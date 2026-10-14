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15:51 (UTC+5), 14 Октября 2026

Валерий Фальков: Кампус в Уфе откроется в 2027 году

Планируется, что кампус станет не только местом проживания, но и полноценным научно-образовательным пространством. Здесь предусмотрены конференц-залы, две зоны питания в формате ресторанов, спортивные объекты и общественная территория.

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Тимур Шарипкулов пресс-служба правительства РБ
Фото: Тимур Шарипкулов | пресс-служба правительства РБ
Альфия Аглиуллина

На «Правительственном часе» в Совете Федерации глава минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о масштабной программе создания студенческих кампусов. По его словам, с 2022 года реализуется беспрецедентный проект по строительству современных студенческих городков — сейчас в разной стадии готовности находятся 25 кампусов в 23 регионах.

Министр назвал ключевые сроки: два кампуса уже введены — в Москве и Екатеринбурге. В 2026 году завершатся проекты в Новосибирске и Калининграде, частично — в Тюмени и Нижнем Новгороде. А в 2027 году планируется полный ввод в эксплуатацию ещё трёх кампусов — в Южно-Сахалинске, Челябинске и Уфе.

Справка

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе — один из самых масштабных проектов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Его общая площадь достигает 140 тыс. кв. метров.

Монолитные работы на объекте полностью завершены, в октябре 2026 года на объекте завершается благоустройство территории. Внутри идут отделочные работы и устройство инженерных сетей, на площадке ежедневно трудятся порядка 1300 человек.

Планируется, что кампус станет не только местом проживания, но и полноценным научно-образовательным пространством. Здесь предусмотрены конференц-залы, две зоны питания в формате ресторанов, спортивные объекты и общественная территория.

Особый акцент — на подготовке кадров на стыке IT и естественных наук. Кампус будет готовить специалистов, способных разрабатывать программное обеспечение с глубоким погружением в генетику и биотехнологии.

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