселим. Мы прикинули, в принципе, практически в Уфе проблему со студенческими общежитиями решим — более четырёх тысяч двухсот студенческих мест будет. Большая будет инфраструктура. Даже маленькие ясли будут, питание, химчистка, всё, что нужно, спортивные возможности, культурные. В этих непростых условиях удаётся обеспечить развитие республики и в плане развития экономики, и в плане социальной, гуманитарной сферы. Поэтому вполне уверенно можно смотреть на ваше будущее», — сказал Радий Хабиров.